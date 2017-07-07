  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 2809 число записей 4
 
(Х)Реновация
25.06 число просмотров 10163 число записей 46
 
Интервью с Алексиевич
23.06 число просмотров 2056 число записей 13
 
Новый РБК
19.06 число просмотров 1836 число записей 3
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3570 число записей 11
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Митинг 12 июня
15.06 число просмотров 5363 число записей 31
 
Навальный у Собчак
11.06 число просмотров 4302 число записей 14
 
Пятнадцатая линия
15.06 число просмотров 3570 число записей 11
 
Богатый, Соловьёв и Сбербанк
27.06 число просмотров 2809 число записей 4
 
Банковский сбой
11.06 число просмотров 2467 число записей 6
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Почему колеблется Путин
Почему колеблется Путин 7.07 20:00 число просмотров 273
rightview
 
амый сильный блок на избирательных планах Путина, молчащего о 2018 годе в меланхолическом раздумье, ставит Навальный.

Вопрос, кто должен быть соперником на очередном переизбрании, кто украсит триумфальную процессию вождя к престолу, вообще очень сложен. Замшело-плюшевые ветераны подобных церемоний, вроде Зюганова и Жириновского будут смотреться совсем несерьезно. Тогда кто?

Скажи мне, кто твой враг и я скажу, кто ты. Выбор антагониста принципиален. Нельзя водить в триумфе одних и тех же побежденных противников сколько угодно раз, делая вид, что вот опять героически их одолел. А Навальный не дастся – избирком не велит, да и действует оппозиционер настолько вызывающе, что ну никак его не допустишь на праздник российской демократии, всю картину испортит, поганец. Но на фоне поднятого им и вокруг него шума любой другой соперник будет выглядеть подставным плюшевым медведем. Патовая ситуация – на руку тем, кто пытается издалека оказать давление на начальника державы: да не ходи ты уже никуда.

Навальный в этом смысле играет свою роль в текущих раскладах, оказывая реальное влияние на Кремль и подталкивая его к менее тривиальным решениям. Появление серии публикаций с критикой его тиранических манер выглядит, с учетом сказанного, несколько странно. Речь идет о выступлениях Ильи Пономарева, Владислава Иноземцева, ну и, конечно, о статье Кашина в «Нью-Йорк Таймс» с изложением приблизительно одних и тех же размышлений о не дающей никому покоя кости в горле. Лучше всех сформулировал общие чаяния Иноземцев, заявивший: «я просто не могу назвать его политиком своей мечты. Я, наверное, крайне несовременен, но таковым для меня остаётся скорее мягкий политик с глубокой приверженностью демократии и европейским ценностям – человек типа Михаила Горбачёва или Вацлава Гавела».

Ого! Кто бы мог представить такой поток реинкарнаций (помимо Навального, который прямо назван своими критиками Ельциным сегодня) и приглашение в 2017 г. на матч-реванш рубки 1990 – 1991 г. с участием президентов СССР и РФ. И кто же номинируется в правопреемники Горбачева? Александр Морозов кстати высказывает предположение, что заказчиков текста Кашина в NYT следует искать в окружении Медведева.

Интересно было бы посмотреть, когда названных выше авторов впервые потянуло задуматься об ельцинско-путинской генеалогии феномена Навального и начали одолевать сомнения, стоит ли с связываться с этим опасным смутьяном. Я называл Навального «Путин-2» ещё в мае 2011: «Не соглашусь с теми, кто трактует явление Навального народу как призрак грядущего поражения Медведева и аргументирует эту мысль тем, что Навальный – фаворит на либерально-постмодернистской площадке избирательной кампании действующего президента, судя по тому, как она ведётся. Наблюдая раболепно-восторженные воздыхания «сторонников» Навального, я полагаю, что в его лице мы сталкиваемся с обновлением и радикализацией хорошо знакомой и отнюдь не либеральной «цезаре-популистской» фигуры доверия, которой левое самоотчуждённое общество вновь готово «вручить власть». В таком случае перед нами скорее завтрашний соперник Путина, чем Медведева, Путин-2».

Завтра – уже почти сегодня. И вот поступают припозднившиеся описания оппозиционной публикой текущих процессов через констатацию того факта, что не кто иной, как Путин ныне борется с Путиным (или, выражаясь иначе вслед за упомянутыми авторами, только Навальный способен хотя бы в какой-то степени составить конкуренцию Путину-1, точнее Путину-3 или Путину-4). Это очень важное признание. Из него сразу следует много разных интересных вопросов и выводов. Во-первых, значительная часть оппозиции соглашается почтительно присутствовать при развертывании событий внутренней диалектики «цезаристско-популистского комплекса», подтверждая, что помимо этого ничего существенного в стране не происходит. Или, говоря опять же, словами старого текста «страну изменят в лучшую сторону не революционные телодвижения «непримиримых врагов режима», а объективные эволюционные процессы, идущие во власти». Если, конечно, вообще «изменят».

Во-вторых, миссия разумной оппозиции в этой модели, видимо, если в чем-то и состоит, то в следующем: по возможности стимулировать противоречия цезаризма, полагаясь на то, что их обострение, вероятно, создаст новые окна возможностей для какого-то развития политсистемы. В-третьих, а разве Навальный, принадлежа фактически уже и власти, и оппозиции, не этим самым занимается, хотя бы и «изнутри системы»? См. первый абзац этого текста – он ведь и выступает «эволюционным фактором», изнутри же и оказывая на режим давление, которое нервирует не меньше, чем давление из далекого извне. А возможный вариант «эволюции», к которой он подталкивает, выглядит, к примеру, так. В-четвертых, разумная оппозиция, действительно желающая перемен, в сложившихся условиях должна поддерживать Навального, а не пугать им себя и других. В-пятых, возможно Иноземцев и Пономарев преследовали цель выдать ориентировку силовикам меньше опасаться главного оппозиционера, поскольку «мы, образцовые демократы, наследники Горбачева-Гавела, от него далеки, он далек от нас и вообще он – ваш, берите и пользуйтесь, особо не опасаясь, ему еще пригодитесь, а он вам»?

