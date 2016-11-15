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Посты по теме
Началась война всех против всех
Началась война всех против всех
blogПавел Чиков
6.09 12:20 |  число просмотров 2627
Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили
 
Сечин рассказывает Улюкаеву про "Роснефть"
Сечин рассказывает Улюкаеву про "Роснефть"
blogMikhail Vinogradov
5.09 19:01 |  число просмотров 2116
"Вот мне, вот честно, из сегодняшних соображений хотелось бы японцев привлечь. Индийцы все эти — все это не то, от индусов ты ниче не получишь"
 
Что значит арест Улюкаева, разработка Дворковича и пр?
Что значит арест Улюкаева, разработка Дворковича и пр?
blogАркадий Бабченко
16.11 12:25 |  число просмотров 2925
Он больше не нуждается в их поддержке. Более того, он перестал нуждаться даже в их лояльности. Перестал делать вид, что заинтересован в них. Хоть как-то
 
Абсолютный шок
Абсолютный шок
blogAnatoly Chubays
15.11 17:21 |  число просмотров 2815
Если подумать о сути, а не о политике, то стоит вспомнить одно золотое правило - послушай обе стороны
 
Новой Оттепели при Путине не будет
Новой Оттепели при Путине не будет
blogphilologist
15.11 11:43 |  число просмотров 2740
Партия силовиков решила нанести упреждающий удар и пресечь в корне все разговоры о грядущей Перестройке и новой Оттепели. Скорее всего вместе с этим будет похоронен и проект системных реформ
 
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Сечин увлекся охотой и пускает добычу на колбасу для друзей
Сечин увлекся охотой и пускает добычу на колбасу для друзей
Редакция
6.09 13:09 |  число просмотров 0
Игорь Сечин серьезно увлекся охотой и каждые две недели добывает крупного зверя
 
Как ФСБ не выпускала Улюкаева с территории «Роснефти»
Как ФСБ не выпускала Улюкаева с территории «Роснефти»
Герман Александров
3.12 11:16 |  число просмотров 4170
«Росбалту» стали известны новые подробности задержания бывшего министра экономического развития
 
Улюкаев приехал в «Роснефть» за «выходным пособием»
Улюкаев приехал в «Роснефть» за «выходным пособием»
Герман Александров
17.11 13:14 |  число просмотров 3049
Судьба ряда чиновников, попавших в поле зрения спецслужб в связи с ситуацией с нефтяными компаниями, пока остается под вопросом
 
«Нельзя трогать Сечина»
«Нельзя трогать Сечина»
Константин Гаазе
16.11 12:56 |  число просмотров 2960
Тихий переворот во имя громких перемен?
 
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Госкомпания "Роснефть" раскрыла зарплату своего президента Игоря Сечина. Старый товарищ президента Путина ежемесячно получает "от 15 до 20 млн. рублей"
 
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Дело Улюкаева <код для ЖЖ>
Дело Улюкаева

