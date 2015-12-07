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Посты по теме
#ГдеИльдарДадин
#ГдеИльдарДадин
blogКох Альфред
4.01 11:32 |  число просмотров 710
Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется!
 
#ГдеИльдарДадин?
#ГдеИльдарДадин?
blogboris_vis
3.01 13:40 |  число просмотров 694
Второй месяц, как нет никакой информации о том, где находится Ильдар Дадин. 2 декабря его этапировали из колонии ИК-7 в Сегеже, и с тех пор его родные ничего о нем не знают
 
Ровно год назад был приговор по делу Ильдара
Ровно год назад был приговор по делу Ильдара
blogAnastasia Zotova
7.12 19:40 |  число просмотров 976
Пока приставы выволакивали зрителей из зала суда, я, вцепившись в решетку и не давая меня увести, пыталась кричать Ильдару, что мы его скоро вытащим, а он в ответ (из-за спины мента) кричал, что главное - не бояться
 
Дадину грозит иск о клевете (!) на ФСИН и уголовное дело за драку
Дадину грозит иск о клевете (!) на ФСИН и уголовное дело за драку
blogNavalny
2.12 11:50 |  число просмотров 1093
Совет по правам человека опубликовал наконец-таки отчёт о посещении карельской ИК-7, где пытали (пытают?) Дадина, сидящего за проведение одиночных пикетов. Почитайте, он не такой большой и написан простым языком
 
Ублюдки и нелюди
Ублюдки и нелюди
blogAnastasia Zotova
25.11 11:50 |  число просмотров 1289
Поняв, что Ильдара им не сломать, решили напасть на его маму. Её увезли на «скорой» с подозрением на инсульт после сообщений в соцсетях о том, что он «найден повешенным в своей камере»
 
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Флешмоб #ГдеИльдарДадин
Флешмоб #ГдеИльдарДадин
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blogStanislav Shevchenko
 
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«Никого ты не спасешь»
«Никого ты не спасешь»
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12.11 12:20 |  число просмотров 3062
Рассказ Ильдара Дадина о том, что происходило с ним в ИК-7 — до и после его письма о пытках
 
Супруга активиста Дадина после посещения мужа в колонии Сегежи: Это ад, я увидела совершенно другого человека
Супруга активиста Дадина после посещения мужа в колонии Сегежи: Это ад, я увидела совершенно другого человека
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10.11 13:19 |  число просмотров 2203
"У него трясутся руки, у него дергается губа — в одну сторону, в другую… Дергается щека, постоянный нервный тик. Он пытается говорить — он задыхается. Я боялась, что у него сейчас какой-нибудь припадок случится"
 
"Избивали по 10-12 человек одновременно, ногами"
"Избивали по 10-12 человек одновременно, ногами"
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Письмо Ильдара Дадина о пытках в колонии
 
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#ГдеИльдарДадин <код для ЖЖ>
#ГдеИльдарДадин