При всем сказанном надо понимать, что одним из вариантов реакции на трудности – временного выхода цезаризма из кризиса – всегда остаётся скачок, так сказать, от принципата к доминату и полная отмена комедии выборов. Сторонники идеи упразднить совсем избирательные процедуры, компрометирующие себя своей постановочной условностью (раз уж реализовать их в подлиннике нет никакой возможности), существовали и, скорее всего, продолжают существовать в путинском окружении. Обмен репликами двух архиереев (Иларион и Тихон) на уходящей неделе знаменует некие искания околокремля в этом направлении. Если монархия – это хорошо (Иларион), но мы пока до неё не дотягиваем (Тихон), то – что? А вот это самое. Гибрид монархии и диктатуры (тираннии, сказали бы греки), оформленный статусом пожизненного главы государства с царскими полномочиями, но пока без коронации и горностаевой мантии. Репетиция лучшего наличными силами. Царя ещё не заслужили, получайте врио на данный момент – «патриарха Российской Федерации».

Да, и такое тоже исключать не будем.

Продолжение следует.
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Самовыдвиженец Самовыдвиженец
6.07 22:14 | число просмотров 813 число постов 6
РБК сообщило, что Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный. Блогеры обсуждают судьбу "Единой России" в связи с этим
Посты дня
Есть вещи, о которых нельзя молчать
blogSergey Vasiltchenko    7.07 12:47 |  число просмотров 834
Есть вещи, о которых нельзя молчать Прямо сейчас, когда я пишу этот текст, в половине второго ночи, в палате у Саши сидят три мента, издеваются над ним, оскорбляют, не дают спать
 
У меня изъяли все листовки против реновации
blogАлександр Эйсман    7.07 10:07 |  число просмотров 478
У меня изъяли все листовки против реновации Оказывается, моё вчерашнее задержание было тщательно спланированной операцией, в которой участвовали одновременно полиция и жёлтая пресса.
 
Почему из библиотек изымают классику?
www.facebook.com    6.07 22:22 |  число просмотров 1088
Почему из библиотек изымают классику? Как было разъяснено библиотекарям, все эти книги изданы запрещенным в России иноагентом, фондом Сороса, и потому подлежат... домыслите, чему
 
Сводка
blogЛеонид Волков    6.07 14:32 |  число просмотров 864
Сводка Борьба с нашей первой газетой, состояние дел на 13.00, четверг, 6 июля
 
Гарри Каспаров возвращается в шахматы. Официально
blogleonid_volkov    6.07 11:32 |  число просмотров 874
Гарри Каспаров возвращается в шахматы. Официально На каком уровне сможет играть лучший шахматист всех времен и народов после 12-летнего перерыва и в весьма серьезном возрасте, каким окажется рейтинг Каспарова после возвращения?
 
все записи
Выбор редактора
Смотрю как володинские прихвостни атакуют Грызлова
www.facebook.com    4.07 11:39 |  число просмотров 1874
Смотрю как володинские прихвостни атакуют Грызлова Забыли как еще вчера в рот смотрели?
 
Cняли меня с поезда на границе и отправили назад в Украину
blogOksana Kovalenko    3.07 21:30 |  число просмотров 1613
Cняли меня с поезда на границе и отправили назад в Украину Теперь я точно знаю, что мне запрещён въезд в Россию. Ну я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам
 
Эпик фейл!
blogРустем Адагамов    3.07 15:32 |  число просмотров 2721
Эпик фейл! Вчера впервые в истории игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале команда знатоков во главе с Ровшаном Аскеровым проиграла с сухим счетом 0:6
 
Цитаты дня
" Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным – и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе. "
7.07 |
blog Gleb Pavlovsky
" Предвыборная кампания Путина состоит в закрытии предвыборных штабов Навального. "
7.07 |
blog Bobchensk
" Штурмовики в Германии громили синагоги, дома, магазины, принадлежащие евреям. В России громят штабы Навального, до евреев пока дело не дошло "
7.07 |
blog Pavel_XII
" История с закрытием штаба Навального,с изъятием агитматериалов, подтверждает,что власть - это бандиты.Братки из 90-х,они сейчас государство. "
7.07 |
blog Durevestnik
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Навальный как гарант легитимности Путина
Александр Плющев  7.07 09:27 |  число просмотров 186
Навальный как гарант легитимности Путина На новые выборы Владимир Путин пойдет в новой ситуации: появился политик, у которого тоже есть сторонники. Пусть их и гораздо меньше, чем у него.
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет
Светлана Бочарова, Павел Кантышев  4.07 10:02 |  число просмотров 379
Правительство может перенести закон Яровой на пять лет Операторы связи довольны, ФСБ против
все записи
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 5363
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2524
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5194
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Новый РБК
19.06 |  число просмотров 1836
Новый РБК
Бизнесмен Григорий Березкин приобрел 65% акций и долг РБК у Михаила Прохорова. Журналисты и читатели обсуждают перспективы РБК
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2862
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012