Блогеры обсуждают судебный процесс над Алексеем Улюкаевым. На третьем заседании были оглашены записи прослушки разговоров Сечина и Улюкаева, где они обсуждают приватизацию "Башнефти", а Сечин угощает собеседника "колбасками из корзинки".
Создан: 15.11.2016 08:21, обновлен: 11.09.2017 18:15
Просмотров: 8297
Теги:
11 сентября
Мы победили. «Солидарность» по итогам вчерашнего голосования взяла 7 мест в Красносельском совете депутатовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yashin.ilyablogIlya Yashin
11.09. 15:55
Мы победили. «Солидарность» по итогам вчерашнего голосования взяла 7 мест в Красносельском совете депутатов, у единоросов осталось лишь 3 мандата. Для сравнения: в прошлом совете 9 депутатов представляли «Единую Россию» и еще один мандат был у КПРФ.
развернуть>>
В допросе по делу Улюкаева появилась реперная точкассылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.shumanov/blogIlya Shumanov
11.09. 12:23
В допросе по делу Улюкаева появилась реперная точка, которая может поломать всю линию гособвинения. Сегодня у руководителя Росимущества, проходящего по делу свидетелем спрашивают — После совершения сделки по продаже «Башнефти» Минэкономразвития могло влиять на судьбу этой сделки? Руководитель Росимущества отвечает, что не понимает, как после того, как «Роснефть» приобрела акции «Башнефти» Минэкономразвитие (то есть Улюкаев) могло повлиять на эту сделку. Фактически версия следствия о взятке Улюкаеву за согласование сделки по покупке «Башнефти» начинает тонуть.
9 сентября
Пульс державы: прокуратура, ФСБ и Игорь Иваныч выясняют, кто из них непрофессионалссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.shelin/blogСергей Шелин
09.09. 11:43
Пульс державы: прокуратура, ФСБ и Игорь Иваныч выясняют, кто из них непрофессионал. Игорь Иваныч говорит, что прокуратура, которая раскрыла его приватность во время охоты на Улюкаева. ФСБ - что Игорь Иваныч, который неумело и неталантливо организовал эту охоту. И только ФСБ вне подозрений.
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8 сентября
Если верить показаниям водителя Улюкаевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.romanchuk.9/blogSergey Romanchuk
08.09. 15:12
Если верить показаниям водителя Улюкаева (а им вряд ли есть основания не верить), то были и корзинка и портфель, и вел себя с ним Улюкаев не так, как с дополнительной порцией колбасы. Колбаса и вино были в отдельной открытой корзинке. Так что я лично возвращаюсь к первому впечателению от начала процесса - Улюкаев знал, что в портфеле, ключ от которого был у него в кармане и который он без опаски принял из рук старого приятеля. Это просто business as usual.
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6 сентября
Как говорил тот пошлый автор, "а интересно, что они чувствуют?.."ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/blogSerguei Parkhomenko
06.09. 18:40
Но вот мне страшно любопытно, с каким именно душевным настроением прослушали "показания", данные Игорем Сечиным журналистам по делу Улюкаева, такие люди, как, например, Шувалов, Трутнев, Колокольцев, Рогозин, Козак, Ткачев, Хлопонин, Голодец... И далее по списку.
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По случаю сечинской "корзинки с колбасой" вспомнилась очередная история про "Роснефть"ссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
06.09. 12:44
По случаю сечинской "корзинки с колбасой" вспомнилась очередная история про "Роснефть". Компания закрыта не только для публики (к этому все привыкли), но и для крупных акционеров (в особенности BP). Им стоит огромных усилий получать информацию о планах и текущей деятельности нефтяного гиганта. Акционерам приходится вовсю напрягаться, чтобы понять, что в настоящий момент делает Игорь Сечин, который не склонен отчитываться о своих действиях или планах.
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Оба дела, безусловно, сильно повлияли на культуру общения в высших кругахссылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
06.09. 12:41
Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, к которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры обычное дело среди людей любого круга - и чиновничего, и бизнесового, да какого угодно. Глупо предъявлять какие-то завышенные моральные требования, типа, на такой должности вообще ничего нельзя трогать. Это только в сказках принцессы не какают, причем обвинять во взятке основания есть только и исключительно, если получатель ЗНАЛ, что ему передают ДЕНЬГИ. А следствие должно это доказать, а оно этого не доказало. Судьи в обоих делах - не те чуваки в мантиях, а общественность. И ее убедить не удалось.
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Чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение.ссылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
06.09. 12:41
21.05.2015 Forbes.Ru «Мясо диких животных всегда считалось здоровой пищей. Причины очевидны. Дикие животные питаются натуральными кормами, к тому же вдали от промышленных зон. Они ведут подвижный образ жизни, что положительно сказывается на консистенции их мяса — оно достаточно плотное и не особенно жирное. Поэтому мясо диких животных имеет высокие питательные и диетические свойства», — говорит главный редактор журнала «Мясные технологии» Ирина Глазкова. В розничных магазинах цена колбасных изделий из мяса диких животных превышает 1000 рублей за килограмм. Как выяснил Forbes, такой колбасой, только приготовленной «в домашних условиях», угощает своих друзей и партнеров президент «Роснефти» Игорь Сечин.
