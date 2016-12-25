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Посты по теме
Нет ничего плохого в обслуживании режимов
Нет ничего плохого в обслуживании режимов
blogtandemMP
25.12 21:11 |  число просмотров 1678
Потому что это обслуживание своей страны. Это служение своей стране. Стране, которая в первую очередь нужна нам, потомкам российской интеллигенции
 
Геополитика Путина
Геополитика Путина
blogAndrey Loshak
25.12 18:30 |  число просмотров 2488
Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска
 
Про смерть
Про смерть
blogmi3ch
25.12 17:43 |  число просмотров 2459
Нет никакой разницы между реакцией "патриотов" на падение украинского самолета и реакцией Божены на падение российского. Это клинические идиоты
 
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Антивоенная жизнь военного ансамбля
Юлия Бедерова
26.12 20:03 |  число просмотров 177
Юлия Бедерова — о том, какого культурного феномена лишилась Россия в авиакатастрофе Ту-154
 
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Доктор Лиза погибла. "Святых давно нет"
Доктор Лиза погибла. "Святых давно нет"
25.12 16:08 | число просмотров 860
bloglittlehirosima
Дело не в том, что она спасла десятки, нет, наверное, сотни детей и просто людей - обездоленных и бездомных, которые не нужны никому. Без меня это напишут. И дело не в том, что "правильные" либералы умеют только хаить и никогда не оторвут свою точку, чтобы хоть что-то сделать, кроме критики и набивания своего кошелька
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Сирийские кокошники
18.12 15:00 | число просмотров 1294 число постов 6
В блогах обсуждают календарь, в котором 12 сирийских девушек снялись в кокошниках и поблагодарили российскую армию в лучших традициях прокремлевских молодежных движений 2000-х: "Судьба моей Пальмиры в твоих руках"
 
Сирия наш
Сирия наш
18.12 11:06 | число просмотров 13508 число постов 56
В Сирии продолжаются военные действия. Оставленная российской армией Пальмира снова была захвачена боевиками, которые обнаружили на ней оружие
 
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Крушение Ту-154 <код для ЖЖ>
Крушение Ту-154

