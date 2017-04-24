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La Grande Defaite
La Grande Defaite
www.facebook.com
24.04 10:25 |  число просмотров 108

Они потратили примерно полста мильенов евро только прямо, выдавая им всем деньги из кассы. А еще они платили всяким разным блогершам и блогерам, что строчили километрами в их "Ум плюс" и "На линии". В их "Взгляды" и в прочие "Спутники". Они лгали в каждой строчке, и даже в знаках препинания. Не говоря уже о порядке слов.

Они нанимали переводчиков на русский, писали дешевые триптихи, нанимали дешевых девиц, чтобы те с ними бы позировали фотографам, они сочиняли не менее дешевые тексты с вульгарными ошибками на французском, делая вид, что кто-то там из них "голосует за Ле Пен".

Они задействовали все ресурсы из всех возможных, заплатив немеряные суммы за абсолютную халтуру. И они наверняка ждали результата. И они его получили.

Он их потряс до такой степени, что пока только шел предварительный подсчет голосов, решили поменять финалистов местами (мироздание, а знают ли эти люди о том, что существуют энторнетики не только для лжи, но и для того, чтобы узнавать и уточнять цифры?), потом они придумали, что начались беспорядки (об этом я узнала из звонка редактора Первого канала, которая предложила мне их "прокомментировать по скайпу").

Беспорядков, разумеется, никаких не было. Просто у штаба Эмманюэля Макрона его сторонники пили шампанское.

Они сочиняли и сочиняют какие-то совершенно непостижимые вещи, которые касаются жены будущего президента и его "сексуальной ориентации", выдающие в них абсолютных кроманьонцев. И их же собственные комплексы, который не распутал бы сам дедушка Фрейд.

Я бы не упоминала обо всей этой мерзости, если бы они сегодня могли похвастаться викторией. Но виктории не случилось. Виктория не удалась. Случилась конфузия. La Grande Defaite.

Потому что в своих мелких грязных интенциях они руководствовались своими мелкими и грязными понятиями о жизни и о политике.

Еще два года назад, увидев, как расчетливо они плясали на костях убитых художниках, издеваясь и над погибшими, и над всей французской нацией, я сказала - "подобное невежество закончится печально. Потому что неверная презумпция всегда приводит к ошибке и к проигрышу в результате".

Сегодня все это было с блеском продемонстрировано: все кандидаты с оплаченной ими позицией получили мощное "degagez-vous et faites le vite".

И президентом, судя по всему, через две недели французами, гражданами, а не населением, будет избран тот, кто воплощает французские чаяния и французские надежды. И французский тонкий смысл жизни, когда on a pas de pétrole, mais on a des idees. Когда у нас нет нефти, у нас всегда есть идеи. И, самое главное, у нас есть свобода воплощать их так, как мы сочтем нужным.

Vive la République et vive la France!
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