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Я прочитал стенограммы Сечин-Улюкаев, и мне стало страшноссылка на данный пост
https://twitter.com/rasstriga/blogRasstriga
06.09. 12:40
Я прочитал стенограммы Сечин-Улюкаев, и мне стало страшно
меня, конечно, больше интересуют сейчас колбаски в чемодане сечинассылка на данный пост
https://www.facebook.com/dmitry.butrin/blogDmitry Butrin
06.09. 12:39
(отзовитесь, буддисты!) а вот если бы серебренникова не остановили, он бы сейчас убивал мусульман в мьянме. в рядах войск нато, конечно.
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17 ноября
Роснефть якобы предложила ему выходное пособиессылка на данный пост
https://telegram.me/russica/blogrussica
17.11. 02:20
В переводе на русский язык информация Росбалта прочитывается так:  Премьер Медведев намеревались продать Башнефть стратегу. Это было три компании Татнефть, ННК и Лукойл.  Роснефть также имела свои претензии на покупку. И в середине июля даже получила приглашение от ВТБ поучаствовать в сделке. Аналогичные предложения получил Газпром и Газпромнефть. После чего премьер якобы убедил президента, что участие в сделке государственных компаний недопустимо - правительству нужны реальные деньги.  Но в конце июля Роснефть подготовила юридическое заключение, что она не относится к разряду госкомпаний, более того-она имеет стратегическое партнерство с ВР.  Это заключение было передано Президенту. В ответ Кремль обозначил свою позицию: «Роснефть» в праве подать заявку. Продавец в праве принять свое решение". Против продажи Башнефти Сечину выступили Белоусов и Дворкович, их поддержал  Медведев.
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Знайте старое правило КГБ: вход рубль, выход - миллион...ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
17.11. 01:14
 А вот это похоже на правду: Улюкаев написал заявление. Путин его не отпустил (все знают как Путин не любит, когда люди уходят от него по собственному желанию). Улюкаев намёка не понял. Стал настаивать. Путин улыбнулся и сказал: ок, нет проблем. Проводим как положено, по-людски. И деньжат подбросим напоследок. Тебе Игорь Иваныч позвонит, все передаст и объяснит. Ладно, мир, не переживай!
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16 ноября
Домашний арест, а не заключение под стражуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.sidelnikov/blogAndrey Sidelnikov
16.11. 19:20
 Ну вот, Домашний арест, а не заключение под стражу. Это ведь только за песни в церквях, за ловлю покемонов, за выход на одиночные пикеты сажают... 
Нужно было убрать его с должности, снять не могли, пришлось подставить. Вот он и клюнул.
По старой логике должны следом посадить еще двух-трех основных либераловссылка на данный пост
https://www.facebook.com/vadim.volkov.169/blogVadim Volkov
16.11. 16:09
Если министр действительно продал свою подпись за 2 млн. да еще пришел получить их налом в Роснефть, то это совсем глупо, за что и сядет, а руководству Роснефти в суде придется давать показания.
Если это подставное дело (типа Игорь Иванович говорит, подержи-ка чемоданчик, я шнурок завяжу), то это политическая репрессия - силовой блок серьезно воспринял перспективу структурных реформ и наносит упреждающий удар. Тогда по старой логике должны следом посадить еще двух-трех основных либералов, как Бухарина и Рыкова в 36-м, а потом уже легко расправиться со всей клиентеллой (вот они, сети врагов народа), как в 37-м. Тогда все молчали и ждали, придут - не придут.
Меня поразило заседание правительства после ареста Улюкаевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
16.11. 16:02
Меня поразило заседание правительства после ареста Улюкаева. Все пришли. Никто не сбежал. Послушно сели на свои места и надеются, что садист Джеффри Баратеон снесет голову не им, отправит в шуты не их, вонзит стрелы не в них. Ни протеста, ни пикета, ни требования объяснений - что за фигня происходит. Послушно сидят, глаза направив в стол. У каждого есть возможность улететь далеко, убраться куда-нибудь за Узкое море, подальше от роснефтевской мстительной Серсеи. Вот он - корабль стоит и ждет, расправив паруса. Спасительный корабль, избавляющий от каждодневого кошмара "а вдруг сегодня улюкаевым буду я?". Оппозиция понятно, почему не убегает - тут все, что важно для нее. А у вас-то, придворные, что тут осталось? Дети ваши там, виллы ваши там, вклады ваши там. На что надеетесь? Видите же, к чему все идет. Губернаторы не понимаю, почему еще все не сбежали в дотракийскую степь. Думаете не станете новым Гейзером или Белых? Станете ведь. Может не каждый, но почти наверняка каждый третий. Просто потому, что вы при дворе Джофри и иначе быть не может. Министры, вы чего ждете? Все равно ведь однажды вы не понравитесь чем-нибудь Серсее. Ей в принципе невозможно понравиться, она найдет, за что вас ненавидеть. Наверное и при Сталине вот так же надеялись. Там тоже косила коса то слева, то справа. Но там хотя бы границы были закрыты. Не понимаю, почему они не бегут за Узкое море.
