|О французских выборах и национальных интересах России
О французских выборах и национальных интересах России
1. Надо понимать, что выборы во Франции проходят не в 2, а в 4 тура. Это 2 тура президентской кампании и 2 тура парламентской, которая стартует сразу после выборов президента. И общая конфигурация будет понятна только после прохождения этих четырёх туров;
развернуть>>
|среди французов, живущих за рубежом, Ле Пен набрала всего 6,48%
|Если это кому-то ещё интересно, то среди французов, живущих за рубежом, Ле Пен набрала всего 6,48% и заняла 6 место. Макрон - 40%, 1 место.
|Марин Ле Пен в этот раз не победит, но наберет ощутимо больше
Консолидированное мнение французских экспертов по второму туру выборов президента:
1. Марин Ле Пен в этот раз не победит, но наберет ощутимо больше. Это уже будет для нее большим успехом;
2. На следующих выборах президента у Марин есть шанс;
развернуть>>
|24 апреля
|ожидаемый проигрыш кокошника, гомофобии и прочих "традиционных ценностей"
Во Франции, тем временем, произошел ожидаемый проигрыш кокошника, гомофобии и прочих "традиционных ценностей". Французы еще не окончательно сошли с ума - и не готовы променять решение одного мигрантского вопроса на десяток правовых завоеваний полученных за последние 50 лет. Однако Ле Пен шла с Макроном практически нос к носу - это, очевидно, признак того, что мигрантский вопрос там действительно всех сильно достал. Настолько сильно, что люди готовы голосовать за носительницу ценностей 50-летней давности, лишь бы она решила вопрос с понаехавшими. Ле Пен вполне могла бы победить, будь Франция децентрализованным государством как США. В США, например, за Трампа можно голосовать просто зная, что он никак не сможет реализовать ВСЕ свои взгляды. Он может ограничить въезд, но запретить аборты или, скажем, отменить решение по однополым бракам - нет (это в теории может сделать консервативный Верховный суд, но очень маловероятно). В централизованной Франции же все иначе - там нельзя выбрать "половину программы Ле Пен" или "четверть программы Ле Пен". Победитель получает все. Нравится антимиграционная тема? Получай в довесок и борьбу с абортами. Не хочешь? Выбирай Макрона.
развернуть>>
|Еще немного цифр по данным обработки 97% бюллетеней
|Еще немного цифр по данным обработки 97% бюллетеней. Во Франции 46 млн 891 594 избирателей, из которых проголосовали 36 681 113, или 78,23%. За Макрона 8 528 585 (23,86%), Ле Пен 7 658 990 (21,43%), Фийон - 7 126 632 (19,94%), Меланшон 7 011 856 (19,62%).
|Главные выводы по вчерашнему голосованию во Франции
Главные выводы по вчерашнему голосованию во Франции:
1. Крайне высокий уровень доверия к политической системе. Никто из кандидатов не ставил под сомнение процедуру и результаты голосования;
2. Крайне высокий уровень доверия социологам. Никто всерьёз не ставит под сомнение данные их опросов и точность предсказаний. Кандидаты вечером после голосования принимали решения не на основании официальных результатов, а на базе социологического моделирования, сделанного на данных с первых участков;
развернуть>>
|23 апреля
|Ле Пен проиграет не из-за своего "фашизма", а из-за намерения вывести Францию из ЕС
Предположу, что Ле Пен проиграет не из-за своего «фашизма», а из-за намерения вывести Францию из ЕС. Франция – один из главных выгодополучаетелей Евросоюза, и прощание с Брюсселем напрямую затрагивает практические интересы слишком большой части населения, включая потенциальный электорат Нацфронта.
развернуть>>
|Вот так и должна выглядеть настоящая конкурентная демократия
|Сегодняшние выборы президента Франции лично для меня являются эталоном того, как должны выглядеть президентские выборы вообще. Когда вплоть до последнего дня у ЧЕТЫРЕХ кандидатов остаются примерно равные шансы на победу, и НИКТО не может с уверенностью предсказать, кто именно пройдет во второй тур. Вот так и должна выглядеть настоящая конкурентная демократия, ради такого я когда-то политикой интересоваться и стал.
|Здесь у нас как с футболом - своего толком нет, но можно болеть за чужое
Сегодня выборы во Франции. Здесь у нас как с футболом - своего толком нет, но можно болеть за чужое. За кого стоит болеть в этом конкурсе "50 оттенков левого" (Франция же)?
Многие болеют Ле Пен т.к. она выступает за прекращение миграционного безобразия, которое всех заебало. Однако во всем остальном ее программа - это мрак. Протекционизм и высокие налоги, драконовская наркополитика ("мы еще не победили наркотики - потому что плохо с ними воюем"), борьба с абортами и эвтаназией. Отдельным бонусом - против "демонизации России".
развернуть>>
|
|
Фото
|
|