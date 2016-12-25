Мне правда кажется, что нельзя говорить о падении самолета как о случайной трагедии, которая произошла сама собой. Все в мире взаимосвязано, никакое зло не уходит бесследно, не испаряется. Зло остается среди нас и ударяет рикошетом - по самым беззащитным. Люди летели на военном самолете в точку военных действий. По чьему-то сверху указу летели – кто-то ведь распорядился, что там, в Сирии, где война и гибнут люди, надо сыграть концерт. Что туда, в Сирию, а до этого на Донбасс, надо направить танки, самолеты и военных. Война, с какой бы целью они ни шла, всегда несет за собой смерть и убийства. Война это всегда бессмысленное зло. И за решением об участии в войне всегда стоят конкретные люди, которые подписывают указы и направляют танки. Как правило, эти же люди потом принимают решения называть больницы и улицы именем жертв войны. Эти же люди подписывают указы о государственных наградах тем, кто на войне пострадал. Страшная трагедия, что погибли ни в чем не виновные мирные люди. Но это не случайная трагедия! Конкретный человек отвечает за наше участие в военных действиях в Сирии и на Донбассе. Конкретный человек отвечает за то, что во время войны убивали людей. Конкретные люди, и я среди них, отвечают за то, что попустительствовали этому злу. И конкретные невинные люди в итоге это зло искупили своей смертью. Я не понимаю, как можно говорить о крушении самолета вне контекста военных действий, которые Россия ведет на территории других государств.