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Геополитика Путина
Геополитика Путина
Andrey Loshak
25.12 18:30 |  число просмотров 1345
Выступлю в привычной роли капитана-очевидность: Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска.

Сколько сирийских детей и женщин погибло под российскими бомбами в Алеппо – подсчитать невозможно, но на это здесь вообще всем насрать. «Вести» сказали, что вместо крови томатный сок размазали – ну ок, все поверили, так ведь удобнее. Но странно, что за прошедший год никто у Путина так и не спросил, за что, во имя какой высокой идеи погибли 25 русских детей, летевших на том самом взорванном ИГИЛ самолете из Египта? Чеченские теракты в Москве еще можно было кое-как оправдать войной за «территориальную целостность России». «Гибридную» войну на востоке Украины оправдывают ближним соседством и «русским миром» (хотя вряд ли это утешит родственников пассажиров малайзийского Боинга, взорванного российской ракетой). Но вот зачем наша армия влезла в очередную ближневосточную мясорубку – в стране никто толком не понимает. Спросите любого человека на улице – не ответит, я проверял. В сказку про войну с ИГИЛ не верит никто. В историю про поддержку упыря Асада верят больше, но тоже звучит как-то неубедительно – он ведь даже не Янукович, который хотя бы под боком был и газ наш покупал. Больше верят в тактическую войну с Америкой – вот, мол, показали пиндосам, что мы тоже не лаптем щи хлебаем. Это мне один мужик в Мичуринске растолковал. Никакого возмущения он при этом, кстати, не испытывал. Уже сотни россиян погибли из-за войны, которую страна ведет хуй знает где и хуй знает зачем. Надо, конечно, совсем мозгов не иметь, чтобы после всего, что было рассказано и показано про Афганистан, влезть в ту же историю снова. Но что самое печальное – всем похуй.

По телевизору трендят про ГЕОПОЛИТИКУ. Это теперь такое заклинание, национальная идея, новый русский бог, пришедший на смену неблагонадежным углеводородам. Очень удобно, потому что любую хрень по обе стороны границы можно объяснить геополитическими интересами. До сих пор большинству россиян кажется, что геополитика – это что-то далекое и занудное из ток-шоу с Петром Толстым, но на самом деле она уже пришла почти в каждый дом. В виде начинающегося обнищания, инфляции, безработицы, ухудшения качества медицины и образования, подорожания ЖКХ и все чаще – в виде гибели близких. Самое удивительное при этом, что «геополитические интересы России», на алтарь которых приносятся многочисленные жертвы, - миф, фикция, очередной путинский симулякр. Нет там наших, ваших и даже государственных интересов. Все важнейшие внешнеполитические решения России - от аннексии Крыма до войны в Сирии – изначально приняты исключительно одним человеком по одному ему известным мотивам. Разве сильно волновало народ, Крым наш или украинский, до того, как этим озаботился президент? Не говоря уже о Сирии, о существовании которой многие до начала военной операции даже не подозревали. Никакой отдельной от Путина геополитики нет. Он и есть геополитика. И "геополитические интересы России" - это прежде всего интересы Путина, действующего по известной только ему логике. Что у него при этом в голове - хз, но у любого человека после 16 лет единоличной власти мозги набекрень поедут. Это типичная проблема авторитарных режимов - иллюзорная реальность в воспаленном от вседозволенности мозгу диктатора становится реальностью для всех. И люди погибают настоящие.
Думает диктатор одну мысль – и она тут же становится национальной идеей. Нашему, как известно, уже давно ничего не интересно, кроме самоутверждения на международной арене. Дома он все разрулил, памятник Владимиру Красное Солнышко поставил, а вот с авторитетом на мировой арене - полная жопа. Он и так пальцует, и этак – а они, пидоры гнойные, только сильнее морщатся. Из-за них Путин застрял на четвертой ступени пирамиды Маслоу – потребность в почитании и уважении – а без этого невозможно перемещение на верхнюю ступень духовного развития, где его уже давно в одиночестве ждет Ганди и вожделенная нобелевская премия мира.

Для Путина геополитика – азартная игра, в которой он, отчаянно жульничая, пытается обыграть Запад. Мы для него – разменные карты. Понятно, что он и дальше будет решать свои сугубо личные проблемы с помощью целой страны. Он, конечно, утверждает, что действует в интересах России, но беда в том, что после стольких лет бесконтрольной власти государственные интересы уже трудно отделить от личных. Путин настолько сросся с системой, замкнул на себе такое количество государственных институтов, что выдерни его сейчас из политики и страна действительно посыплется. Путин и есть теперь Россия. И если ты против Путина, то ты и против России - в том виде, в каком она сейчас существует. Так что никаких оптимистичных предновогодних прогнозов у меня нет. Наполеоновская треуголка на голове крошки Цахеса будет расти и скоро совсем застит ему глаза. Количество безумия и жертв при этом закономерно увеличится
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