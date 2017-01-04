Ильдар Дадин находится в колониях с сентября 2016 года, он подвергался настоящим пыткам, обвинялся в клевете со стороны ФСИН, замглавы ФСИН называл Ильдара "очень талантливым имитатором", а весь мир находился в шоке от того, что перед самым Новым годом перестала приходить любая информация о местонахождении Дадина, когда того этапировали в другую колонию. На данный момент, Дадин - единственный политзаключенный, обвинённый по данной статье. Ещё когда статью вносили на рассмотрение это вызвало шквал критики и негатива, ведь посудите сами: Госдума с каждым новым законом пытается сделать всё, чтобы отнять у граждан самое важное право - право на голос и выражение своего личного мнения.

Очень удивительно, что Генпрокуратура заинтересовалась изменениями в данном законе, также интересна реакция всех тех, кто кричал больше всего: да, такой закон необходим! Я говорю про депутатов Госдумы, про всех тех, кто участвовал в создании и продвижении данного закона.

Надеюсь, что все-таки частицы здравого смысла ещё остались у этих людей и они изменят закон и освободят Ильдара Дадина.