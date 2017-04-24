Будущему Президенту Франции - 39 лет.

Его любимой супруге - 63.

Эммануэль Макрон и Бриджит Троньё в браке уже 10 лет.

Бриджит была его учительницей французского языка, в которую он был влюблён со школьной скамьи.

У Бриджит трое детей от прежнего брака.

