В Черном море упал крушение при маневре самолет ТУ-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию. На его борту был 91 человек, в том числе — музыканты из ансамбля им. Александрова и девять журналистов, а также известный общественный деятель Доктор Лиза (Елизавета Глинка). Теракт назван возможной причиной крушения.
Создан: 25.12.2016 10:47, обновлен: 26.12.2016 23:49
Просмотров: 4091
Теги:
26 декабря
Война это всегда бессмысленное злоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/lida.moniava/blogLida Moniava
26.12. 23:07
Мне правда кажется, что нельзя говорить о падении самолета как о случайной трагедии, которая произошла сама собой. Все в мире взаимосвязано, никакое зло не уходит бесследно, не испаряется. Зло остается среди нас и ударяет рикошетом - по самым беззащитным. Люди летели на военном самолете в точку военных действий. По чьему-то сверху указу летели – кто-то ведь распорядился, что там, в Сирии, где война и гибнут люди, надо сыграть концерт. Что туда, в Сирию, а до этого на Донбасс, надо направить танки, самолеты и военных. Война, с какой бы целью они ни шла, всегда несет за собой смерть и убийства. Война это всегда бессмысленное зло. И за решением об участии в войне всегда стоят конкретные люди, которые подписывают указы и направляют танки. Как правило, эти же люди потом принимают решения называть больницы и улицы именем жертв войны. Эти же люди подписывают указы о государственных наградах тем, кто на войне пострадал. Страшная трагедия, что погибли ни в чем не виновные мирные люди. Но это не случайная трагедия! Конкретный человек отвечает за наше участие в военных действиях в Сирии и на Донбассе. Конкретный человек отвечает за то, что во время войны убивали людей. Конкретные люди, и я среди них, отвечают за то, что попустительствовали этому злу. И конкретные невинные люди в итоге это зло искупили своей смертью. Я не понимаю, как можно говорить о крушении самолета вне контекста военных действий, которые Россия ведет на территории других государств.
Доктор Лиза. По соображениям совестиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
26.12. 12:19
Доктор Лиза шла туда, куда не шли из-за брезгливости и страха. И помогала тем, кому помощь некому было оказать. Кормить и лечить бомжей на вокзалах. Создавать хосписы для безнадежно больных. Спасать детей из войны.
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Я не готов согласиться с тем, что всякая смерть сакральна и является обязательным поводом для всеобщей скорбиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.davidis/blogСергей Давидис
26.12. 01:08
Я сочувствую и погибшим сегодня в крушении Ту-154, и убитому послу Карлову. Но при этом мне кажется лицемерной позиция публичной скорби по ним при полном отсутствии сочувствия к тысячам погибших по вине нашей страны мирных жителей Алеппо и других сирийских городов и весей.
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25 декабря
если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войскассылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.loshak/blogAndrey Loshak
25.12. 17:45
Выступлю в привычной роли капитана-очевидность: Ансамбль им. Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска.
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По итогам разговоров есть некоторые факты, которые наводят на ряд размышленийссылка на данный пост
https://telegram.me/ATC_ATC/blogATC_ATC
25.12. 17:09
По итогам разговоров есть некоторые факты, которые наводят на ряд размышлений: - Режимность объектов (самолет МО / аэропорт в Сочи), которые охраняются исключительно силами спецслужб - Сирия - проект, которым президент занимается лично.
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Хочу сказать про ансамбль имени Александровассылка на данный пост
https://telegram.me/grkhv_channel/bloggrkhv_channel
25.12. 16:10
Хочу сказать про ансамбль имени Александрова. Плоть от плоти советский, он стоял на идеологической страже от культуры, и ясно, почему вызывает неприятие у многих. Прототип ансамбля показан в фильме «Восток-Запад» Режис Варнье. Богдан Ступка там отчитывает молодого танцора, не так завершившего па: «ну что ты как в проруби, ты же неповторимый советский человек!»
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Франц Клинцевич отметил, что нельзя исключать террористический актссылка на данный пост
https://telegram.me/russica2/blogНЕЗЫГАРЬ
25.12. 14:46
Пошла тяжелая артиллерия. Франц Клинцевич отметил, что нельзя исключать террористический акт, так как "самолет садился на заправку, влетал из Сочи, а какие там действия были произведены, - никто не может сказать".
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Доктор Лиза для меня была русской Матерью Терезойссылка на данный пост
https://twitter.com/NataSupernova/blogNataSupernova
25.12. 14:36
Доктор Лиза для меня была русской Матерью Терезой. Невосполнимая утрата.
Кремлевские СМИ даже в деле о гибели своих коллег не могут без пропагандыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
25.12. 14:35
Кремлевские СМИ даже в деле о гибели своих коллег не могут без пропаганды. Версию о теракте уже отмели. В истории авиации было многих разных эпизодов, но все же версия технеисправности в сегодняшней катастрофе скорее минимальная, т.к. трудно себе представить, чтобы пилоты не успели хоть каким-то образом подать сигнал. И разброс обломков и эта внезапность скорее говорят о взрыве на борту. Теракт ли, диверсия ли, сдетонировало ли что, или взрыв топлива - это узнаем не сразу. Но отвергать с порога очевидные версии глупо, т.к. это поможет скрыться преступникам, если они были.
