Вместо того, чтобы говорить о планируемом беспрецедентном отказе Путина от президентского Послания Федеральному собранию в этом году, СМИ почему-то подают эту новость как "перенос послания". Действительно, президент может перенести дату своего послания в следующем году на более раннее время, но это и будет касаться новостей следующего года, а не текущего (как будто нынешнее декабрьское послание перенесли на февраль). В Конституции РФ недвусмысленно говорится по этому поводу следующее: "Президент Российской Федерации... обращается к Федеральному Собранию с ежегодными (!) посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства" (Ст. 84, пункт "е").

Что значит "с ежегодными"? То, что в течение календарного года президент не то должен, не то имеет право выступить перед парламентом с разъяснением основных направлений проводимой им политики. Получается, что за этот год президенту РФ нечего сказать о своей работе? Но при этом он хочет идти на новый срок?!

Вот это и есть правовой нигилизм, который пронизал и наши общественные, научные и культурные организации. Вспоминаются два других случая. В Уставе Русского ПЕН-центра также есть (или теперь уже был?) пункт о том, что ежегодно должно проходить общее собрание его членов. И вот в конце 2015 года Исполком своим решением тоже просто взял и перенес общее собрание на весну, то есть в 2015 году общее собрание было сорвано. Дальше посыпались новые и новые нарушения, закончившиеся в итоге расколом этой организации в декабре 2016 - январе 2017 гг.

Другой случай. Академик РАН Владислав Панченко в последний момент снял свою кандидатуру на весенних выборах президента Академии наук в этом году, тем самым приложив руку к их срыву. И что бы вы думали? Через несколько месяцев он снова как ни в чем не бывало выставляет свою кандидатуру на новых выборах. По счастью, его на них заслуженно прокатили. Вот это разве не издевательство над коллегами и не наплевательское отношение к процедуре?

Во всех таких случаях надо оценивать происходящее по существу. Если президент за целый год не может найти время, чтобы выступить перед федеральным собранием, то впору ставить вопрос о его дееспособности. А не выдвигать его на очередной срок и не пытаться объяснить уход от прямых обязанностей хитроумными политтехнологиями.