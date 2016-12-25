Меня, если честно, больше беспокоят не фейковые новости, а настоящие, но совершенно бессмысленные и бесполезные, из которых состоит примерно 95% сообщений по любой теме. Такой-то сказал, заявил, прокомментировал, пользователи соцсетей возмутились высказываниями других пользователей соцсетей, или вовсе анти-новости, сообщения о том, что чего-то НЕ произошло. Вот просто последние заголовки РИА по сюжету "Крушение самолета Ту-154 в Сочи":

- ФСБ пока не нашла признаков теракта на борту Ту-154 (и зачем тогда об этом писать?)

- На встречах Путина прозвучат соболезнования в связи с трагедией в Сочи (зачем нам это знать?)

- Кустурица считает, что ансамблю имени Александрова не было равных (кого интересует его мнение в этом вопросе?)

- Песков переадресовал вопрос об эксплуатации Ту-154 авиационным властям (зачем задавать такие вопросы Пескову, зачем Пескову на них отвечать и зачем писать об этом новость?)

- Песков назвал поисковые работы после крушения Ту-154 приоритетным вопросом (в чём новость вообще?)

- Медведев: комиссия по расследованию крушения Ту-154 продолжит работу (новость была бы, если бы комиссия по расследованию крушения сказала "да ну нахер это всё, пошли домой")

- В районе крушения Ту-154 работают 45 судов (а почему не 44 или 46?)

- "Черные ящики" Ту-154 пока не нашли (а зачем тогда новость писать?)

- Соколов возвращается в Москву с первыми итогами работы комиссии по Ту-154 (в заметке ни слова про собственно итоги работы комиссии, а только про то, что кто-то куда-то возвращается)

А также бесконечные "X выразил соболезнование", "В A, B и C принесли цветы к посольству" (про A, B и C отдельная новость), "Эксперт X, считает что Y" и так далее, и тому подобное. В сюжете только одного информагентства больше 200 новостей, на них потрачены уже тысячи человекочасов новостников, редакторов, бильдов и так далее, при этом информационная ценность абсолютного большинства из них является нулевой. Ни одна из этих новостей не отвечает на вопрос "почему это произошло". Ни один из читателей не обеднел бы духовно, не узнав чего-нибудь из вышеперечисленного. Зачем это всё - совершенно непонятно.