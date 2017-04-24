Первые впечатления по дебатам Эмануэль Макрон - Марин Ле Пен:

1. Макрона подготовили лучше - накачали с точки зрения невербальной коммуникации (симметричная жестикуляция, позы уверенности), поработали с мотивацией и внутренним состоянием, с голосом (перестал "давать петуха") и интонированием. В общем, прогресс по сравнению с прошлыми дебатами очевиден, чего нельзя сказать о Марине - она регулярно подавала невербальные сигналы волнения и неуверенности;

2. По фактуре Макрон был готов лучше, причем приводил цифры по памяти. Толстая папка материалов, которую принесла Марин, создавала школьное впечатление. Не надо было ей соревноваться с Макроном по вопросу, "кто более профессионально подготовлен";

3. Из сильных сторон Ле Пен - демонстрация иронии. Иногда даже получался "коммуникативный коктейль Молотова" (который преподает Сергей Толмачев) - "сострадание-мудрость-жалость". Она решила задачу выхода из маргинальной ниши, но не смогла создать образ "матери нации". Марин Ле Пен, как "кандидату народа", надо было постоянно приводить примеры из жизни, ссылки на истории простых людей, демонстрировать "опору на народную мудрость";

4. Разве что по образу врага у Ле Пен были хорошие находки - про финансовую олигархию, Меркель, глобалистов. А выстрел Макрона по теме Путина Марин отбила легко. Хорошая находка - «В любом случае Францией будет управлять женщина. И это буду либо я, либо мадам Меркель».

Но дебаты получились не про образ врага, а про то, кто лучше подготовлен быть президентом.

Резюме: хочу познакомиться с теми, кто готовил Макрона к дебатам, и пожать им руки в знак признания качественной работы. А там явно команда работала - стратегический консультант, специалист по невербальной коммуникации, специалист по голосу и психолог. Судя по стилю и технологичности, скорее всего, американцы. Очень профессионально. Буду показывать клиентам отдельные фрагменты, как учебное пособие.

Еще несколько нюансов:

1. Уверенности в победе Макрона или в том, что он выступит сносно, у истеблишмента не было. Поэтому на всякий случай было принято решение "сушить дебаты" - поставили в сетку одновременно с футбольным матчем "Ювентус-Монако";

2. Уже пошла волна интерпретации и нарезок. Дебаты полностью посмотрят не все, а вот нарезку в сюжетах медиа и в интернете увидит разнообразная аудитория. В социальных сетях команда Ле Пен пока поактивнее. Сюжет с нарезкой для соцсетей лучше у Макрона;

3. Предполагаю, что социологи и эксперты объявят победителем Макрона. Так и вышло;

4. Как это скажется на результатах выборов? Эффект не очевиден. Чем больше накачивается электабилити Макрона, тем выше вероятность более низкой явки, которая на руку Марин Ле Пен. Так что шанс, пусть и небольшой, у нее по-прежнему есть.



#FrenchElection2017

#politteh

