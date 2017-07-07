амый сильный блок на избирательных планах Путина, молчащего о 2018 годе в меланхолическом раздумье, ставит Навальный.



Вопрос, кто должен быть соперником на очередном переизбрании, кто украсит триумфальную процессию вождя к престолу, вообще очень сложен. Замшело-плюшевые ветераны подобных церемоний, вроде Зюганова и Жириновского будут смотреться совсем несерьезно. Тогда кто?



Скажи мне, кто твой враг и я скажу, кто ты. Выбор антагониста принципиален. Нельзя водить в триумфе одних и тех же побежденных противников сколько угодно раз, делая вид, что вот опять героически их одолел. А Навальный не дастся – избирком не велит, да и действует оппозиционер настолько вызывающе, что ну никак его не допустишь на праздник российской демократии, всю картину испортит, поганец. Но на фоне поднятого им и вокруг него шума любой другой соперник будет выглядеть подставным плюшевым медведем. Патовая ситуация – на руку тем, кто пытается издалека оказать давление на начальника державы: да не ходи ты уже никуда.



Навальный в этом смысле играет свою роль в текущих раскладах, оказывая реальное влияние на Кремль и подталкивая его к менее тривиальным решениям. Появление серии публикаций с критикой его тиранических манер выглядит, с учетом сказанного, несколько странно. Речь идет о выступлениях Ильи Пономарева, Владислава Иноземцева, ну и, конечно, о статье Кашина в «Нью-Йорк Таймс» с изложением приблизительно одних и тех же размышлений о не дающей никому покоя кости в горле. Лучше всех сформулировал общие чаяния Иноземцев, заявивший: «я просто не могу назвать его политиком своей мечты. Я, наверное, крайне несовременен, но таковым для меня остаётся скорее мягкий политик с глубокой приверженностью демократии и европейским ценностям – человек типа Михаила Горбачёва или Вацлава Гавела».



Ого! Кто бы мог представить такой поток реинкарнаций (помимо Навального, который прямо назван своими критиками Ельциным сегодня) и приглашение в 2017 г. на матч-реванш рубки 1990 – 1991 г. с участием президентов СССР и РФ. И кто же номинируется в правопреемники Горбачева? Александр Морозов кстати высказывает предположение, что заказчиков текста Кашина в NYT следует искать в окружении Медведева.



Интересно было бы посмотреть, когда названных выше авторов впервые потянуло задуматься об ельцинско-путинской генеалогии феномена Навального и начали одолевать сомнения, стоит ли с связываться с этим опасным смутьяном. Я называл Навального «Путин-2» ещё в мае 2011: «Не соглашусь с теми, кто трактует явление Навального народу как призрак грядущего поражения Медведева и аргументирует эту мысль тем, что Навальный – фаворит на либерально-постмодернистской площадке избирательной кампании действующего президента, судя по тому, как она ведётся. Наблюдая раболепно-восторженные воздыхания «сторонников» Навального, я полагаю, что в его лице мы сталкиваемся с обновлением и радикализацией хорошо знакомой и отнюдь не либеральной «цезаре-популистской» фигуры доверия, которой левое самоотчуждённое общество вновь готово «вручить власть». В таком случае перед нами скорее завтрашний соперник Путина, чем Медведева, Путин-2».



Завтра – уже почти сегодня. И вот поступают припозднившиеся описания оппозиционной публикой текущих процессов через констатацию того факта, что не кто иной, как Путин ныне борется с Путиным (или, выражаясь иначе вслед за упомянутыми авторами, только Навальный способен хотя бы в какой-то степени составить конкуренцию Путину-1, точнее Путину-3 или Путину-4). Это очень важное признание. Из него сразу следует много разных интересных вопросов и выводов. Во-первых, значительная часть оппозиции соглашается почтительно присутствовать при развертывании событий внутренней диалектики «цезаристско-популистского комплекса», подтверждая, что помимо этого ничего существенного в стране не происходит. Или, говоря опять же, словами старого текста «страну изменят в лучшую сторону не революционные телодвижения «непримиримых врагов режима», а объективные эволюционные процессы, идущие во власти». Если, конечно, вообще «изменят».



Во-вторых, миссия разумной оппозиции в этой модели, видимо, если в чем-то и состоит, то в следующем: по возможности стимулировать противоречия цезаризма, полагаясь на то, что их обострение, вероятно, создаст новые окна возможностей для какого-то развития политсистемы. В-третьих, а разве Навальный, принадлежа фактически уже и власти, и оппозиции, не этим самым занимается, хотя бы и «изнутри системы»? См. первый абзац этого текста – он ведь и выступает «эволюционным фактором», изнутри же и оказывая на режим давление, которое нервирует не меньше, чем давление из далекого извне. А возможный вариант «эволюции», к которой он подталкивает, выглядит, к примеру, так. В-четвертых, разумная оппозиция, действительно желающая перемен, в сложившихся условиях должна поддерживать Навального, а не пугать им себя и других. В-пятых, возможно Иноземцев и Пономарев преследовали цель выдать ориентировку силовикам меньше опасаться главного оппозиционера, поскольку «мы, образцовые демократы, наследники Горбачева-Гавела, от него далеки, он далек от нас и вообще он – ваш, берите и пользуйтесь, особо не опасаясь, ему еще пригодитесь, а он вам»?



При всем сказанном надо понимать, что одним из вариантов реакции на трудности – временного выхода цезаризма из кризиса – всегда остаётся скачок, так сказать, от принципата к доминату и полная отмена комедии выборов. Сторонники идеи упразднить совсем избирательные процедуры, компрометирующие себя своей постановочной условностью (раз уж реализовать их в подлиннике нет никакой возможности), существовали и, скорее всего, продолжают существовать в путинском окружении. Обмен репликами двух архиереев (Иларион и Тихон) на уходящей неделе знаменует некие искания околокремля в этом направлении. Если монархия – это хорошо (Иларион), но мы пока до неё не дотягиваем (Тихон), то – что? А вот это самое. Гибрид монархии и диктатуры (тираннии, сказали бы греки), оформленный статусом пожизненного главы государства с царскими полномочиями, но пока без коронации и горностаевой мантии. Репетиция лучшего наличными силами. Царя ещё не заслужили, получайте врио на данный момент – «патриарха Российской Федерации».



Да, и такое тоже исключать не будем.



Продолжение следует.