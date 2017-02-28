Только что добралась до компьютера. Хочу сказать спасибо всем вам, тем кто писал слова поддержки и кому я не могла ответить, всем, кто стоял на лестничной клетке у моей двери. Правильно говорил поэт: "В России надо жить долго". Хотя бы для того, чтобы узнать, что есть так много людей, которые тебя любят и поддерживают. Спасибо моим замечательным адвокатам, а их на обыске у меня было аж пять и каких баснословных. Конечно, это безобразие проводить обыск у журналиста только потому что он журналист . Конечно, это безобразие проводить обыск у правозащитника только потому что он правозащитник. Никаких других причин приходить ко мне сегодня утром не было. Повторяю: Я журналист и правозащитник , я пишу на сайте "Открытая Россия". Я не имею никакого отношения к содержанию постановления судьи Басманного суда Лесной , которая выдала санкцию на обыск больше месяца назад. В постановлении суда, которое мне не выдали на руки, а дали только прочитать что-то говорится о М. Ходорковском, П.Лебедеве и Брудно. Какое это имеет отношение к моей журналистской и правозащитной деятельности? Это обыкновенный путинский произвол. Очень хочется освятить квартиру.