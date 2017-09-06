Странности дела Улюкаева. Обвинение утверждает, что принуждение Сечина ко взятке произошло на Гоа в холле гостиницы во время партии на бильярде между Сечиным и главой ВТБ Костиным. Якобы пятиминутная беседа Улюкаев-Сечин около бильярдного стола, прервав партию, и привела к вымогательству. Это утверждает Сечин. Отрицают - Улюкаев, беседу видели, но не слышали разговор охранник Сечина и корреспондент Лайфа.

Но

Ни следователь ФСБ, ни прокуратура не допросили партнера по бильярду Костина. Отказались.

Как это? А не надо.

Ха

Будем наблюдать