Блогеры запустили флешмоб #ГдеИльдарДадин, фотографируясь на улицах или дома с такими плакатами и выкладывая их с хэштегом в соцсети. Близкие и адвокаты политзаключённого больше месяца не знают, где же он находится.
Создан: 07.12.2015 16:40, обновлен: 04.01.2017 11:40
Просмотров: 9336
Теги:
4 января
В 11-00 одиночные пикеты в поддержку Ильдара Дадина на Житнойссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
04.01. 10:17
В 11-00 одиночные пикеты в поддержку Ильдара Дадина на Житной у ФСИНа... Приходите - не так там и холодно... Заявляю вполне ответственно - почти час гуляли со Щенком...
Хорошо помню этот же коллективный ужас "где Толоконникова и Алёхина", "где Ходорковский"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lena.kaluzhskaya/blogЕлена Калужская
04.01. 10:06
Думаю об акции "где Ильдар Дадин?". Хорошо помню этот же коллективный ужас "где Толоконникова и Алёхина", "где Ходорковский" и большое количество доведённых до нервных срывов людей, чьих родственников посадили и этапируют без всякого общественного внимания. И помню успокоительные увещевания "знатоков системы", что это нормально, ничего особенного, этап всегда засекречен, смертность на этапе не выше, чем в тюрьме, довезут до пункта назначения - сообщат. Да, гулаговская система содержания заключённых принципиально пыточная, и вся, целиком является преступлением против человечности. И этапы, и зоны, и следственные изоляторы - это все устроено абсолютно садистски. Ильдар Дадин, конечно, невиновен, как и ещё 70-80 процентов людей, жизни которых пережевывает сейчас российская ФСИН, но дело не в этом. Дело в том, что за все время, прошедшее с 1953 года, за время всех оттепелей и перестроек, ни в "свободные девяностые", ни в "тучные", ни в "сытые", ни в какие годы в России не нашлось общественных сил демонтировать этот земной ад, или хотя бы минимально изменить правила его существования. Ваш к.о.
Cегодня чуть не заплакала в эфире. Брала интервью у Настиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.mongayt/blogAnna Mongayt
04.01. 01:28
Cегодня чуть не заплакала в эфире. Брала интервью у Насти- жены Ильдара Дадина. Наивного активиста, которого показательно посадили за то, что он выходил на пикеты против любой несправедливости , потом его показательно пытали в тюрьме, а он возьми и расскажи об этом миру , пресса об этом с удовольствием писала, ну, его и увезли в другую колонию от шума подальше. Но не довезли. И эта несчастная Настя ищет его по всей стране, пишет письма начальникам, хватает в коридорах омбудсмена по правам человека Москалькову за юбку, а он как мальчик с пальчик, который бросал камушки на тропинку, просит всех зеков, которых встречает на своем пути, позвонить его Насте. И поначалу ей звонили незнакомые зеки из Вологды, Кирова, мол, видели твоего, жив, а потом вдруг звонить перестали. И вот у нас тут Новый год, переедание оливье, голова от шампанского кругом, а эта бедная Настя бьется головой об стенку, потому что ее Дадин медиа уже не особенно интересен- информационного повода нет, искать его в Новый год никто не хочет- у нас даже врачи в Новый год работают через одного, Москалькова тоже человек, у нее Новый год, внуки- двое. Вестей об Ильдаре нет уже месяц, зеки не звонят. Вот хотя бы мы позвонили. Поговорили с Настей 10 минут. Больше было нельзя. Эфир не резиновый.
Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стенессылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
04.01. 00:32
Предлагаю всем скопировать этот текст и повесить у себя на стене. Можно добавлять тексты на других языках, можно корректировать этот текст. Творчество приветствуется! Или просто: максимальный перепост:
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3 января
Мы, российские писатели, вынуждены снова обратить вниманиессылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.podrabinek/blogAlexander Podrabinek
03.01. 19:40
Мы, российские писатели, вынуждены снова обратить внимание общественности на судьбу политзаключенного Ильдара Дадина, подвергавшегося истязаниям в ИК №7 республики Карелия. После информации о том, что Дадин был этапирован с прежнего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже в течение нескольких недель. Руководство УФСИН не отвечает на запросы его жены. Вопрос о месте нахождения Ильдара Дадина мы задаем сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадин? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь.
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1 января
Предлагаю запустить хэштег #ГдеИльдарДадинссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pavel.elizarovblogPavel Elizarov
01.01. 22:20
есть одна важная новогодняя забота. уже месяц никто не знает, куда тюремщики увезли Ильдара Дадина. его жена Anastasia Zotova каждый день пишет об этом у себя на странице.
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5 декабря
Ильдара Дадина дернули из колонии на этапссылка на данный пост
https://www.facebook.com/toloknoblogНадя Толокно
05.12. 10:20
