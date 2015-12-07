Cегодня чуть не заплакала в эфире. Брала интервью у Насти- жены Ильдара Дадина. Наивного активиста, которого показательно посадили за то, что он выходил на пикеты против любой несправедливости , потом его показательно пытали в тюрьме, а он возьми и расскажи об этом миру , пресса об этом с удовольствием писала, ну, его и увезли в другую колонию от шума подальше. Но не довезли. И эта несчастная Настя ищет его по всей стране, пишет письма начальникам, хватает в коридорах омбудсмена по правам человека Москалькову за юбку, а он как мальчик с пальчик, который бросал камушки на тропинку, просит всех зеков, которых встречает на своем пути, позвонить его Насте. И поначалу ей звонили незнакомые зеки из Вологды, Кирова, мол, видели твоего, жив, а потом вдруг звонить перестали. И вот у нас тут Новый год, переедание оливье, голова от шампанского кругом, а эта бедная Настя бьется головой об стенку, потому что ее Дадин медиа уже не особенно интересен- информационного повода нет, искать его в Новый год никто не хочет- у нас даже врачи в Новый год работают через одного, Москалькова тоже человек, у нее Новый год, внуки- двое. Вестей об Ильдаре нет уже месяц, зеки не звонят. Вот хотя бы мы позвонили. Поговорили с Настей 10 минут. Больше было нельзя. Эфир не резиновый.