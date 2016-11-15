|Мы победили. «Солидарность» по итогам вчерашнего голосования взяла 7 мест в Красносельском совете депутатов
Мы победили. «Солидарность» по итогам вчерашнего голосования взяла 7 мест в Красносельском совете депутатов, у единоросов осталось лишь 3 мандата. Для сравнения: в прошлом совете 9 депутатов представляли «Единую Россию» и еще один мандат был у КПРФ.
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|В допросе по делу Улюкаева появилась реперная точка
|В допросе по делу Улюкаева появилась реперная точка, которая может поломать всю линию гособвинения. Сегодня у руководителя Росимущества, проходящего по делу свидетелем спрашивают — После совершения сделки по продаже «Башнефти» Минэкономразвития могло влиять на судьбу этой сделки? Руководитель Росимущества отвечает, что не понимает, как после того, как «Роснефть» приобрела акции «Башнефти» Минэкономразвитие (то есть Улюкаев) могло повлиять на эту сделку. Фактически версия следствия о взятке Улюкаеву за согласование сделки по покупке «Башнефти» начинает тонуть.
|9 сентября
|Пульс державы: прокуратура, ФСБ и Игорь Иваныч выясняют, кто из них непрофессионал
Пульс державы: прокуратура, ФСБ и Игорь Иваныч выясняют, кто из них непрофессионал. Игорь Иваныч говорит, что прокуратура, которая раскрыла его приватность во время охоты на Улюкаева. ФСБ - что Игорь Иваныч, который неумело и неталантливо организовал эту охоту. И только ФСБ вне подозрений.
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|8 сентября
|Если верить показаниям водителя Улюкаева
Если верить показаниям водителя Улюкаева (а им вряд ли есть основания не верить), то были и корзинка и портфель, и вел себя с ним Улюкаев не так, как с дополнительной порцией колбасы. Колбаса и вино были в отдельной открытой корзинке. Так что я лично возвращаюсь к первому впечателению от начала процесса - Улюкаев знал, что в портфеле, ключ от которого был у него в кармане и который он без опаски принял из рук старого приятеля. Это просто business as usual.
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|6 сентября
|Как говорил тот пошлый автор, "а интересно, что они чувствуют?.."
Но вот мне страшно любопытно, с каким именно душевным настроением прослушали "показания", данные Игорем Сечиным журналистам по делу Улюкаева, такие люди, как, например, Шувалов, Трутнев, Колокольцев, Рогозин, Козак, Ткачев, Хлопонин, Голодец... И далее по списку.
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|По случаю сечинской "корзинки с колбасой" вспомнилась очередная история про "Роснефть"
По случаю сечинской "корзинки с колбасой" вспомнилась очередная история про "Роснефть". Компания закрыта не только для публики (к этому все привыкли), но и для крупных акционеров (в особенности BP). Им стоит огромных усилий получать информацию о планах и текущей деятельности нефтяного гиганта. Акционерам приходится вовсю напрягаться, чтобы понять, что в настоящий момент делает Игорь Сечин, который не склонен отчитываться о своих действиях или планах.
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| Оба дела, безусловно, сильно повлияли на культуру общения в высших кругах
Из прослушки разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никиты Белых следует одно - их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, к которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры обычное дело среди людей любого круга - и чиновничего, и бизнесового, да какого угодно. Глупо предъявлять какие-то завышенные моральные требования, типа, на такой должности вообще ничего нельзя трогать. Это только в сказках принцессы не какают, причем обвинять во взятке основания есть только и исключительно, если получатель ЗНАЛ, что ему передают ДЕНЬГИ. А следствие должно это доказать, а оно этого не доказало. Судьи в обоих делах - не те чуваки в мантиях, а общественность. И ее убедить не удалось.
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|Чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение.
