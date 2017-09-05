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Началась война всех против всех
Началась война всех против всех
Павел Чиков
6.09 12:20 |  число просмотров 1094
Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, к которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры обычное дело среди людей любого круга - и чиновничего, и бизнесового, да какого угодно. Глупо предъявлять какие-то завышенные моральные требования, типа, на такой должности вообще ничего нельзя трогать. Это только в сказках принцессы не какают, причем обвинять во взятке основания есть только и исключительно, если получатель ЗНАЛ, что ему передают ДЕНЬГИ. А следствие должно это доказать, а оно этого не доказало. Судьи в обоих делах - не те чуваки в мантиях, а общественность. И ее убедить не удалось.
Истории Улюкаева и Белых - это не истории Реймера, Сердюкова, Хорошавина и других генералов и губернаторов. Там были многолетние многомиллиардные мутные делюги с бюджетными средствами или там многочисленными взятками.
Дела Улюкаева и Белых - одноэпизодные. Первого обвиняют в получении взятки за отсутствие препятствий Роснефти и Игорю Сечину в сделке по приватизации Башнефти. Второго - в получении взятки за протекцию лыжному комбинату.
Других эпизодов преступной деятельности нет. При максимальной публичности фигур и многолетнем колпаке со стороны всевозможных оперативных служб, а затем и при заказе на разработку.

Оба дела, безусловно, сильно повлияли на культуру общения в высших кругах. Теперь явно и однозначно никто ни у кого никаких "подарков" и прочих колбасных корзин брать не будет, а будут шарахаться и открещиваться любыми способами. Даже личных встреч будут избегать. В элитных кругах кончились остатки доверительных отношений друг к другу, по-другому быть не может.

У меня товарищ есть, опером центрального аппарата был, его напарник подставил, с которым он в одном кабинете сидел и под бандитские пули ходил. Натурально чуть не силком вытащил, всучил конверт под контролем и сдал эсбешникам.

Такие истории кардинально меняют отношения в коллективе. Гигантский демотиватор на любую активность и инициативу, стимулятор паранойи и нервозов. Атмосфера бесповоротно отравляется, любое творчество становится невозможным. Сдача ближнего стала нормой и новой культурой. Началась война всех против всех.
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Дело Улюкаева Дело Улюкаева
число просмотров 6410 число постов 57
Блогеры обсуждают судебный процесс над Алексеем Улюкаевым. На третьем заседании были оглашены записи прослушки разговоров Сечина и Улюкаева, где они обсуждают приватизацию "Башнефти", а Сечин угощает собеседника "колбасками из корзинки"
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blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
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