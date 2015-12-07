Блогеры запустили флешмоб #ГдеИльдарДадин, фотографируясь на улицах или дома с такими плакатами и выкладывая их с хэштегом в соцсети. Близкие и адвокаты политзаключённого больше месяца не знают, где же он находится.
Думаю об акции "где Ильдар Дадин?". Хорошо помню этот же коллективный ужас "где Толоконникова и Алёхина", "где Ходорковский" и большое количество доведённых до нервных срывов людей, чьих родственников посадили и этапируют без всякого общественного внимания. И помню успокоительные увещевания "знатоков системы", что это нормально, ничего особенного, этап всегда засекречен, смертность на этапе не выше, чем в тюрьме, довезут до пункта назначения - сообщат. Да, гулаговская система содержания заключённых принципиально пыточная, и вся, целиком является преступлением против человечности. И этапы, и зоны, и следственные изоляторы - это все устроено абсолютно садистски. Ильдар Дадин, конечно, невиновен, как и ещё 70-80 процентов людей, жизни которых пережевывает сейчас российская ФСИН, но дело не в этом. Дело в том, что за все время, прошедшее с 1953 года, за время всех оттепелей и перестроек, ни в "свободные девяностые", ни в "тучные", ни в "сытые", ни в какие годы в России не нашлось общественных сил демонтировать этот земной ад, или хотя бы минимально изменить правила его существования.
Ваш к.о.
Cегодня чуть не заплакала в эфире. Брала интервью у Насти- жены Ильдара Дадина. Наивного активиста, которого показательно посадили за то, что он выходил на пикеты против любой несправедливости , потом его показательно пытали в тюрьме, а он возьми и расскажи об этом миру , пресса об этом с удовольствием писала, ну, его и увезли в другую колонию от шума подальше. Но не довезли. И эта несчастная Настя ищет его по всей стране, пишет письма начальникам, хватает в коридорах омбудсмена по правам человека Москалькову за юбку, а он как мальчик с пальчик, который бросал камушки на тропинку, просит всех зеков, которых встречает на своем пути, позвонить его Насте. И поначалу ей звонили незнакомые зеки из Вологды, Кирова, мол, видели твоего, жив, а потом вдруг звонить перестали. И вот у нас тут Новый год, переедание оливье, голова от шампанского кругом, а эта бедная Настя бьется головой об стенку, потому что ее Дадин медиа уже не особенно интересен- информационного повода нет, искать его в Новый год никто не хочет- у нас даже врачи в Новый год работают через одного, Москалькова тоже человек, у нее Новый год, внуки- двое. Вестей об Ильдаре нет уже месяц, зеки не звонят. Вот хотя бы мы позвонили. Поговорили с Настей 10 минут. Больше было нельзя. Эфир не резиновый.
Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется! Или просто: максимальный перепост:
Мы, российские писатели, вынуждены снова обратить внимание общественности на судьбу политзаключенного Ильдара Дадина, подвергавшегося истязаниям в ИК №7 республики Карелия. После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель. Руководство УФСИН не отвечает на запросы его жены. Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь.
Ильдара Дадина дернули из колонии на этап, в другой регион. ФСИН действует по методичке: если терпение политзека иссекает и он идет против лагеря, Москва принимает решение и политзека переводят. Так с Машей Алехиной поступали, ну и со мной.
Все это мы уже и так знали. СПЧ систематизировал собранные об ИК-7 сведения. Прямых доказательств пыток нет (да и откуда бы), косвенных — хватает. Показания не общавшихся между собой заключенных совпадают, все штыри, на которых можно подвешивать людей, молотки, которыми можно избивать, холодные камеры — все это было найдено и зафиксировано.
Значит так.
ИК-7 в Сегеже - это концлагерь.
До последнего я буду бороться за мужа и за всех людей, которых там убивают.
Бороться с концлагерем, скорее всего, бесполезно, потому что мы живём в стране победившего фашизма.
Дадин всё изобразил. Он талантливый имитатор.
Ранее таким манипулятором был Магнитский. Он тоже всё имитировал. А потом умер. Сам. Ну а если не сам, то это агент иностранных разведок Навальный организовал его убийство. В любом случае, ФСИН ни в чём не виноват.
Напоминаю, что дело Ильдара Дадина - это позор для нашей страны, по следующим причинам.
1. Статья 212.1 УК неконституционна по своему духу. Она предполагает тюремный срок за участие в трех "несогласованных" массовых акциях. Фактически это закон из серии "больше трех не собираться". В добавок эта статья предполагает двойное наказание за одно деяние - сначала административные меры (по статье 20.2 КоАП), потом уголовное преследование.
