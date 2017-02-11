РенТВ методично мочит Ильдара (подкладка под решение КС?). С 6 февраля - 3 сенсации!

Серия 1: http://ren.tv/…/video-dadin-podralsya-s-sokamernikom-v-kare…

Серия 2: http://ren.tv/…/piarit-politzeka-dadina-pomogal-uilyam-brau…

Серия 3: http://ren.tv/…/lyubovnik-zheny-dadina-ona-hotela-v-edinuyu…

В последней солирует Михаил Барботкин, у которого со мной 31 общий френд. Я не любитель подобных заяв (наводнивших сеть в последнее время), но в данном случае считаю должным отметить. Не потому, что у меня есть какое-то мнение о чужой личной жизни, а потому, что к безобразной посадке Ильдара и уродской незаконной статье 212.1 все это не имеет никакого отношения. И человек не может не понимать, что "изливая душу" телевизионщикам, прежде всего участвует в паскудной чернушной пиар-кампании.