Путинский режим интересен еще и тем, что, при желании, все можно объяснить коррупцией и желанием каких-то групп попилить бюджет. Например, идея о том, что Путин пойдет не от ЕР и ОНФ, а самовыдвижением - она к чему? Она к тому, что по всей стране экстренно и не считаясь с затратами будет создана уже третья (помимо ЕР и ОНФ) политическая структура «народных штабов» и всего такого прочего. И люди будут до боли знакомые, и делать всю работу будет госаппарат как обычно - но на создании ширмы «народности» озолотится множество неслучайных людей. При том что в практическом смысле Путин мог спокойно выдвигаться хоть от Ер, хоть от ОНФ, хоть от НДР - он получит столько процентов, сколько посчитает нужным и все сказки про желание отстраниться от падающего рейтинга ЕР нелепы. развернуть>>