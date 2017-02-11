Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят? Отвечаю: пока - нет. Сначала адвокатам должно прийти постановление КС, и его отправят в Верховный суд. А дальше - сам Верховный суд истребует дело. На это также потребуется время. Вообще же Ильдару осталось быть за решеткой 169 дней, но учитывая решение КС - надеюсь, что быстрее.