  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Чечня без геев
2.05 число просмотров 1839 число записей 12
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 269 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2939 число записей 16
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2398 число записей 12
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9609 число записей 25
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
(Х)Реновация
4.05 число просмотров 4158 число записей 30
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2990 число записей 14
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2939 число записей 16
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2634 число записей 8
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2298 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Первые впечатления по дебатам Эмануэль Макрон - Марин Ле Пен
Первые впечатления по дебатам Эмануэль Макрон - Марин Ле Пен 4.05 12:20 число просмотров 235
politburo2
 
Первые впечатления по дебатам Эмануэль Макрон - Марин Ле Пен:
1. Макрона подготовили лучше - накачали с точки зрения невербальной коммуникации (симметричная жестикуляция, позы уверенности), поработали с мотивацией и внутренним состоянием, с голосом (перестал "давать петуха") и интонированием. В общем, прогресс по сравнению с прошлыми дебатами очевиден, чего нельзя сказать о Марине - она регулярно подавала невербальные сигналы волнения и неуверенности;
2. По фактуре Макрон был готов лучше, причем приводил цифры по памяти. Толстая папка материалов, которую принесла Марин, создавала школьное впечатление. Не надо было ей соревноваться с Макроном по вопросу, "кто более профессионально подготовлен";
3. Из сильных сторон Ле Пен - демонстрация иронии. Иногда даже получался "коммуникативный коктейль Молотова" (который преподает Сергей Толмачев) - "сострадание-мудрость-жалость". Она решила задачу выхода из маргинальной ниши, но не смогла создать образ "матери нации". Марин Ле Пен, как "кандидату народа", надо было постоянно приводить примеры из жизни, ссылки на истории простых людей, демонстрировать "опору на народную мудрость";
4. Разве что по образу врага у Ле Пен были хорошие находки - про финансовую олигархию, Меркель, глобалистов. А выстрел Макрона по теме Путина Марин отбила легко. Хорошая находка - «В любом случае Францией будет управлять женщина. И это буду либо я, либо мадам Меркель».
Но дебаты получились не про образ врага, а про то, кто лучше подготовлен быть президентом.
Резюме: хочу познакомиться с теми, кто готовил Макрона к дебатам, и пожать им руки в знак признания качественной работы. А там явно команда работала - стратегический консультант, специалист по невербальной коммуникации, специалист по голосу и психолог. Судя по стилю и технологичности, скорее всего, американцы. Очень профессионально. Буду показывать клиентам отдельные фрагменты, как учебное пособие.
Еще несколько нюансов:
1. Уверенности в победе Макрона или в том, что он выступит сносно, у истеблишмента не было. Поэтому на всякий случай было принято решение "сушить дебаты" - поставили в сетку одновременно с футбольным матчем "Ювентус-Монако";
2. Уже пошла волна интерпретации и нарезок. Дебаты полностью посмотрят не все, а вот нарезку в сюжетах медиа и в интернете увидит разнообразная аудитория. В социальных сетях команда Ле Пен пока поактивнее. Сюжет с нарезкой для соцсетей лучше у Макрона;
3. Предполагаю, что социологи и эксперты объявят победителем Макрона. Так и вышло;
4. Как это скажется на результатах выборов? Эффект не очевиден. Чем больше накачивается электабилити Макрона, тем выше вероятность более низкой явки, которая на руку Марин Ле Пен. Так что шанс, пусть и небольшой, у нее по-прежнему есть.

 #FrenchElection2017
#politteh
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Выборы президента Франции Выборы президента Франции
4.05 12:19 | число просмотров 1657 число постов 12
Во второй тур президентских выборов во Франции вышли лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон. Блогеры с нетерпением ждут развязки
Посты дня
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
blogdolboeb    4.05 16:25 |  число просмотров 31
Как москвичей отговаривают выходить на митинг Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
 
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
blogМышь в овощном    4.05 12:49 |  число просмотров 364
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
 
Движуха в Русской медиагруппе
blogdddjournalism    4.05 12:14 |  число просмотров 325
Движуха в Русской медиагруппе После перехода РМГ к нему, на радио, возможно, будут ротироваться только верные батьке музыканты. Неверных крутить перестанут
 
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
blogKristina Potupchik    3.05 11:00 |  число просмотров 1549
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят? После череды сорванных властями мероприятий, "Арма" больше не планирует здесь ни фестивалей, ни вечеринок. Фестиваля Outline в этом году не будет
 
Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос
blogDmitry Gudkov    2.05 20:15 |  число просмотров 1316
Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос Попадают далеко не только панельные пятиэтажки, а и вполне крепкие кирпичные дома в очень лакомых местах у метро (чего все и боялись)
 
все записи
Выбор редактора
Я увидел истинное лицо силовых структур
blogDaniil Volkov    2.05 20:06 |  число просмотров 2053
Я увидел истинное лицо силовых структур Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: "Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют"
 
Глаз потерял 80% зрения
blogNavalny    2.05 20:02 |  число просмотров 1132
Глаз потерял 80% зрения Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет
 
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга
blogДмитрий Мартышенко    2.05 17:10 |  число просмотров 1272
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями
 
Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
"Хорошо, правда, хорошо!"
Андрей Колесников  4.05 16:23 |  число просмотров 18
"Хорошо, правда, хорошо!" Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 1193
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
все записи
События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11420
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2162
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3924
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2817
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1953
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012