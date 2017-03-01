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|Он будет запускать оттепель и либерализацию?
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1.03 15:06 |
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|Отца Зои Световой в советское время сажал лично нынешний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. И это он сейчас нам будет рассказывать про необходимость исключить статью 212.1 из УК? Он будет запускать оттепель и либерализацию? С генеральшей Москальковой? Ну камон, не ведитесь
3 августа 1982 года обыск по делу Крахмальниковой прошел одновременно в московской квартире и на подмосковной даче Световых. На следующий день Крахмальникова была арестована, на суде была приговорена к году заключения и 5 годам ссылки. 23 января 1985 года прошел обыск по делу Феликса Светова на московской квартире, сразу после обыска Светов был арестован, а 8 января 1986 года приговорен Мосгорсудом к 5 годам ссылки. Светову инкриминировались его правозащитные тексты, в т. ч. с "клеветническими" утверждениями, что "в тюрьмы бросают невинных людей" и обвинениями, что органы власти не соблюдают социалистическую законность и нарушают нормы УПК. Председательствовал на суде Вячеслав Михайлович Лебедев, который в 1984-86 годах был заместителем председателя Мосгорсуда, в 1986-89 — председателем, а с 1989 года по настоящее время остается председателем Верховного суда РФ.
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