Ильдара Дадина дернули из колонии на этап, в другой регион. ФСИН действует по методичке: если терпение политзека иссекает и он идет против лагеря, Москва принимает решение и политзека переводят. Так с Машей Алехиной поступали, ну и со мной.
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2 декабря
СПЧ систематизировал собранные об ИК-7 сведенияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
02.12. 10:08
 Все это мы уже и так знали. СПЧ систематизировал собранные об ИК-7 сведения. Прямых доказательств пыток нет (да и откуда бы), косвенных — хватает. Показания не общавшихся между собой заключенных совпадают, все штыри, на которых можно подвешивать людей, молотки, которыми можно избивать, холодные камеры — все это было найдено и зафиксировано.
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1 декабря
ИК-7 в Сегеже - это концлагерьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
01.12. 22:14
Значит так. ИК-7 в Сегеже - это концлагерь. До последнего я буду бороться за мужа и за всех людей, которых там убивают. Бороться с концлагерем, скорее всего, бесполезно, потому что мы живём в стране победившего фашизма.
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28 ноября
Дадин всё изобразил. Он талантливый имитаторссылка на данный пост
https://www.facebook.com/navalny/blogНавальный
28.11. 13:36
Дадин всё изобразил. Он талантливый имитатор. Ранее таким манипулятором был Магнитский. Он тоже всё имитировал. А потом умер. Сам. Ну а если не сам, то это агент иностранных разведок Навальный организовал его убийство. В любом случае, ФСИН ни в чём не виноват.
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25 ноября
Да, дегуманизация это нехорошо, но...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.waitsman/blogИлья Вайцман
25.11. 07:59
 Да, дегуманизация противника - это нехорошо и всё такое, согласен. Но все больше убеждаюсь, что людей ТАМ нет. Вообще нет. Есть опасные человекообразные хищники, уже попробовашие человеческого мяса.
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24 ноября
Это дело - позор, как и вся наша властьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexei.zakharov.1/blogAlexei Zakharov
24.11. 19:01
 Напоминаю, что дело Ильдара Дадина - это позор для нашей страны, по следующим причинам. 1. Статья 212.1 УК неконституционна по своему духу. Она предполагает тюремный срок за участие в трех "несогласованных" массовых акциях. Фактически это закон из серии "больше трех не собираться". В добавок эта статья предполагает двойное наказание за одно деяние - сначала административные меры (по статье 20.2 КоАП), потом уголовное преследование.
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Поняв, что Ильдара им не сломать, решили напасть на самого беззащитного – на его мамуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
24.11. 18:22
Ублюдки и нелюди. Поняв, что Ильдара им не сломать, решили напасть на самого беззащитного – на его маму, которая теперь тоже активистка и пишет письма Москальковой и Путину.
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процесс создания "списка Дадина" по аналогии со "списком Магнитского"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
24.11. 15:39
Доиграются же. Европарламент принял резолюцию по Ильдару Дадину, которая, если коротко, начинает процесс создания «списка Дадина» по аналогии со «списком Магнитского».
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Дадин должен быть освобожден немедленно с компенсацией за все, что он пережилссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maria.baronova/blogMaria Baronova
24.11. 15:36
А это то, за что я всегда буду выступать и в чем всегда буду последовательно участвовать. Если Моя страна хочет быть приятным и комфортным местом для проживания, из которого никто не будет уезжать, потому что жизнь здесь не имеет никакого смысла и в любой момент у тебя придут и все отнимут, а если ты занимаешься общественной деятельностью без руководящей роли Путина Владимира Владимировича, то приготовься к тому, что тебя назовут пятой колонной и посадят, то в моей стране не должно быть политзаключенных.
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23 ноября
обновления по делу о пытках в Сегеже в колонии ИК-7ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
23.11. 11:18
Свежие обновления по делу о пытках в Сегеже в колонии ИК-7: 1. О том, что произошло за 20 дней, обстоятельно написала «Медуза», потому советую прочитать - https://meduza.io/…/chto-proishodit-s-ildarom-dadinym-i-ik-… - а я добавлю то, что в сводку не уместилось.
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17 ноября
Собралась с мыслями и сформулировала в голове всё, что думаю об истории с пытками в ИК-7ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
17.11. 12:55
 Собралась с мыслями и сформулировала в голове всё, что думаю об истории с пытками в ИК-7 и о дальнейших действиях. 1. По поводу Ильдара. Во-первых, написаны ходатайства о переводе его в больницу хотя бы для обследования. Во-вторых, очевидно, что в ШИЗО его водворяли незаконно и это надо обжаловать, равно как и помещение на строгие условия содержания (СУС). Если взыскания и СУС будут сняты, то можно будет просить условно-досрочного освобождения. Кроме того, уповаю на рассмотрение кассации в Верховном Суде РФ и на то, что Конституционный суд отменит статью 212.1 УК РФ вообще как противоречащую Конституции.
