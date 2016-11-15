Меня поразило заседание правительства после ареста Улюкаева. Все пришли. Никто не сбежал. Послушно сели на свои места и надеются, что садист Джеффри Баратеон снесет голову не им, отправит в шуты не их, вонзит стрелы не в них. Ни протеста, ни пикета, ни требования объяснений - что за фигня происходит. Послушно сидят, глаза направив в стол. У каждого есть возможность улететь далеко, убраться куда-нибудь за Узкое море, подальше от роснефтевской мстительной Серсеи. Вот он - корабль стоит и ждет, расправив паруса. Спасительный корабль, избавляющий от каждодневого кошмара "а вдруг сегодня улюкаевым буду я?". Оппозиция понятно, почему не убегает - тут все, что важно для нее. А у вас-то, придворные, что тут осталось? Дети ваши там, виллы ваши там, вклады ваши там. На что надеетесь? Видите же, к чему все идет. Губернаторы не понимаю, почему еще все не сбежали в дотракийскую степь. Думаете не станете новым Гейзером или Белых? Станете ведь. Может не каждый, но почти наверняка каждый третий. Просто потому, что вы при дворе Джофри и иначе быть не может. Министры, вы чего ждете? Все равно ведь однажды вы не понравитесь чем-нибудь Серсее. Ей в принципе невозможно понравиться, она найдет, за что вас ненавидеть. Наверное и при Сталине вот так же надеялись. Там тоже косила коса то слева, то справа. Но там хотя бы границы были закрыты. Не понимаю, почему они не бегут за Узкое море.