Бьюсь об заклад: ещё позавчера, скажи Улюкаеву: "Вот и 37-ой год пришёл..."ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/blogКох Альфред
16.11. 15:21
Бьюсь об заклад: ещё позавчера, скажи Улюкаеву: "Вот и 37-ой год пришёл..." А он (100%) в ответ скажет: "Да какой 37-ой... Господь с тобою..."
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Если ФСБ против Улюкаева, то вы — за?ссылка на данный пост
http://krispotupchik.livejournal.com/blogkrispotupchik
16.11. 14:27
Итак, пока дело Улюкаева не обросло новыми фигурантами, как уже припугивают чиновников некоторые СМИ, время подвести промежуточные итоги, для памяти. Многие продолжают голосом Станиславского восклицать «Не верю!». Мол, какие там два миллиона, не смешите, у нас горничные от таких взяток нос воротят — ну и прочие подобные аргументы про «Роснефть». Будто бы жизнь вокруг нас часто дает поводы полагаться на здравый смысл и резонность! Никогда нельзя недооценивать человеческие глупость, жадность и наглость. Из-за этого и попадаются такие, как Улюкаев, на полной, по общим меркам, ерунде.
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мишенями разработки были еще вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусовссылка на данный пост
https://telegram.me/russica/blogrussica
16.11. 10:26
Речь шла не только об Улюкаеве, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур: мишенями разработки были еще вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов (оба публично выступали против продажи «Башнефти» в руки «Роснефти», Белоусов даже назвал это «глупостью»), а также Тарасенко и помощник Шувалова Марина Романова.
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15 ноября
История про Улюкаева и демократию в Россииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003343753373blogЛеонид С. Мартынюк
15.11. 21:57
 Летом 1998 года я вступил в партию Демократический Выбор России(ДВР), которую возглавляли Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Сергей Юшенков, Алексей Улюкаев и т.д. Осенью того же года председатель Краснодарского регионального ДВР мне говорит: "Ты у нас молодой и активный, давай создадим Молодежное отделение партии". Я ответил: "Давайте создадим, отчего же не создать".
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вымогать угрозами взятку у Роснефти, (как об этом сообщают информаагентства), это тоже самое, что требовать взятку у Владимира Путинассылка на данный пост
https://www.facebook.com/zoiasvetova/blogЗоя Светова
15.11. 20:20
Очень жалею, что ни с кем не заключил пари: почему то была убеждена, что Алексея Улюкаева не посадят в "Лефортово" или в ВИП "Матросскую тишину", где его мог бы навестить Дмитрий Комнов, экс-начальник Бутырки, а возьмут под домашний арест и будут дожимать, как Евтушенкова. Если бы поспорила, может быть выиграла бы шоколадку.
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Чиновник едет к взяткодателю в офис (!) забирать два миллиона долларов наличностью?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
15.11. 19:01
Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев: «Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе «Роснефти», — это провокация в отношении государственного чиновника».
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История с Улюкаевым шокируетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aanechaev/blogАндрей Нечаев
15.11. 17:52
История с Улюкаевым шокирует. О чем она говорит с точки зрения будущего развития страны мы узнаем позже. А сейчас меня не покидает один вопрос. Если сделка по продаже "Башнефти", решение о которой было, кстати, принято не Улюкаевым, а правительством, соответствует закону, то за что министру давали взятку? Если своим согласованием Улюкаев нарушил закон или иные нормативные документы, то почему мы со всех сторон слышим, что сделка "чистая" и оснований для ее отмены нет?
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Обвиняемый, ваше место работыссылка на данный пост
https://twitter.com/mborzunova/blogmborzunova
15.11. 17:10
 конечно, дико слышать:
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Итак, вопросы по Улюкаеву, без ответов на которые все дело — это карточный домикссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
15.11. 16:47
Итак, вопросы по Улюкаеву, без ответов на которые все дело — это карточный домик (во всех смыслах). Важен не конкретный министр, а системный кризис госуправления. 1. Каким образом одобрение или неодобрение министра могло повлиять на покупку «Роснефтью» «Башнефти»? Аппаратный вес Сечина несравним с весом Улюкаева.
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Все-таки не зря памятники Грозному и Сталину ставилиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713blogИгорь Эйдман
15.11. 14:34
 Все-таки не зря памятники Грозному и Сталину ставили. Возрождаются чекистско-опричные традиции. Ворвались опричники к знатному боярину, министру-капиталисту ночью в дом и поволокли прямо из теплой постели по морозной Москве в темницу.
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