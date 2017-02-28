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Посты по теме
Он будет запускать оттепель и либерализацию?
Он будет запускать оттепель и либерализацию?
blogПавел Чиков
1.03 15:06 |  число просмотров 700
Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, который в 1984-86 годах был заместителем председателя Мосгорсуда
 
Только добралась до компьютера
Только добралась до компьютера
blogЗоя Светова
1.03 11:46 |  число просмотров 424
Хочу сказать спасибо всем вам, тем кто писал слова поддержки и кому я не могла ответить, всем, кто стоял на лестничной клетке у моей двери
 
Мама и папа, держитесь!
Мама и папа, держитесь!
blogTimothy Dziadko
28.02 16:07 |  число просмотров 712
Пока я тут прохлаждаюсь на форуме в инвестиционном форуме в Сочи, у моих родителей дома в Москве проходит обыск по делу ЮКОСа и Открытой России
 
У Зои Световой дома обыск
У Зои Световой дома обыск
www.facebook.com
28.02 15:26 |  число просмотров 469
Светова — журналист и правозащитник, — работает в «Открытой России» Михаила Ходорковского. Причина — дело ЮКОСа.
 
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Копии протоколов обысков квартиры и дачи Феликса Светова
Копии протоколов обысков квартиры и дачи Феликса Светова
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www.facebook.com
 
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Про "оттепель"
Про "оттепель"
1.03 18:37 | число просмотров 299
blogАлександр Шмелев
Человека, посаженного ни за что, выпустили из тюрьмы за несколько месяцев до конца срока? Не иначе как оттепель начинается! Новый приговор Навальному оказался не жестче, чем предыдущий, уже отмененный Европейским судом? Ну точно ведь оттепель, говорю я вам!
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Обыск у Зои Световой <код для ЖЖ>
Обыск у Зои Световой

У правозащитницы Зои Световой провели обыск по делу ЮКОСа. Блогеры подозревают, что, помимо запугивания, главная цель визита полиции и следователей — сбор данных об "Открытой России", в проектах которой участвует Светова.
Создан: 28.02.2017 15:42, обновлен: 01.03.2017 19:17
Просмотров: 699
Теги:
1 марта
Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедевссылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
01.03. 14:37
Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. И это он сейчас нам будет рассказывать про необходимость исключить статью 212.1 из УК? Он будет запускать оттепель и либерализацию? С генеральшей Москальковой? Ну камон, не ведитесь
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С той стороны нет никаких представлений о рамкахссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/blogVsevolod Chernozub
01.03. 12:33
Зоя Светова регулярно приходила в мерзкие госучреждения, куда меня, молодого революционера, и мне подобных обычно заносило. Упорно всюду встряёт и сейчас, в более мрачные времена. За что ей поклон и респект. Хорошо, что всё ограничилось обыском и Зоя сама уже пишет в фейсбуке.
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Только что добралась до компьютерассылка на данный пост
https://www.facebook.com/zoiasvetova/blogЗоя Светова
01.03. 03:24
Только что добралась до компьютера. Хочу сказать спасибо всем вам, тем кто писал слова поддержки и кому я не могла ответить, всем, кто стоял на лестничной клетке у моей двери. Правильно говорил поэт: "В России надо жить долго". Хотя бы для того, чтобы узнать, что есть так много людей, которые тебя любят и поддерживают. Спасибо моим замечательным адвокатам, а их на обыске у меня было аж пять и каких баснословных. Конечно, это безобразие проводить обыск у журналиста только потому что он журналист . Конечно, это безобразие проводить обыск у правозащитника только потому что он правозащитник. Никаких других причин приходить ко мне сегодня утром не было. Повторяю: Я журналист и правозащитник , я пишу на сайте "Открытая Россия". Я не имею никакого отношения к содержанию постановления судьи Басманного суда Лесной , которая выдала санкцию на обыск больше месяца назад. В постановлении суда, которое мне не выдали на руки, а дали только прочитать что-то говорится о М. Ходорковском, П.Лебедеве и Брудно. Какое это имеет отношение к моей журналистской и правозащитной деятельности? Это обыкновенный путинский произвол. Очень хочется освятить квартиру.
"А почему у вас на одну семью пять адвокатов?"ссылка на данный пост
https://twitter.com/tikhondzyadko/blogtikhondzyadko
01.03. 01:34
Следователь: "А почему у вас на одну семью пять адвокатов?" В.Дзядко (наш папа): "А почему у вас на одну семью десять следователей?"
28 февраля
как откликнется Союз журналистов России в своем обновленном и усиленном составе на обыск у Зои Световой?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/niknovgaz/blogLeonid Nikitinsky
28.02. 22:04
А также интересно, как откликнется Союз журналистов России в своем обновленном и усиленном составе на обыск у Зои Световой. Я жду с нетерпением. Если кто узнает, прошу сразу сообщить.
У Световой изъяли айпад, флешки с интервью, рабочие документы, с компьютера все переписалиссылка на данный пост
https://twitter.com/polinanem/blogpolinanem
28.02. 21:39
У Световой изъяли айпад, флешки с интервью, рабочие документы, с компьютера все переписали. Было 6 сотрудников ФСБ.
Это, увы, всё, что мы можем сегодня сделатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/varfolomeev/blogVladimir Varfolomeev
28.02. 17:43
С друзьями и коллегами тоже пришли сейчас к квартире Зои Световой. Чтобы она и её родные не были один на один с чужими в своём доме. Это, увы, всё, что мы можем сегодня сделать.
Попасть на обыск к Зое Световой не удалосьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.podrabinek/blogAlexander Podrabinek
28.02. 16:33
Попасть на обыск к Зое Световой не удалось. Зоя что-то там говорила за дверью, но открыть дверь не разрешили. Стояли на лестнице с Люсей Улицкой и Львом Пономаревым – обсуждали, как дошли до жизни такой. Где же еще дискутировать на такие темы? 
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Не маленькиессылка на данный пост
https://www.facebook.com/serge.sharovdelaunay/blogSerge Sharov-Delaunay
28.02. 14:23
Теперь Зоя Светова. И не надо нам лапшу на уши вешать, что по ЮКОСу. Не маленькие.
И вот эта новая "либерализация при кириенко" пришла прямо в домссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
28.02. 14:17
обыск в квартире у Зои Световой, бригада в десять человек налетела. Не скрывают, что действуют ровно по той же схеме, что и "по делу экспертов" (из-за которого уехал из страны известный экономист Гуриев), собирают материал о том, какие организации и каких людей финансирует Ходорковский. За трое суток до этого Зоя написала (в связи с освобождением Дадина): "какая еще оттепель?" и перечислила список продолжающих сидеть политзаключенных. И вот эта новая "либерализация при кириенко" пришла прямо в дом. Это прямо полная аналогия обысков у членов солженицынского фонда помощи политзаключенным в СССР в 1977 году. Сотрудников этого фонда давили - обыски, аресты, выдавливание в эмиграцию...
Похоже решили накернуть по бывшим членам ОНКссылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.liats/blogКирилл Лятс
28.02. 14:04
Похоже решили накернуть по бывшим членам ОНК
Эта семья прошла советские ссылки и тюрьмы, и те, кто отправил сегодня оперативников к Зое — не могли об этом не знатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/olga.beshley/www.facebook.com
28.02. 12:44
У Зоя Светова дома обыск. Светова — журналист и правозащитник, — работает в «Открытой России» Михаила Ходорковского.
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Вот те бабушка и юрьев деньссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tintorero/blogIlya Krasilshchik
28.02. 11:43
Вот те бабушка и юрьев день
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