Пока я тут прохлаждаюсь на форуме в инвестиционном форуме в Сочи, у моих родителей дома в Москве проходит обыск по делу ЮКОСа и Открытой России. Обыск начался около 11 утра Гореть в аду вашим инвестициям, Дмитрий Анатольевич! P.S. Уточнение для коллег. Не звоните моей маме сейчас и не просите у меня ее номер. Если вы не знали, я вам расскажу: во время обыска оперативники не дают пользоваться телефоном- ни городским, ни мобильным. Также было и 23 января 1985 года, в день моего рождения, когда мама не могла дозвониться домой и сообщить радостную весть: шел обыск у моего дедушки Феликса Светова. Тогда его арестовали. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдёт.

Зоя Светова и папа, держитесь! Все будет хорошо. Мы вас не отдадим! Если вы не лайфньюз, адрес не спрашивайте и не приезжайте. У нас в семье журналистов хватит на одно маленькое, но гордое СМИ. Сами все расскажем, не беспокойтесь.