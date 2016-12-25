



Читаю комментарии к крушению ТУ-154. И вижу, что комментаторы смешивают несколько вещей, которые смешивать никак нельзя.



Первое. И самое главное. Произошла трагедия, в которой погибли люди. Погибли и пилоты, и доктор Лиза, и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, и сотрудники центральных телеканалов. Не имеет значения, куда они летели и неважно, чем они занимались до этого – спасали детей, пели и плясали или делали пропагандистские репортажи о том, как украинские силовики выставили живой щит при отступлении из Дебальцево.



Второе. Трагедия никого не делает лучше или хуже. Оставьте пошлые благоглупости уровня «Бог покарал» или «Бог забирает себе лучших». Трагедия никому не добавляет правоты. Ни войне в Сирии, ни войне на Донбассе. Останется все – и помощь бездомным и пропагандистское вранье отечественных телеканалов.



Третье. Самый сложный вопрос – можно ли сотрудничать со злом ради спасения детей?

Можно ли сотрудничать с человеком, развязавшем войну с Украиной? Тут нет правильного ответа. Точнее, любой ответ будет неправильным. Но прекратить войну с Украиной Лиза Глинка не могла, а помочь детям могла. И она делала то, что она могла сделать. И в Сирию она везла медикаменты.



И последнее. В этом самолете хотел лететь Иосиф Кобзон. В таком же самолете могли лететь и мы с вами. Любой из нас может умереть сегодня или завтра. У нас не очень много времени, не теряйте его.



p.s.

И нет никакой разницы между реакцией «патриотов» на падение украинского самолета и реакцией Божены на падение российского.

Это клинические идиоты.