Миллиардный мир мусульман-суннитов объявил России войнуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.zilberg/blogLeonid Zilberg
25.12. 14:08
Мы находимся в состоянии войны, у нас сбивают самолеты и убивают врачей. А кто-то думал, что Сирия - это про величие? Сирия - это про кровь, смерть, подлость и все прочее, из чего война состоит. Мой фронтовик-отец мало говорил о войне, но иногда прорывалось...
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в самолете летели пропагандистыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.goryunov/blogMaxim Goryunov
25.12. 14:01
россии нужна сирия чтобы большие белые люди разрешили ей разобраться с украиной. план такой - россия наводит порядок в сирии, а большие белые люди закрывают глаза на ее действия на левом берегу.
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как ни дурно участие России в сирийской войне, но при другом, в политическом смысле, военном участии тоже бы были теракты, и аварии военных самолетовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.verkhovsky/blogAlexander Verkhovsky
25.12. 13:53
И еще 92 погибших. Как же плохо все это, даже если б не было знакомых среди них. Особенно - на фоне всего последнего времени. И ведь это далеко не конец, мы понимаем. Более того, как ни дурно участие России в сирийской войне, но при другом, в политическом смысле, военном участии тоже бы были теракты, и аварии военных самолетов, и прочее.
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Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/blogNakhim Shifrin
25.12. 12:47
Еще одна попытка Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими.
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Страшные новости. Мои искренние соболезнованияссылка на данный пост
https://twitter.com/Aleksei_Kudrin/blogAleksei_Kudrin
25.12. 12:18
Страшные новости. Мои искренние соболезнования родным и близким всех, кто погиб в катастрофе Ту-154
Он же не мог упасть просто такссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000620902862blogандрей колесников
25.12. 12:14
Он же не мог упасть просто так. Обломки, разбросанные на несколько километров. Экипаж, не проронивший ни слова. Тут никаких иллюзий. Он взорвался.
У меня нет ни сочувствия, ни жалостиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
25.12. 12:04
Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чт им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, "Первого канала" и "Звезды" - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ....
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Похоже реально опасаются терактассылка на данный пост
https://telegram.me/russica2blogНЕЗЫГАРЬ
25.12. 11:53
Медведев возглавит комиссию по расследованию гибели самолета. Статус комиссии очень высокий. Следствие забрали в центральный аппарат СКР. Похоже реально опасаются теракта.
Доктор Лиза была человеком, вызывавшим одно восхищениессылка на данный пост
https://twitter.com/M_Simonyan/blogM_Simonyan
25.12. 11:52
Доктор Лиза была человеком, вызывавшим одно восхищение. Вообще не о себе, никогда не о себе, только о тех, кому плохо. Царство Небесное.
Ведь она была настоящий человек мира среди этих упырей войны типа Путина и Шойгуссылка на данный пост
https://twitter.com/t_felg/blogtanyafelgengauer
25.12. 11:33
Ведь она была настоящий человек мира среди этих упырей войны типа Путина и Шойгу(((( но они не летают в Сирию. А она летала. Какое горе(((
в корне всего этого, как ни уходи от причины, – война в Сирии. Ее необходимо остановитьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
25.12. 11:33
Страшное утро воскресенья: когда происходят такие трагедии, в них нельзя поверить. Ну не могут же все эти люди просто взять и погибнуть, люди, которых ты сам знал. Доктор Лиза, вокруг которой еще недавно велись споры, которая летела в эту проклятую Сирию спасать жизни людей, – и вот теперь это не укладывающееся в голове падение Ту-154 над Черным морем.
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удивительно то, что ТУ-154 до сих пор эксплуатируетсяссылка на данный пост
https://twitter.com/Lndcalling/blogLndcalling
25.12. 11:32
удивительно то, что ТУ-154 до сих пор эксплуатируется. Самолёт спроектированный в 60-х.
Как же людей жалко! Это ведь не очень случайностьссылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
25.12. 10:33
Как же людей жалко! Это ведь не очень случайность. Не нужное стране местоназначения. Дерьмовая машина.
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Можно как угодно относиться к войне в Сирии, но обычные военные просто выполняют приказы командиров, так записано в присягессылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.klishin/blogIlya Klishin
25.12. 10:29
Можно как угодно относиться к войне в Сирии, но обычные военные просто выполняют приказы командиров, так записано в присяге. Можно как угодно относиться к цензуре на телевидении, но обычные журналисты просто делают свою работу в конце концов. Да и вообще хочется сейчас на все это плюнуть и быть сильно выше этого. Это ужасная трагедия. Соболезнования всем близким погибших. Слова поддержки тем коллегам, с которыми мы в другие дни не ладим. Очень хочется куда-то отнести цветы и зажечь свечу, но не понимаю куда
Когда я был в Газете.ру я несколько раз летал с ними как раз на Ту-154ссылка на данный пост
https://telegram.me/smirnovmz/blogsmirnovmz
25.12. 10:01
Когда я был в Газете.ру я несколько раз летал с ними как раз на Ту-154. Вполне возможно как раз на том, что сегодня разбился. Вот реально в Минобороны даже подчеркивали: техника старая, но очень надежная в умелых руках.
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