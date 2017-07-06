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Почему колеблется Путин
Почему колеблется Путин
7.07 20:00 | число просмотров 781
blogrightview
Самый сильный блок на избирательных планах Путина, молчащего о 2018 годе в меланхолическом раздумье, ставит Навальный
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Самовыдвиженец <код для ЖЖ>
Самовыдвиженец
РБК сообщило, что Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный. Блогеры обсуждают судьбу "Единой России" в связи с этим
Создан: 06.07.2017 07:51, обновлен: 06.07.2017 22:14
Просмотров: 1052
Теги:
6 июля
На создании ширмы «народности» озолотится множество неслучайных людейссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
06.07. 22:13
Путинский режим интересен еще и тем, что, при желании, все можно объяснить коррупцией и желанием каких-то групп попилить бюджет. Например, идея о том, что Путин пойдет не от ЕР и ОНФ, а самовыдвижением - она к чему? Она к тому, что по всей стране экстренно и не считаясь с затратами будет создана уже третья (помимо ЕР и ОНФ) политическая структура «народных штабов» и всего такого прочего. И люди будут до боли знакомые, и делать всю работу будет госаппарат как обычно - но на создании ширмы «народности» озолотится множество неслучайных людей. При том что в практическом смысле Путин мог спокойно выдвигаться хоть от Ер, хоть от ОНФ, хоть от НДР - он получит столько процентов, сколько посчитает нужным и все сказки про желание отстраниться от падающего рейтинга ЕР нелепы.
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Путин не хочет быть обязанным своей победой никомуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/blogGleb Pavlovsky
06.07. 22:12
Мой комментарий для TheQuestion про #выборы2018
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А вообще это лучший сценарийссылка на данный пост
https://t.me/cmbntr/blogВеликий Комбинатор
06.07. 08:15
Президент хочет идти на новый срок самовыдвиженцем, а не от Единой России. Нужно будет собрать подписи, главное, чтоб ЦИК не забраковал.

(А вообще это лучший сценарий)
Выдвижение Путина от "Единой России" на президентских выборах маловероятноссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
06.07. 08:10
Выдвижение Путина от "Единой России" на президентских выборах маловероятно. Что следует из этого?  Во-первых, что не будет жесткой привязки к  политическому и избирательному календарю. Следовательно, есть еще время принять окончательное решение- идти на выборы или нет.  Во-вторых, самовыдвижение (если такое случится) - перехватывает политическую инициативу у партийного актива ЕР. Одно дело играть главную роль в пьесе, другое - быть на подхвате.  И тогда с предвыборной партийной трибуны спикер Володин не произнесет свою любимую формулу о Путине и России. Не услышим мы ни Медведева, ни Собянина, ни Шойгу как творцов истории нового срока.  В-третьих, состав актива избирательной кампании способен обновиться. Вряд ли существенно, но новые лица появятся. А кадровые лифты периода предвыборной кампании пока у нас одни из немногих по своей эффективности.  Но активного соучастия ЕР в формировании многочисленных списков доверенных лиц, списков активистов-общественников, видимо, не будет. Кампания теперь не ваша.  Правда, простых решений ждать не приходится. И,поверьте, актив ЕР до последнего дня будет бороться за право выдвижения. Не получится выдвижение, будут другие формы привязки к Президенту.
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Такое решение сильно заставит волноваться региональные элиты, так или иначе включенные в "Единую Россию"ссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
06.07. 08:09
Такое решение сильно заставит волноваться региональные элиты, так или иначе включенные в "Единую Россию". Партия и без того уже давно является не самой притягательной политической структурой, но теперь появляется еще более важный аргумент – даже сам президент показательно ее стесняется и не хочет, чтобы ее антирейтинг отражался на его уровне поддержки.  Ну и, конечно, одним из главных тезисов кампании станет "Владимир Путин – отец всех россиян" (как и в 2000, и в 2004 – повторение пройденного), который выше таких политических условностей, как партии. Да и вообще выше политики, которая есть грязь, суета и манипуляции.
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Очередная открытка председателю партии "Единая Россия" и по совместительству премьер-министру Дмитрию Медведеву. ссылка на данный пост
https://t.me/ATC_ATC/blogМетодичка
06.07. 08:08
Очередная открытка председателю партии "Единая Россия" и по совместительству премьер-министру Дмитрию Медведеву.  И ряду иных участников соревнований тоже большой привет!
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