В Черном море упал крушение при маневре самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения.
Мне правда кажется, что нельзя говорить о падении самолета как о случайной трагедии, которая произошла сама собой. Все в мире взаимосвязано, никакое зло не уходит бесследно, не испаряется. Зло остается среди нас и ударяет рикошетом - по самым беззащитным. Люди летели на военном самолете в точку военных действий. По чьему-то сверху указу летели – кто-то ведь распорядился, что там, в Сирии, где война и гибнут люди, надо сыграть концерт. Что туда, в Сирию, а до этого на Донбасс, надо направить танки, самолеты и военных. Война, с какой бы целью они ни шла, всегда несет за собой смерть и убийства. Война это всегда бессмысленное зло. И за решением об участии в войне всегда стоят конкретные люди, которые подписывают указы и направляют танки. Как правило, эти же люди потом принимают решения называть больницы и улицы именем жертв войны. Эти же люди подписывают указы о государственных наградах тем, кто на войне пострадал. Страшная трагедия, что погибли ни в чем не виновные мирные люди. Но это не случайная трагедия! Конкретный человек отвечает за наше участие в военных действиях в Сирии и на Донбассе. Конкретный человек отвечает за то, что во время войны убивали людей. Конкретные люди, и я среди них, отвечают за то, что попустительствовали этому злу. И конкретные невинные люди в итоге это зло искупили своей смертью. Я не понимаю, как можно говорить о крушении самолета вне контекста военных действий, которые Россия ведет на территории других государств.
Доктор Лиза шла туда, куда не шли из-за брезгливости и страха. И помогала тем, кому помощь некому было оказать. Кормить и лечить бомжей на вокзалах. Создавать хосписы для безнадежно больных. Спасать детей из войны.
Я сочувствую и погибшим сегодня в крушении Ту-154, и убитому послу Карлову.
Но при этом мне кажется лицемерной позиция публичной скорби по ним при полном отсутствии сочувствия к тысячам погибших по вине нашей страны мирных жителей Алеппо и других сирийских городов и весей.
Выступлю в привычной роли капитана-очевидность: Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска.
По итогам разговоров есть некоторые факты, которые наводят на ряд размышлений:
- Режимность объектов (самолет МО / аэропорт в Сочи), которые охраняются исключительно силами спецслужб
- Сирия - проект, которым президент занимается лично.
Хочу сказать про ансамбль имени Александрова. Плоть от плоти советский, он стоял на идеологической страже от культуры, и ясно, почему вызывает неприятие у многих. Прототип ансамбля показан в фильме «Восток-Запад» Режис Варнье. Богдан Ступка там отчитывает молодого танцора, не так завершившего па: «ну что ты как в проруби, ты же неповторимый советский человек!»
Пошла тяжелая артиллерия. Франц Клинцевич отметил, что нельзя исключать террористический акт, так как "самолет садился на заправку, влетал из Сочи, а какие там действия были произведены, - никто не может сказать".
Кремлевские СМИ даже в деле о гибели своих коллег не могут без пропаганды. Версию о теракте уже отмели. В истории авиации было многих разных эпизодов, но все же версия технеисправности в сегодняшней катастрофе скорее минимальная, т.к. трудно себе представить, чтобы пилоты не успели хоть каким-то образом подать сигнал. И разброс обломков и эта внезапность скорее говорят о взрыве на борту. Теракт ли, диверсия ли, сдетонировало ли что, или взрыв топлива - это узнаем не сразу. Но отвергать с порога очевидные версии глупо, т.к. это поможет скрыться преступникам, если они были.
Мы находимся в состоянии войны, у нас сбивают самолеты и убивают врачей. А кто-то думал, что Сирия - это про величие?
Сирия - это про кровь, смерть, подлость и все прочее, из чего война состоит. Мой фронтовик-отец мало говорил о войне, но иногда прорывалось...
И еще 92 погибших. Как же плохо все это, даже если б не было знакомых среди них. Особенно - на фоне всего последнего времени.
И ведь это далеко не конец, мы понимаем. Более того, как ни дурно участие России в сирийской войне, но при другом, в политическом смысле, военном участии тоже бы были теракты, и аварии военных самолетов, и прочее.
Еще одна попытка
Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими.
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чт им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ....
Страшное утро воскресенья: когда происходят такие трагедии, в них нельзя поверить. Ну не могут же все эти люди просто взять и погибнуть, люди, которых ты сам знал. Доктор Лиза, вокруг которой еще недавно велись споры, которая летела в эту проклятую Сирию спасать жизни людей, – и вот теперь это не укладывающееся в голове падение Ту-154 над Черным морем.
Можно как угодно относиться к войне в Сирии, но обычные военные просто выполняют приказы командиров, так записано в присяге. Можно как угодно относиться к цензуре на телевидении, но обычные журналисты просто делают свою работу в конце концов. Да и вообще хочется сейчас на все это плюнуть и быть сильно выше этого. Это ужасная трагедия. Соболезнования всем близким погибших. Слова поддержки тем коллегам, с которыми мы в другие дни не ладим. Очень хочется куда-то отнести цветы и зажечь свечу, но не понимаю куда
Когда я был в Газете.ру я несколько раз летал с ними как раз на Ту-154. Вполне возможно как раз на том, что сегодня разбился. Вот реально в Минобороны даже подчеркивали: техника старая, но очень надежная в умелых руках.