La Grande Defaite www.facebook.com 108 24.04 10:25 |108 Они потратили примерно полста мильенов евро только прямо, выдавая им всем деньги из кассы. А еще они платили всяким разным блогершам и блогерам, что строчили километрами в их "Ум плюс" и "На линии". В их "Взгляды" и в прочие "Спутники". Они лгали в каждой строчке, и даже в знаках препинания. Не говоря уже о порядке слов. Они нанимали переводчиков на русский, писали дешевые триптихи, нанимали дешевых девиц, чтобы те с ними бы позировали фотографам, они сочиняли не менее дешевые тексты с вульгарными ошибками на французском, делая вид, что кто-то там из них "голосует за Ле Пен". Они задействовали все ресурсы из всех возможных, заплатив немеряные суммы за абсолютную халтуру. И они наверняка ждали результата. И они его получили. Он их потряс до такой степени, что пока только шел предварительный подсчет голосов, решили поменять финалистов местами (мироздание, а знают ли эти люди о том, что существуют энторнетики не только для лжи, но и для того, чтобы узнавать и уточнять цифры?), потом они придумали, что начались беспорядки (об этом я узнала из звонка редактора Первого канала, которая предложила мне их "прокомментировать по скайпу"). Беспорядков, разумеется, никаких не было. Просто у штаба Эмманюэля Макрона его сторонники пили шампанское. Они сочиняли и сочиняют какие-то совершенно непостижимые вещи, которые касаются жены будущего президента и его "сексуальной ориентации", выдающие в них абсолютных кроманьонцев. И их же собственные комплексы, который не распутал бы сам дедушка Фрейд. Я бы не упоминала обо всей этой мерзости, если бы они сегодня могли похвастаться викторией. Но виктории не случилось. Виктория не удалась. Случилась конфузия. La Grande Defaite. Потому что в своих мелких грязных интенциях они руководствовались своими мелкими и грязными понятиями о жизни и о политике. Еще два года назад, увидев, как расчетливо они плясали на костях убитых художниках, издеваясь и над погибшими, и над всей французской нацией, я сказала - "подобное невежество закончится печально. Потому что неверная презумпция всегда приводит к ошибке и к проигрышу в результате". Сегодня все это было с блеском продемонстрировано: все кандидаты с оплаченной ими позицией получили мощное "degagez-vous et faites le vite". И президентом, судя по всему, через две недели французами, гражданами, а не населением, будет избран тот, кто воплощает французские чаяния и французские надежды. И французский тонкий смысл жизни, когда on a pas de pétrole, mais on a des idees. Когда у нас нет нефти, у нас всегда есть идеи. И, самое главное, у нас есть свобода воплощать их так, как мы сочтем нужным. Vive la République et vive la France!

326 7 23 апреля во Франции проходят выборы президента. Российские блогеры внимательно следят за ходом голосования и результатами кандидата Марин Ле Пен, которой симпатизирует Кремль