21.05.2015 Forbes.Ru
«Мясо диких животных всегда считалось здоровой пищей. Причины очевидны. Дикие животные питаются натуральными кормами, к тому же вдали от промышленных зон. Они ведут подвижный образ жизни, что положительно сказывается на консистенции их мяса — оно достаточно плотное и не особенно жирное. Поэтому мясо диких животных имеет высокие питательные и диетические свойства», — говорит главный редактор журнала «Мясные технологии» Ирина Глазкова. В розничных магазинах цена колбасных изделий из мяса диких животных превышает 1000 рублей за килограмм. Как выяснил Forbes, такой колбасой, только приготовленной «в домашних условиях», угощает своих друзей и партнеров президент «Роснефти» Игорь Сечин.
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|Я прочитал стенограммы Сечин-Улюкаев, и мне стало страшно
|Я прочитал стенограммы Сечин-Улюкаев, и мне стало страшно
|меня, конечно, больше интересуют сейчас колбаски в чемодане сечина
(отзовитесь, буддисты!)
а вот если бы серебренникова не остановили, он бы сейчас убивал мусульман в мьянме. в рядах войск нато, конечно.
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|17 ноября
|Роснефть якобы предложила ему выходное пособие
В переводе на русский язык информация Росбалта прочитывается так: Премьер Медведев намеревались продать Башнефть стратегу. Это было три компании Татнефть, ННК и Лукойл. Роснефть также имела свои претензии на покупку. И в середине июля даже получила приглашение от ВТБ поучаствовать в сделке. Аналогичные предложения получил Газпром и Газпромнефть. После чего премьер якобы убедил президента, что участие в сделке государственных компаний недопустимо - правительству нужны реальные деньги. Но в конце июля Роснефть подготовила юридическое заключение, что она не относится к разряду госкомпаний, более того-она имеет стратегическое партнерство с ВР. Это заключение было передано Президенту. В ответ Кремль обозначил свою позицию: «Роснефть» в праве подать заявку. Продавец в праве принять свое решение". Против продажи Башнефти Сечину выступили Белоусов и Дворкович, их поддержал Медведев.
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|Знайте старое правило КГБ: вход рубль, выход - миллион...
А вот это похоже на правду: Улюкаев написал заявление. Путин его не отпустил (все знают как Путин не любит, когда люди уходят от него по собственному желанию).
Улюкаев намёка не понял. Стал настаивать. Путин улыбнулся и сказал: ок, нет проблем. Проводим как положено, по-людски. И деньжат подбросим напоследок. Тебе Игорь Иваныч позвонит, все передаст и объяснит. Ладно, мир, не переживай!
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|16 ноября
|Домашний арест, а не заключение под стражу
| Ну вот, Домашний арест, а не заключение под стражу. Это ведь только за песни в церквях, за ловлю покемонов, за выход на одиночные пикеты сажают...
Нужно было убрать его с должности, снять не могли, пришлось подставить. Вот он и клюнул.
|По старой логике должны следом посадить еще двух-трех основных либералов
|Если министр действительно продал свою подпись за 2 млн. да еще пришел получить их налом в Роснефть, то это совсем глупо, за что и сядет, а руководству Роснефти в суде придется давать показания.
Если это подставное дело (типа Игорь Иванович говорит, подержи-ка чемоданчик, я шнурок завяжу), то это политическая репрессия - силовой блок серьезно воспринял перспективу структурных реформ и наносит упреждающий удар. Тогда по старой логике должны следом посадить еще двух-трех основных либералов, как Бухарина и Рыкова в 36-м, а потом уже легко расправиться со всей клиентеллой (вот они, сети врагов народа), как в 37-м. Тогда все молчали и ждали, придут - не придут.
