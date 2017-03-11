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Казус пятиэтажек
Казус пятиэтажек 11.03 16:47 число просмотров 1244
Алексей Рощин
 
В нашумевшем решении о «сносе всех пятиэтажек» в Москве, озвученном на встрече Путина и Собянина, еще предстоит разбираться и разбираться. Пока что вся эта затея больше всего походит на какую-то грандиозную аферу, «аферу века». К тому же есть ощущение, что и сами инициаторы, включая Собянина, плохо представляют себе, что же именно они собираются делать.

Рассмотрим начальные условия задачи. Итак, у нас имеются

1. Те самые пятиэтажные дома-«хрущевки», к которым есть ряд претензий: они, во-первых, вроде как уже пережили свой срок эксплуатации (тут называют то 40, то 50 лет), и уже поэтому подлежат сносу; во-вторых, эти дома безусловно морально устарели (6-метровые кухни и отсутствие лифта – это как бы нонсенс в современном мире); ну и last but not least – эти дома расположены на как бы очень дорогой московской земле и занимают место другой, как бы гораздо более ценной во всех смыслах недвижимости.

(Впрочем, как заметил читатель, уже в условиях задачи встречается множество «как бы» - то есть ситуация далеко не так однозначна, как кажется. Скажем

По первому пункту
а) сомнительно уже начало рассуждения – насчет якобы крайнего износа пятиэтажек. Буквально еще год-полгода назад официальной позицией мэрии была противоположная: считалось, что пятиэтажки еще при Лужкове поделили на «неправильные» (которые надо сносить – и которые уже почти все снесли), и «правильные» (которые сносить не надо, потому что они еще ого-го!) И вдруг нате – «внезапно» мэра озарило, что сносить надо всё.
б) И второй момент, уже для всероссийского контекста – по поводу «морального устаревания»: тут тоже вопрос очень тонкий и болезненный, потому что важно, с чем сравнивать. Может быть, по сравнению с «умными домами» в Германии и Дании, или даже с теми же огромными квартирами в московских «монолитах» «хрущевки» и устарели безнадежно; но, если сравнивать с условиями, в которых живет подавляющая часть России – о каком «устаревании» может идти речь? По России весь народ живет в таких хрущевках, и это не говоря уж о том, что многие живут вообще в бараках с плесенью на стенах, по сравнению с которыми хрущевки – это просто хоромы.
в) И наконец, даже тезис о будто бы бесценной «московской земле» в последнее время тоже несколько полинял – поскольку и новостройки в Москве сейчас раскупаются совсем не так лихо и весело, как раньше. Надо еще иметь в виду, что если раньше хрущевки сносили в основном в Центре, то, понятно, и спрос на многоэтажки, возводимые на их месте, был довольно высок. Если же сейчас начнут «освобождать места», снося 5-этажки где-то в Зюзино и в Перово – совсем не факт, что на «монолиты» в том же Зюзине будет такой уж высокий спрос).

Ладно, перечислим еще два «стартовых условия».

2. В это же время в Подмосковье (как ближнем, так и «средней дальности») уже возведены 17- и 22-этажные коробки зданий, в которых тысячи квартир, и почти все эти квартиры – в залоге у банков; заложили их в эти банки компании-застройщики, которые теперь не могут эти квартиры продать и, соответственно, находятся на грани (а кое-кто уже и за гранью) банкротства. Заложены эти квартиры многим так называемым «первоклассным» отечественным банкам, и застройщики с этими квартирами вполне могут потянуть на дно и банки: как показал текущий банковский кризис в Татарстане, регионе как бы доноре, общее убеждение в устойчивости российской банковской системы, возможно, является недостаточно обоснованным (если не ложным).

3. Наконец, россияне в последние годы значительно менее активно покупают недвижимость, в том числе и в Московском регионе; поскольку, даже по данным Госкомстата (который все данные аккуратно причесывает, не раз и не два), доходы россиян в последние годы стабильно снижаются – нет никаких предпосылок к тому, что недвижимость вдруг станут раскупать.

В общем, ясно, что ситуация тревожная, и почва для беседы президента со столичным градоначальником имелась. Однако нашли ли они пути решения?

Неоднократно писали, что в последнее время Путин в управлении отдает предпочтение старательным молодым «технократам-бюрократам». Что ж, с технократической точки зрения решение вроде как напрашивается: московский бюджет (как самый богатый региональный бюджет в стране) может выкупить практически по себестоимости квартиры в подмосковных вновь построенных муравейниках, спася тем самым прежде всего «системообразующие банки» - да и переселить в эти квартиры жильцов пятиэтажек; потом построить на месте хрущевок многоэтажки – и отбить средства, оставшись еще и с прибылью.

План прекрасный, но в нем есть одна закавыка: а как и чем, собственно, мэрия будет убеждать не просто жильцов, а ВЛАДЕЛЬЦЕВ жилья в «хрущевках» уезжать из Москвы в подмосковные многоэтажки, стоящие зачастую буквально «в чистом поле»?

Нет, можно, конечно, вышвыривать жильцов из идущих под снос пятиэтажек при помощи ОМОНа (прошу прощения – бойцов «Национальной Гвардии»), грузить вместе с нехитрым скарбом (кто что успел вынести) в КАМАЗы (так и хочется сказать – в теплушки) и вывозить в те самые чистые поля куда-то под Подольск, обживаться на новом месте в новой светлой и просторной, без мебели и отделки квартире. Но вопрос – как в таком случае быть с так называемой «законностью»??

И второй вариант – строить 17-этажки там же, в Москве, на месте сносимых «хрущевок». В этом случае остается только подивиться невероятной гибкости Собянина-бюрократа. Все время своего «правления» в Москве Собянин старательно «боролся с пробками», навлекая на себя ненависть автомобилистов платными парковками, «выделенками» и всем прочим. И вот, если план «строить в Москве» будет реализован – ежу понятно, что вся эта многолетняя «борьба с пробками» пойдет просто псу под хвост, так как плотность застройки в Москве (и так большая) возрастет неимоверно. Причем, что смешно, судя по всем утечкам из мэрии, там собираются реализовывать именно второй вариант!

Словом, как ни крути – получается клин. На мой взгляд, «хорошего» выхода из сложившейся ситуации в Москве просто нет. Страна в кризисе, который заканчиваться не собирается, и поэтому раздачи плюшек и подарков из искусственно благополучного бюджета Москвы могут привести только к массовым хищениям и озлоблению регионов.

Нормальное решение – в тезисе «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Если «хрущевки» в самом деле разрушаются – чинить и латать их должны сами жильцы. Почему? Да потому что они – СОБСТВЕННИКИ. Вообще непонятно – нет никаких реальных резонов – как объяснить, почему вдруг московский бюджет должен заниматься решением жилищных проблем владельцев квартир в «хрущевках».

Весь этот патернализм властей был еще как-то оправдан при коммунистах – и то потому, что при коммунистах вся собственность в стране компартии и принадлежала. Но СЕЙЧАС? С какой стати, на каком основании??

Самое смешное, что таких вопросов даже никто и не задает. «Все решения будут приниматься на основании консультаций с жителями», - сообщает мэрия. И никому как бы не приходит в голову, что «консультации с жителями» вообще-то называются «выборы» а также «референдумы».
 
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