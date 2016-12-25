Горохов Саша пишет в своем телеграм-канале @grkhv_channel про "обслуживание режимов" ансамблем Александрова так, как будто это что-то плохое.



И это конечно пагубнейшая черта носителей совести российского народа - интеллигенции, презирать все государственное.



От Пушкина до любого нынешнего писателя и журналиста, из поколения в поколение передавалось это презрение ко всему, что имеет отношение к государству. Не важно что, будь то царская охранка или ЧК, или современные менты и фсбшники. И все, что олицетворяло охранные функции государства.



И совершенно ведь не важно кто сколько убил. Царская охранка была всяко получше сталинских троек, а от нынешних ментов тупо нет никакого смысла и убивают они в своем бессмысленном насилии вряд ли сильно больше "Боярышника". Презрение же всегда было одно, совершенно одинаковой природы. "Они обслуживают режим". Режимы-то были разными, элиты были разными, а презрение городской интеллигенции, которая как раз одна и единственная имеет серьезную преемственность в России с непрерывающейся памятью вот уже 170 лет - одно и то же. 170 лет - это очень большая цифра для России. Здесь больше никто не помнит так надолго свою историю.



Единственные не просто носители, но и интерпретаторы русского менталитета, единственные по сути государственники - презирают и принижают значение государственных органов. Совершенно абсурдная ситуация. Никто так и столько не думает о государстве, а также о прошлом, настоящем и будущем России, сколько думает об этом интеллигенция. Из поколение в поколение. Не важно кто это. Диссиденты, научно-технические работники на кухнях, химики-бомбисты или дворянин Ульянов, а также любые сислибы и лично коллективный Павел Пряников (все как один утверждающие, что их хата с краю и они вообще ни к чему не имеют отношения) - все они и есть государство. Это их в первую очередь обслуживает любой институт служб безопасности. И большинство из них почему-то не начинают с банальных платоновских рассуждений о том, что такое вообще государство и как оно должно быть устроено.



На Минобороны чаще всего вводится ограничение по распространению этого презрения. Скорее всего здесь речь идет о инстинктивных барьерах. Нет армии - нет государства, а значит автоматически и русской интеллигенции нет. Но сегодня и минобороны это местами затронуло. И не со стороны украинствующих - к ним вопросов нет, хотят строить молодое национальное государство - пусть строят, только не понятно что журналист Бабченко все еще делает в Москве.



Сегодня же возникли то тут, то там рассуждения от "Доктора Лизу жалко, но что она делала на этом борту" до "Пусть вас не смущает, что эти люди выступали в форме и, в общем, клали свой талант на обслуживание режима. Очень хочется подумать плохо, но не надо".



Нет ничего плохого в обслуживании режимов. Потому что это обслуживание своей страны. Это служение своей стране. Стране, которая в первую очередь нужна нам, потомкам российской интеллигенции, которые в той или иной форме пытаются что-то сделать для того, чтобы мы все могли не уезжать из страны своего языка, а жить в ней. Эта страна не нужна любителям смесей для мытья ванн. Это наша страна, она нужна нам.



И если сегодня произошел теракт, то это в первую очередь теракт против нас. Против всех, кто способен на рассуждения нужно ли нам воевать в Сирии или нет. А если это техническая неполадка, то это в первую очередь наша трагедия. Нет никому дела до нашей страны настолько, насколько есть нам дело. И сегодняшний день является трагическим и траурным в первую очередь для нас.



И надо прекратить бороться с самими собой и начать служить в первую очередь себе. Не смотря ни на что.

