Во Франции, тем временем, произошел ожидаемый проигрыш кокошника, гомофобии и прочих "традиционных ценностей". Французы еще не окончательно сошли с ума - и не готовы променять решение одного мигрантского вопроса на десяток правовых завоеваний полученных за последние 50 лет. Однако Ле Пен шла с Макроном практически нос к носу - это, очевидно, признак того, что мигрантский вопрос там действительно всех сильно достал. Настолько сильно, что люди готовы голосовать за носительницу ценностей 50-летней давности, лишь бы она решила вопрос с понаехавшими. Ле Пен вполне могла бы победить, будь Франция децентрализованным государством как США. В США, например, за Трампа можно голосовать просто зная, что он никак не сможет реализовать ВСЕ свои взгляды. Он может ограничить въезд, но запретить аборты или, скажем, отменить решение по однополым бракам - нет (это в теории может сделать консервативный Верховный суд, но очень маловероятно). В централизованной Франции же все иначе - там нельзя выбрать "половину программы Ле Пен" или "четверть программы Ле Пен". Победитель получает все. Нравится антимиграционная тема? Получай в довесок и борьбу с абортами. Не хочешь? Выбирай Макрона. развернуть>>