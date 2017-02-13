  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 291 число записей 3
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 411 число записей 5
 
Выпал из дела Магнитского
22.03 число просмотров 1314 число записей 6
 
Умер Дэвид Рокфеллер
21.03 число просмотров 1052 число записей 10
 
Россия молодая
21.03 число просмотров 1556 число записей 17
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
#ДимонОтветит
29.03 число просмотров 9978 число записей 72
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 4874 число записей 19
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3058 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 2985 число записей 18
 
Урок правильной позиции
22.03 число просмотров 2783 число записей 10
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Уезжайте, друзья мои
Уезжайте, друзья мои 28.02 15:37 число просмотров 1317
Аркадий Бабченко
 

Когда были пытки, честно признаюсь, самое страшное было, вспоминал книгу "1984", тогда я ужаснулся, что честного человека, который просто хотел жить по совести, его ломали. Я ужаснулся, что самая страшная пытка для этого человека была, когда он в конце хотел поставить любимого человека вместо себя - его пытайте, его убивайте, не меня.
Во время пыток, когда меня подвесили - скрутили руки за спиной и сковали наручниками, так, что выворачивало плечи и резало наручниками запястья - ощущая эту нечеловеческую боль и параллельно, когда мне сказали, что сейчас уже придет человек и будет тебя насиловать, я помню, что уже минуты через две я сломался. Я готов был просить все, что угодно, чтобы прекратили эту боль. А минут через пятнацать у меня уже была мысль - готов ли я, чтобы отказаться от этой боли, самое дорогое что-то отдать. Как у Оруэлла - либо матушку, вот её пытайте, не меня, либо как при Сталине на других доносы писать. Вот если они от меня потребовали бы - напиши донос на мать, или напиши донос на супругу, и мы тебя перетсанем пытать. Как бы я на это ответил? Твердо я до сих пор не помню, но, мне кажется, я ответил положительно, чтобы избежать этих пыток я готов был подписать любую бумагу. Их пытайте, их убивайте, не меня. И еще дня два-три после этого, когда я чувствовал, что был полностью морально сломлен, когда я был готов супругу свою, возможно, отдать в руки этим палачам, лишь бы самому не испытывать этой боли, я был настолько подавлен, что и жить не хотелось, и я думал, что если освобожусь, то первое, что я сделаю, это уеду из России, потому что у тех кто борется с этим единственное, что есть, это попасть в руки к этим палачам и садистам...
...я понял, что не могу призывать людей делать то, за что они могут попасть прямиком в руки вот таких откровенных садистов. Моя цель призывать нормальных людей, пока еще есть возможность, уезжать из России — не переставать бороться, но не здесь, не в руках этих людей. А так просто прямиком к садистам попадаешь.


Это Ильдар Дадин. До тюрьмы Ильдар был идеалистом. Романтиком, верящим, что добро непременно побеждает зло.
Потом жизнь непременно сталкивает с реальностью.
И ты понимаешь, что все не совсем так, как тебе казалось.
Ты совсем не центр Вселенной.
"Сломать можно любого, да, Длинный?" - говорил мне Саид, стряхивая пепел мне на лицо, когда я валялся в собственной кровавой юшке на полу сортира в Моздоке. Они тоже хотели меня изнасиловать, потом зарядили автомат холостым патроном, вставили в ствол шомпол и хотели прострелить мне руку. Но мне повезло, перед этим они выбили мной окно, я упал не наружу, а внутрь, а рядом со мной упал полуметровый осколок стекла в виде лезвия. Я зажал его в рукаве кителя - и они отстали. Шомпол, кстати, вошел в стену наполовину, я его потом вытаскивал. А так был бы без руки сейчас. Я все это описал в своем рассказе "Моздок-7"
С этим государством и его любовью я столкнулся двадцать один год назад. И все понял тогда еще. Ильдар - сейчас вот.
С тех пор я тоже никого никуда не призываю.
Ни выходить на марши, ни стоять с плакатами, ни бороться как-то еще. Я знаю, что за этим может последовать. Если я иду куда-то сам, то просто сообщаю об этом. Кто хочет, может присоединиться. Кто нет - нет. Ильдар абсолютно прав, каждый теперь решает сам. После пыток это понимаешь очень четко. Ставки слишком высоки.
Позже в этом интервью Ильдар говорит, что сейчас он готов снова на пытки, хотя думает, что и второй раз тоже сломается. Но все равно готов.
Мужество - это не не упасть. Мужество - это упасть и суметь подняться.
Но что я хочу сказать.
Уезжайте.
Уезжайте, друзья мои.
"Если кто-то обещает вас убить - поверьте им. И убейте их первыми, если сможете. А если не можете - уезжайте"
Возможность мирной буржуазно-демократической революции, появившаяся в 2011-2012-м годах, профукана нами полностью. А иных возможностей нет. Первыми мы не можем. На данный момент это самая сильная диктатура в мире. С самой сильной армией, полицией, репрессивным аппаратом. Пять дивизий в течение четырех часов будут в Москве, одна из них танковая, две десантных - на этом, собственно, и точка.
Но дело даже и не в этом. Дело в том, что совершенно никто не представляет в какой момент и за что он попадет под каток этой машины. За плакат ли. За выход ли на марш. За репост.
Или просто какой-нибудь сынок судьи собьет на переходе, прокурор сделает тебя крайним, ты начнешь упираться и доказывать свою невиновность - и выйдешь из тюрьмы инвалидом с переломанными запястьями и набором хронических болезней. Это наиболее частые случаи, кстати.
Поэтому я советую - поверьте им, и, раз не можете первыми - уезжайте.
Тьма сгущается.
Я это сейчас пишу не потому, что сам сижу в Праге.
Мол, смалодушничал, и хочу в это малодушие втянуть всех остальных.
Нет. Я-то как раз хочу вернуться. И намереваюсь вернуться.
Хотя в пятый раз я ко всем этим радостям жизни уже не готов. Ильдар вот готов, я - уже нет. И буду делать все, чтоб избежать этого. Сбежать, значит, сбежать, прятаться, значит, прятаться. Для меня это теперь не проблема. Я хорошо выучил, что такое перелом носа без смещения, парализованные от ударов руки или нежидкостная гематома.
Я это пишу в качестве совета.
Не призываю, нет. Каждый решает сам.
Теперь всё каждый решает сам. На какие риски он готов идти, что готов делать, и какую цену готов платить. Время такое.
Но - советую.
Если вы не готовы ко всему вышеописанному - уезжайте.
Риски стали дейстивтельно реальными.
Вот такие вот пироги.
А к Зое Световой сейчас как раз пришли с обыском.
Вот прямо в этот момент.
Доброе утро.
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Дело Дадина Дело Дадина
26.02 13:24 | число просмотров 12002 число постов 121
Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину, осужденному за нарушение правил проведения митингов. 26 февраля он вышел на свободу из алтайской колонии. Заключение Дадина спровоцировало кампанию против пыток в колониях Карелии и других регионах
Посты дня
Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро
blogSonia Troshina    3.04 16:10 |  число просмотров 1043
Чтобы представить масштаб произошедшего в петербургском метро Обе станции - в самом центре. Сенная - пересадочный узел для трёх станций, Технологический институт - для двух (как Китай-Город в Москве, с переходом через перрон)
 