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Ильдар отказался пройти медицинское обследование, помните?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.borko1/blogAnna Borko
17.11. 00:51
В прошлую пятницу Ильдар отказался пройти медицинское обследование, помните? Это было совершенно неожиданно, никто толком не понимал, что произошло. Наверное из-за этого несколько человек довольно резко высказались в его адрес публично. 15 ноября поздно вечером мы наконец получили через адвоката его объяснение своим действиям и теперь можно уже не гадать о том, что или кто заставил его поступить так. И вот я все жду, что скажут эти люди. Насколько их удовлетворяет его объяснение. Да черт возьми, просто - что они об этом думают. Я захожу на их странички, но не вижу никакой реакции. Тишина.
15 ноября
почему ильдар отказался от обследованияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
15.11. 22:43
Сегодня адвоката Наталью Василькову допустили в ИК-7 на встречу с Ильдаром, она пробыла у него примерно с 19-00 до 21-30. Ильдар сообщает, что издевательства прекратились, но выглядит, со слов Васильковой, так же плохо, каким она его видела в пятницу и каким мы с Лилей видели его в среду: заикается, задыхается, дрожат руки. Будем писать очередное ходатайство о переводе его в больницу (я уже несколько таких написала).
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14 ноября
Я с сожалением констатирую, что не знаю даже, жив ли онссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
14.11. 19:02
Адвоката к Ильдару не пустили, хотя она весь день старалась попасть в ИК-7. Что сейчас происходит с моим мужем - не понятно. Понятно только то, что в пятницу ФСИН записывал его отказ от врача на видео, и так же на видео записывал некоторые другие его заявления.
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12 ноября
происходит нечто странноессылка на данный пост
https://www.facebook.com/evlalia.grachel/blogAnastasia Zotova
12.11. 19:20
люди, которые сидят в своих тёпленьких московских квартирках, за чашкой чая или бокальчиком вина пишут о том, что Ильдар якобы отказался от врача, и вот, какой Ильдар негодяй и какие во ФСИН молодцы. и это всё происходит на фоне дичайших, невообразимых, нечеловеческих пыток, которые перенес и продолжает переносить мой муж и подтверждения которым видели посетившие ИК-7 правозащитники.
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Это напомнило мне "Архипелаг Гулаг"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/shilinalena/blogЕлена Шилина
12.11. 11:56
Это напомнило мне "Архипелаг Гулаг". Жутко читать и осознавать, что ничего не изменилось и человек не защищен от насилия и унижений в тюремных застенках. Неужели люди не понимают, что они тоже смертные и отвечать за все придется рано или поздно?
Администрация колонии ИК-7 отказала юристу фонда Николаю Зборошенко в доступе к Дадину.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/fondov/blogЛоготип Фонда "Общественный вердикт"
12.11. 08:47
Сегодня администрация колонии ИК-7, вопреки обеспечительным мерам, принятых Европейским судом по правам человека, отказала юристу фонда Николаю Зборошенко в доступе к Дадину. Зборошенко является представителем Дадина в ЕСПЧ и приехал в колонию, чтобы провести опрос Дадина, задокументировать рубцы на запястьях, ознакомиться с материалами личного дела. (В дальнейшем планируется обжаловать дисциплинарные взыскания). Опрос Дадина необходим для дополнения уже поданной жалобы в Европейский суд. Все эта юридическая работа нужна для эффективного представления интересов Дадана в ЕСПЧ.
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11 ноября
Не могу перестать думать об Ильдарессылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.antonova.547/blogAnna Antonova
11.11. 19:56
Не могу перестать думать об Ильдаре. Помню, как-то мы говорили с ним в фб, когда он уже был под домашним арестом и меня поразило насколько он был против насилия. Это было настоящее "непротивление злу насилием". И то, что именно его посадили и мучают это не просто чудовищная несправедливость, я боюсь не сломается ли в нём эта безграничная доброта, которую будто специально стараются вытравить тюремщики карельской колонии.
Ильдара нужно выручать. Я не знаю, как, но нужноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tanja.volkova/blogTatjana Volkova
11.11. 18:19
 Все знают, что в тюрьмах плохо, но невозможно равнодушно отвернуться, когда ЭТО происходит с человеком, которого лично знаешь. Убийца Варг Викернес отсидел в норвежской тюрьме 16 лет, за это время он записал несколько музыкальных альбомов (!). У него в камере был синтезатор.
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Где Ильдар ДАДИН?


Ильдар Дадин на апелляции в Мосгорсуде
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