Выдвижение Путина от "Единой России" на президентских выборах маловероятно. Что следует из этого? Во-первых, что не будет жесткой привязки к политическому и избирательному календарю. Следовательно, есть еще время принять окончательное решение- идти на выборы или нет. Во-вторых, самовыдвижение (если такое случится) - перехватывает политическую инициативу у партийного актива ЕР. Одно дело играть главную роль в пьесе, другое - быть на подхвате. И тогда с предвыборной партийной трибуны спикер Володин не произнесет свою любимую формулу о Путине и России. Не услышим мы ни Медведева, ни Собянина, ни Шойгу как творцов истории нового срока. В-третьих, состав актива избирательной кампании способен обновиться. Вряд ли существенно, но новые лица появятся. А кадровые лифты периода предвыборной кампании пока у нас одни из немногих по своей эффективности. Но активного соучастия ЕР в формировании многочисленных списков доверенных лиц, списков активистов-общественников, видимо, не будет. Кампания теперь не ваша. Правда, простых решений ждать не приходится. И,поверьте, актив ЕР до последнего дня будет бороться за право выдвижения. Не получится выдвижение, будут другие формы привязки к Президенту.
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