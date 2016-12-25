|Бессмысленные и бесполезные новости
|26.12 19:37
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Меня, если честно, больше беспокоят не фейковые новости, а настоящие, но совершенно бессмысленные и бесполезные, из которых состоит примерно 95% сообщений по любой теме. Такой-то сказал, заявил, прокомментировал, пользователи соцсетей возмутились высказываниями других пользователей соцсетей, или вовсе анти-новости, сообщения о том, что чего-то НЕ произошло. Вот просто последние заголовки РИА по сюжету "Крушение самолета Ту-154 в Сочи":
- ФСБ пока не нашла признаков теракта на борту Ту-154 (и зачем тогда об этом писать?)
А также бесконечные "X выразил соболезнование", "В A, B и C принесли цветы к посольству" (про A, B и C отдельная новость), "Эксперт X, считает что Y" и так далее, и тому подобное. В сюжете только одного информагентства больше 200 новостей, на них потрачены уже тысячи человекочасов новостников, редакторов, бильдов и так далее, при этом информационная ценность абсолютного большинства из них является нулевой. Ни одна из этих новостей не отвечает на вопрос "почему это произошло". Ни один из читателей не обеднел бы духовно, не узнав чего-нибудь из вышеперечисленного. Зачем это всё - совершенно непонятно.
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