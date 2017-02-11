Известный дизайнер и интернет-персонаж Артемий Лебедев оправдывает репрессии против Дадина, Гальперина и других современных диссидентов: "власть в случае крайней необходимости выбирает одну наиболее одиозную личность и показательно ее наказывает, чтобы другим было неповадно. Но никаких массовых репрессий не наблюдается ну никак". Попутно он обзывает ряд политических активистов, сидящих или рискующих сесть в тюрьму «городскими сумасшедшими». Зачем он это делает? Проще всего было бы объяснить это тривиальной корыстью. Мол, таким образом Лебедев отрабатывает гос. заказы на свою "продукцию", как его прадед А.Н. Толстой зарабатывал роскошную жизнь в нищей стране, не брезгую ни чем при выполнении идеологических поручений партии. Но кажется здесь не только корысть, а целая жизненная философия «лучших людей» современной России. Лебедев, видимо, искренне верит: "что любой диссидент - немного ебанат... если диссидент продолжает идти после ряда предупреждений..., то он сам знает, на что нарывается". Он искренне не понимает, что помимо интересов людьми могут двигать идеалы. Что отстаивать свои идеалы, «нарываясь» на неприятности, тюрьму, риск жизни - настоящее геройство. Что именно такие герои и меняют мир. Психология Лебедева и других прикормленных представителей творческих профессий (интеллигентами их язык не поворачивается назвать) проста, как рефлексы циркового медведя: любые действия, за которые дают кусок сахара (деньги) — хороши и рациональны, а то за что дрессировщик бьет кнутом (сажают в тюрьму) - плохо и безумно. Примерно также рассуждал известный подлец и большой писатель А.Н. Толстой - прадедушка Артемия. Похожие мысли встречаются и у матери «Тёмы» Татьяны Толстой и у ее партнера по «Школе злословия» Дуни Смирновой и у мужа Дуни, Чубайса. Так же вел себя дедушка Смирновой - писатель, дирижировавший травлей Пастернака. Большая часть российского бомонда разделяют жизненную философию Артемия Лебедева. Просто некоторым из них хватает ума не совершать такие откровенные подлости, как оправдание политических репрессий. Лебедеву не хватает.