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Посты по теме
Эммануэль Макрон и Бриджит Троньё
Эммануэль Макрон и Бриджит Троньё
blogИван Шаблов
24.04 17:50 |  число просмотров 2100
Будущему Президенту Франции - 39 лет. Его любимой супруге - 63
 
La Grande Defaite
La Grande Defaite
www.facebook.com
24.04 10:25 |  число просмотров 1952
Они задействовали все ресурсы из всех возможных, заплатив немеряные суммы за абсолютную халтуру. Но виктории не случилось. Виктория не удалась. Случилась конфузия
 
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Во Франции около 15 курортных городов запретили ношение мусульманского плавательного костюма — буркини. Блогеры спорят о том, к чему приведет запрет и обсуждают акции протеста по этому поводу
 
Теракт в Ницце
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16.07 11:52 | число просмотров 2335 число постов 29
Во французской Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии произошёл теракт. Грузовик протаранил толпу людей, гуляющих по набережной. Водитель давил всех подряд и стрелял из автомата, пока полиция не ликвидировала его. Число погибших уже превысило 80 человек, больше 100 ранены. Нападавшим оказался француз тунисского происхождения
 
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Выборы президента Франции <код для ЖЖ>
Выборы президента Франции

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон. Блогеры с нетерпением ждут развязки.
Создан: 23.04.2017 13:16, обновлен: 26.04.2017 16:48
Просмотров: 1404
Теги:
25 апреля
О французских выборах и национальных интересах России ссылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
25.04. 23:40
О французских выборах и национальных интересах России 1. Надо понимать, что выборы во Франции проходят не в 2, а в 4 тура. Это 2 тура президентской кампании и 2 тура парламентской, которая стартует сразу после выборов президента. И общая конфигурация будет понятна только после прохождения этих четырёх туров;
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среди французов, живущих за рубежом, Ле Пен набрала всего 6,48%ссылка на данный пост
https://twitter.com/MaloverjanBBC/blogMaloverjanBBC
25.04. 19:31
Если это кому-то ещё интересно, то среди французов, живущих за рубежом, Ле Пен набрала всего 6,48% и заняла 6 место. Макрон - 40%, 1 место.
Марин Ле Пен в этот раз не победит, но наберет ощутимо большессылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
25.04. 14:22
Консолидированное мнение французских экспертов по второму туру выборов президента: 1. Марин Ле Пен в этот раз не победит, но наберет ощутимо больше. Это уже будет для нее большим успехом; 2. На следующих выборах президента у Марин есть шанс;
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24 апреля
ожидаемый проигрыш кокошника, гомофобии и прочих "традиционных ценностей"ссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
24.04. 16:42
Во Франции, тем временем, произошел ожидаемый проигрыш кокошника, гомофобии и прочих "традиционных ценностей". Французы еще не окончательно сошли с ума - и не готовы променять решение одного мигрантского вопроса на десяток правовых завоеваний полученных за последние 50 лет. Однако Ле Пен шла с Макроном практически нос к носу - это, очевидно, признак того, что мигрантский вопрос там действительно всех сильно достал. Настолько сильно, что люди готовы голосовать  за носительницу ценностей 50-летней давности, лишь бы она решила вопрос с понаехавшими. Ле Пен вполне могла бы победить, будь Франция децентрализованным государством как США. В США, например, за Трампа можно голосовать просто зная, что он никак не сможет реализовать ВСЕ свои взгляды. Он может ограничить въезд, но запретить аборты или, скажем, отменить решение по однополым бракам - нет (это в теории может сделать консервативный Верховный суд, но очень маловероятно). В централизованной Франции же все иначе - там нельзя выбрать "половину программы Ле Пен" или "четверть программы Ле Пен". Победитель получает все. Нравится антимиграционная тема? Получай в довесок и борьбу с абортами. Не хочешь? Выбирай Макрона.
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Еще немного цифр по данным обработки 97% бюллетенейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pavel.aptekar/blogPavel Aptekar
24.04. 10:24
Еще немного цифр по данным обработки 97% бюллетеней. Во Франции 46 млн 891 594 избирателей, из которых проголосовали 36 681 113, или 78,23%. За Макрона 8 528 585 (23,86%), Ле Пен 7 658 990 (21,43%), Фийон - 7 126 632 (19,94%), Меланшон 7 011 856 (19,62%).
Главные выводы по вчерашнему голосованию во Францииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/minchenko/blogЕвгений Минченко
24.04. 10:22
Главные выводы по вчерашнему голосованию во Франции: 1. Крайне высокий уровень доверия к политической системе. Никто из кандидатов не ставил под сомнение процедуру и результаты голосования; 2. Крайне высокий уровень доверия социологам. Никто всерьёз не ставит под сомнение данные их опросов и точность предсказаний. Кандидаты вечером после голосования принимали решения не на основании официальных результатов, а на базе социологического моделирования, сделанного на данных с первых участков;
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23 апреля
Ле Пен проиграет не из-за своего "фашизма", а из-за намерения вывести Францию из ЕСссылка на данный пост
https://www.facebook.com/bavyrin/blogДмитрий Бавырин
23.04. 14:56
Предположу, что Ле Пен проиграет не из-за своего «фашизма», а из-за намерения вывести Францию из ЕС. Франция – один из главных выгодополучаетелей Евросоюза, и прощание с Брюсселем напрямую затрагивает практические интересы слишком большой части населения, включая потенциальный электорат Нацфронта.
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Вот так и должна выглядеть настоящая конкурентная демократияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aashmelev/blogАлександр Шмелев
23.04. 13:08
Сегодняшние выборы президента Франции лично для меня являются эталоном того, как должны выглядеть президентские выборы вообще. Когда вплоть до последнего дня у ЧЕТЫРЕХ кандидатов остаются примерно равные шансы на победу, и НИКТО не может с уверенностью предсказать, кто именно пройдет во второй тур. Вот так и должна выглядеть настоящая конкурентная демократия, ради такого я когда-то политикой интересоваться и стал.
Здесь у нас как с футболом - своего толком нет, но можно болеть за чужоессылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
23.04. 13:08
Сегодня выборы во Франции. Здесь у нас как с футболом - своего толком нет, но можно болеть за чужое. За кого стоит болеть в этом конкурсе "50 оттенков левого" (Франция же)? Многие болеют Ле Пен т.к. она выступает за прекращение миграционного безобразия, которое всех заебало. Однако во всем остальном ее программа - это мрак. Протекционизм и высокие налоги, драконовская наркополитика ("мы еще не победили наркотики - потому что плохо с ними воюем"), борьба с абортами и эвтаназией. Отдельным бонусом - против "демонизации России".
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Представители кандидатов на французских выборах есть. Но они не сидят на конкретных участкахссылка на данный пост
https://www.facebook.com/minchenko/blogЕвгений Минченко
23.04. 12:10
Представители кандидатов на французских выборах есть. Но они не сидят на конкретных участках. Один представитель закреплен за несколькими участками и перемешается между ними. #FrenchElection2017
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Явка выше ожидаемой. Это хорошо для Макронассылка на данный пост
https://t.me/kalachevonline/blogkalachevonline
23.04. 12:08
Пожаловался на погоду - вышло солнце! Волшебная сила Telegram. Любители международной политики сегодня думают не о погоде, а о выборах во Франции. Явка выше ожидаемой. Это хорошо для Макрона и Меланшона, но плохо для Ле Пен.
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