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы
blogOleg Shein    2.04 15:09 |  число просмотров 1057
В Астрахани прошел митинг с требованием вернуть ветеранам и семьям с детьми отнятые льготы Было более пятисот человек. Принята резолюция с требованием отставки областного правительства и пакет требований к Александру Жилкину
 
Мутная история
blogVladimir Varfolomeev    1.04 21:24 |  число просмотров 1711
Мутная история Есть ощущение, что 2 апреля готовится большая провокация. Для чего или, скорее, против кого, я не знаю
 
Лето близко
blogDmitry Gudkov    31.03 22:58 |  число просмотров 1449
Лето близко Татьяна Барсукова, которая заключала контракт с «Парк-отелем» на Сямозере продолжает работать и отправлять детей на отдых
 
Чья это дочь?
blogpolydi    31.03 16:06 |  число просмотров 3071
Чья это дочь? На фотографии Маша Ремезкова, дочь депутата Государственной Думы Александра Ремезкова, автора Закона Димы Яковлева, чьи дети выросли за границей
 
все записи
Выбор редактора
Давайте подождем и не будем бунтовать!
blogЕвгения Чудновец    29.03 16:53 |  число просмотров 2476
Давайте подождем и не будем бунтовать! Да и кто из нас не пытается заработать больше чем ему зарплату обещали? Подрабатываем, халтурим, тоже мутим. Жить то хочется и жить красиво. И это нормальное стремление
 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"
blogsadalskij    27.03 11:56 |  число просмотров 2734
Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался" В комментариях к публикации Медведева один из пользователей под именем ispiridonoff поинтересовался у премьера, как он провел воскресный день 26 марта
 
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное
blogkolezev    27.03 00:50 |  число просмотров 3309
Видео с полицейским, которого типа ударили ногой, и он чуть не умер — странное Начинается с того, что сотрудник без следов нападения уже лежит на земле, все бегают и орут "скорую", а потом начинают матом крыть толпу. И слышен удивлённый вопрос: "А что случилось-то?"
 
Цитаты дня
" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
1.04 |
blog www.facebook.com
" Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет. "
1.04 |
blog Elena Zelinskaya
" Дмитрий Песков заявил что власти примут во внимание лозунги и критику лишь с законных протестных мероприятий -предлагаю считать анекдотом дня! "
27.03 |
blog Андрей Нечаев
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты
Василий Жарков  3.04 08:37 |  число просмотров 202
Альтернативная логика: как Кремль ищет ответ на протесты В протестных акциях власть видит лишь применение политических технологий и реагировать будет также технологически, например закручивая гайки в условиях осажденной крепости
Люди с аутизмом должны быть с нами
Мария Божович  2.04 11:53 |  число просмотров 573
Люди с аутизмом должны быть с нами В России живет минимум 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра
все записи
События
Исаакиевский раздор
17.03 |  число просмотров 3525
Исаакиевский раздор
У Исаакиевского собора прошли сразу два акции сторонников и противников передачи собора РПЦ: сторонники прошли крестным ходом, который возглавил депутат Милонов. Противники встали вокруг Иссакия в кольцо
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1515
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 9161
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 1935
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 5379
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012