|Меня поразило заседание правительства после ареста Улюкаева
|Меня поразило заседание правительства после ареста Улюкаева. Все пришли. Никто не сбежал. Послушно сели на свои места и надеются, что садист Джеффри Баратеон снесет голову не им, отправит в шуты не их, вонзит стрелы не в них. Ни протеста, ни пикета, ни требования объяснений - что за фигня происходит. Послушно сидят, глаза направив в стол. У каждого есть возможность улететь далеко, убраться куда-нибудь за Узкое море, подальше от роснефтевской мстительной Серсеи. Вот он - корабль стоит и ждет, расправив паруса. Спасительный корабль, избавляющий от каждодневого кошмара "а вдруг сегодня улюкаевым буду я?". Оппозиция понятно, почему не убегает - тут все, что важно для нее. А у вас-то, придворные, что тут осталось? Дети ваши там, виллы ваши там, вклады ваши там. На что надеетесь? Видите же, к чему все идет. Губернаторы не понимаю, почему еще все не сбежали в дотракийскую степь. Думаете не станете новым Гейзером или Белых? Станете ведь. Может не каждый, но почти наверняка каждый третий. Просто потому, что вы при дворе Джофри и иначе быть не может. Министры, вы чего ждете? Все равно ведь однажды вы не понравитесь чем-нибудь Серсее. Ей в принципе невозможно понравиться, она найдет, за что вас ненавидеть. Наверное и при Сталине вот так же надеялись. Там тоже косила коса то слева, то справа. Но там хотя бы границы были закрыты. Не понимаю, почему они не бегут за Узкое море.
|Бьюсь об заклад: ещё позавчера, скажи Улюкаеву: "Вот и 37-ой год пришёл..."
Бьюсь об заклад: ещё позавчера, скажи Улюкаеву: "Вот и 37-ой год пришёл..."
А он (100%) в ответ скажет: "Да какой 37-ой... Господь с тобою..."
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|Если ФСБ против Улюкаева, то вы — за?
Итак, пока дело Улюкаева не обросло новыми фигурантами, как уже припугивают чиновников некоторые СМИ, время подвести промежуточные итоги, для памяти.
Многие продолжают голосом Станиславского восклицать «Не верю!». Мол, какие там два миллиона, не смешите, у нас горничные от таких взяток нос воротят — ну и прочие подобные аргументы про «Роснефть». Будто бы жизнь вокруг нас часто дает поводы полагаться на здравый смысл и резонность! Никогда нельзя недооценивать человеческие глупость, жадность и наглость. Из-за этого и попадаются такие, как Улюкаев, на полной, по общим меркам, ерунде.
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|мишенями разработки были еще вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов
Речь шла не только об Улюкаеве, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный сотрудник одной из силовых структур: мишенями разработки были еще вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов (оба публично выступали против продажи «Башнефти» в руки «Роснефти», Белоусов даже назвал это «глупостью»), а также Тарасенко и помощник Шувалова Марина Романова.
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|15 ноября
|История про Улюкаева и демократию в России
Летом 1998 года я вступил в партию Демократический Выбор России(ДВР), которую возглавляли Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Сергей Юшенков, Алексей Улюкаев и т.д. Осенью того же года председатель Краснодарского регионального ДВР мне говорит: "Ты у нас молодой и активный, давай создадим Молодежное отделение партии". Я ответил: "Давайте создадим, отчего же не создать".
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|вымогать угрозами взятку у Роснефти, (как об этом сообщают информаагентства), это тоже самое, что требовать взятку у Владимира Путина
Очень жалею, что ни с кем не заключил пари: почему то была убеждена, что Алексея Улюкаева не посадят в "Лефортово" или в ВИП "Матросскую тишину", где его мог бы навестить Дмитрий Комнов, экс-начальник Бутырки, а возьмут под домашний арест и будут дожимать, как Евтушенкова. Если бы поспорила, может быть выиграла бы шоколадку.
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|Чиновник едет к взяткодателю в офис (!) забирать два миллиона долларов наличностью?
Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев: «Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе «Роснефти», — это провокация в отношении государственного чиновника».
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|История с Улюкаевым шокирует
История с Улюкаевым шокирует. О чем она говорит с точки зрения будущего развития страны мы узнаем позже. А сейчас меня не покидает один вопрос. Если сделка по продаже "Башнефти", решение о которой было, кстати, принято не Улюкаевым, а правительством, соответствует закону, то за что министру давали взятку? Если своим согласованием Улюкаев нарушил закон или иные нормативные документы, то почему мы со всех сторон слышим, что сделка "чистая" и оснований для ее отмены нет?
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