А это то, за что я всегда буду выступать и в чем всегда буду последовательно участвовать. Если Моя страна хочет быть приятным и комфортным местом для проживания, из которого никто не будет уезжать, потому что жизнь здесь не имеет никакого смысла и в любой момент у тебя придут и все отнимут, а если ты занимаешься общественной деятельностью без руководящей роли Путина Владимира Владимировича, то приготовься к тому, что тебя назовут пятой колонной и посадят, то в моей стране не должно быть политзаключенных.
Свежие обновления по делу о пытках в Сегеже в колонии ИК-7:
1. О том, что произошло за 20 дней, обстоятельно написала «Медуза», потому советую прочитать - https://meduza.io/…/chto-proishodit-s-ildarom-dadinym-i-ik-… - а я добавлю то, что в сводку не уместилось.
Собралась с мыслями и сформулировала в голове всё, что думаю об истории с пытками в ИК-7 и о дальнейших действиях.
1. По поводу Ильдара. Во-первых, написаны ходатайства о переводе его в больницу хотя бы для обследования. Во-вторых, очевидно, что в ШИЗО его водворяли незаконно и это надо обжаловать, равно как и помещение на строгие условия содержания (СУС). Если взыскания и СУС будут сняты, то можно будет просить условно-досрочного освобождения. Кроме того, уповаю на рассмотрение кассации в Верховном Суде РФ и на то, что Конституционный суд отменит статью 212.1 УК РФ вообще как противоречащую Конституции.
В прошлую пятницу Ильдар отказался пройти медицинское обследование, помните? Это было совершенно неожиданно, никто толком не понимал, что произошло. Наверное из-за этого несколько человек довольно резко высказались в его адрес публично. 15 ноября поздно вечером мы наконец получили через адвоката его объяснение своим действиям и теперь можно уже не гадать о том, что или кто заставил его поступить так. И вот я все жду, что скажут эти люди. Насколько их удовлетворяет его объяснение. Да черт возьми, просто - что они об этом думают. Я захожу на их странички, но не вижу никакой реакции. Тишина.
Сегодня адвоката Наталью Василькову допустили в ИК-7 на встречу с Ильдаром, она пробыла у него примерно с 19-00 до 21-30. Ильдар сообщает, что издевательства прекратились, но выглядит, со слов Васильковой, так же плохо, каким она его видела в пятницу и каким мы с Лилей видели его в среду: заикается, задыхается, дрожат руки. Будем писать очередное ходатайство о переводе его в больницу (я уже несколько таких написала).
Адвоката к Ильдару не пустили, хотя она весь день старалась попасть в ИК-7. Что сейчас происходит с моим мужем - не понятно.
Понятно только то, что в пятницу ФСИН записывал его отказ от врача на видео, и так же на видео записывал некоторые другие его заявления.
люди, которые сидят в своих тёпленьких московских квартирках, за чашкой чая или бокальчиком вина пишут о том, что Ильдар якобы отказался от врача, и вот, какой Ильдар негодяй и какие во ФСИН молодцы. и это всё происходит на фоне дичайших, невообразимых, нечеловеческих пыток, которые перенес и продолжает переносить мой муж и подтверждения которым видели посетившие ИК-7 правозащитники.
Это напомнило мне "Архипелаг Гулаг". Жутко читать и осознавать, что ничего не изменилось и человек не защищен от насилия и унижений в тюремных застенках. Неужели люди не понимают, что они тоже смертные и отвечать за все придется рано или поздно?
Сегодня администрация колонии ИК-7, вопреки обеспечительным мерам, принятых Европейским судом по правам человека, отказала юристу фонда Николаю Зборошенко в доступе к Дадину.
Зборошенко является представителем Дадина в ЕСПЧ и приехал в колонию, чтобы провести опрос Дадина, задокументировать рубцы на запястьях, ознакомиться с материалами личного дела. (В дальнейшем планируется обжаловать дисциплинарные взыскания). Опрос Дадина необходим для дополнения уже поданной жалобы в Европейский суд. Все эта юридическая работа нужна для эффективного представления интересов Дадана в ЕСПЧ.
Не могу перестать думать об Ильдаре. Помню, как-то мы говорили с ним в фб, когда он уже был под домашним арестом и меня поразило насколько он был против насилия. Это было настоящее "непротивление злу насилием". И то, что именно его посадили и мучают это не просто чудовищная несправедливость, я боюсь не сломается ли в нём эта безграничная доброта, которую будто специально стараются вытравить тюремщики карельской колонии.
Все знают, что в тюрьмах плохо, но невозможно равнодушно отвернуться, когда ЭТО происходит с человеком, которого лично знаешь.
Убийца Варг Викернес отсидел в норвежской тюрьме 16 лет, за это время он записал несколько музыкальных альбомов (!). У него в камере был синтезатор.