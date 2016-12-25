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Доктор Лиза погибла. "Святых давно нет"
Доктор Лиза погибла. "Святых давно нет" 25.12 16:08 число просмотров 423
littlehirosima
 
Дело не в том, что она спасла десятки, нет, наверное, сотни детей и просто людей - обездоленных и бездомных, которые не нужны никому. Без меня это напишут. И дело не в том, что "правильные" либералы умеют только хаить и никогда не оторвут свою точку, чтобы хоть что-то сделать, кроме критики и набивания своего кошелька. И не в том, что в отличии от них Лиза просто делала - тихо делала вопреки всему.
Дело в том, что такие люди, как она - это гребанный шанс этого мира не утонуть в нечистотах.
Скажу ужасную вещь - нуждающихся меньше не станет. Их всегда было много, и будет не меньше. Война, подлость и пороки -  самая суть природы человека, которая, как показывает время и история, никуда не уходит, а лишь приобретает новые оттенки.
Но таких, как она - единицы.

Фото со странички в фейсбуке Елизаветы Глинка


Я общалась с ней только в личке по поводу спасения мальчика Коли из Луганска, болеющего гнойным менингитом. Которого мы судорожно пытались вывезти, и только благодаря Лизе Глинка это было в итоге сделано.
Когда произошла история с мамашей мальчика, которая меня обворовала, прямо в доме, куда мы привезли ей помощь, я написала об этом Елизавете - чтобы предупредить, с кем мальчик живет. Чтобы она знала, с кем имеет дело, и что надо что-то срочно делать, ведь мамаше наплевать на сына.
Знаете что она ответила?
Она не стала писать какой это ужас, не стала заламывать руки.
"Не расстраивайтесь, так бывает часто. Просто привыкните к тому что добро сопровождает чьё-то зло. Святых давно нет"
В этой ситуации она нашла слова для меня.
Потому что знала что такое, когда ты помогаешь, а тебе плюют в лицо.
Именно это она получала ежедневно.
За вывезенных детей из зоны боевых действий, за спасенные жизни - сотни плевков.
Не так деньги берет, не туда едет, не то оправдывает. Сотни расследований, что она не такая, что врет, что пиарится и т.д.
Вот, например, типичный комментарий сегодня в ее фейсбуке у нее на страничке в комментариях:



Погибла Лиза в самолете, летевшем в Сирию.
Она могла не ехать, но поехала. На Католическое Рождество.
Горите в аду все причастные к ее гибели.
К вышеприведенным комментаторам это тоже относится.
Убирают лучших. Уверенна, что целенаправленно, хоть это может оказаться и случайностью.
Я уже давно знаю, что в мире есть и другие силы.
И самое мерзкое и отвратительное днище, копошащиеся черви переживут всех.
И будут тихо сидеть, ничего не делая и осуждать.
Поливать грязью и радоваться.
Лиза, Вы умели их не замечать.
"Святых давно нет" - как точно. И как же мне тяжело не замечать это копошение.
Вы Человек, который образец для всех нас.
Спасибо Вам.
Соболезную и всем семьям погибшим, летевшим на борту с Елизаветой Глинка, чтобы поздравить христиан Сирии с праздником.
Их 92 человека. Ужасная трагедия
RIP
 
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