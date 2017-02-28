У правозащитницы Зои Световой провели обыск по делу ЮКОСа. Блогеры подозревают, что, помимо запугивания, главная цель визита полиции и следователей — сбор данных об "Открытой России", в проектах которой участвует Светова.
Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. И это он сейчас нам будет рассказывать про необходимость исключить статью 212.1 из УК? Он будет запускать оттепель и либерализацию? С генеральшей Москальковой? Ну камон, не ведитесь
Зоя Светова регулярно приходила в мерзкие госучреждения, куда меня, молодого революционера, и мне подобных обычно заносило. Упорно всюду встряёт и сейчас, в более мрачные времена. За что ей поклон и респект. Хорошо, что всё ограничилось обыском и Зоя сама уже пишет в фейсбуке.
Только что добралась до компьютера. Хочу сказать спасибо всем вам, тем кто писал слова поддержки и кому я не могла ответить, всем, кто стоял на лестничной клетке у моей двери. Правильно говорил поэт: "В России надо жить долго". Хотя бы для того, чтобы узнать, что есть так много людей, которые тебя любят и поддерживают. Спасибо моим замечательным адвокатам, а их на обыске у меня было аж пять и каких баснословных. Конечно, это безобразие проводить обыск у журналиста только потому что он журналист . Конечно, это безобразие проводить обыск у правозащитника только потому что он правозащитник. Никаких других причин приходить ко мне сегодня утром не было. Повторяю: Я журналист и правозащитник , я пишу на сайте "Открытая Россия". Я не имею никакого отношения к содержанию постановления судьи Басманного суда Лесной , которая выдала санкцию на обыск больше месяца назад. В постановлении суда, которое мне не выдали на руки, а дали только прочитать что-то говорится о М. Ходорковском, П.Лебедеве и Брудно. Какое это имеет отношение к моей журналистской и правозащитной деятельности? Это обыкновенный путинский произвол. Очень хочется освятить квартиру.
Попасть на обыск к Зое Световой не удалось. Зоя что-то там говорила за дверью, но открыть дверь не разрешили. Стояли на лестнице с Люсей Улицкой и Львом Пономаревым – обсуждали, как дошли до жизни такой. Где же еще дискутировать на такие темы?
обыск в квартире у Зои Световой, бригада в десять человек налетела. Не скрывают, что действуют ровно по той же схеме, что и "по делу экспертов" (из-за которого уехал из страны известный экономист Гуриев), собирают материал о том, какие организации и каких людей финансирует Ходорковский. За трое суток до этого Зоя написала (в связи с освобождением Дадина): "какая еще оттепель?" и перечислила список продолжающих сидеть политзаключенных. И вот эта новая "либерализация при кириенко" пришла прямо в дом. Это прямо полная аналогия обысков у членов солженицынского фонда помощи политзаключенным в СССР в 1977 году. Сотрудников этого фонда давили - обыски, аресты, выдавливание в эмиграцию...