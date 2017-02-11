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Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3632 число записей 47
 
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Знакомые все лица
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Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят?
Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят?
Anastasia Zotova
13.02 10:38 |  число просмотров 217
Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят? Отвечаю: пока - нет. Сначала адвокатам должно прийти постановление КС, и его отправят в Верховный суд. А дальше - сам Верховный суд истребует дело. На это также потребуется время. Вообще же Ильдару осталось быть за решеткой 169 дней, но учитывая решение КС - надеюсь, что быстрее.
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Мою подругу зверски избил бывший муж — триатлонист Парамонов
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Мою подругу зверски избил бывший муж — триатлонист Парамонов Вместо лица, месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, Травма головы... Рядом был сын
 
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Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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