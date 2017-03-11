В Думу сегодня поздним вечером внесен законопроект о сносе пятиэтажек (хотя не только): в документе это называется «реновацией». Что можно сказать после первого беглого взгляда (подробнее разбираться буду в ближайшее время, плюс законопроект предполагает множество пока отсутствующих подзаконных актов). http://asozd2.duma.gov.ru/…/$File/120505-7_10032017_120505-…

Первое самое общее соображение, исходя из моей депутатской практики: в пятницу после 8 вечера законопроекты регистрируются только в одном случае – если нужно, чтобы на них никто не обратил внимания. Это либо законопроекты оппозиции, либо что-то совсем подлое и страшное. В таких же обстоятельствах вносился закон подлецов (там, впрочем, вообще был излет года).

Второе: вносят законопроект депутаты Госдумы и сенатор, все от Москвы, Онищенко сотоварищи. Это означает, что мэрия слагает с себя ответственность и впоследствии сможет сказать «Мы просто исполняем федеральный закон».

Теперь самое яркое, что бросается в глаза в документе.

1. Переселение будет принудительным. «В случае, если договор о переходе права собственности на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, не заключен в установленном порядке по истечении шестидесяти дней со дня направления собственнику жилого помещения предложения о предоставлении равнозначного жилого помещения, выселение, освобождение указанного жилого помещения, прекращение права собственности на указанное жилое помещение и регистрация права собственности на равнозначное жилое помещение осуществляются в судебном порядке».

То есть два месяца на решение – а потом выселение по суду. При этом после вступления судебного решения в силу вы – так прописано в законопроекте – уже не сможете его оспорить, претензии можно будет предъявлять лишь по поводу равнозначности предоставленной квартиры. Если же вы успеете подать в суд на сам факт выселения, то это не будет являться поводом для приостановки сноса.

2. Переселение будет осуществляться в вашем и смежных районах. То есть – далеко. Особенно «повезло» жителям ЦАО, а также Зеленограда и Новой Москвы, которых могут переселить вообще куда угодно в рамках города.

3. Если же вы являетесь собственником расположенного в доме нежилого помещения (например, магазина), то вам предоставят равнозначное – но тоже где угодно в городе, не интересуясь вашим мнением.

4. И еще одно, хотя пока и последнее, но не менее важное. Сноситься будут не только «дома первого периода индустриального домостроения», но и «многоквартирные дома, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам, относящимся к определенным в соответствии с абзацем девятым настоящей статьи сериям и шифрам проектов, и которые подлежат сносу в соответствии с настоящим Законом».

Иными словами, не только пятиэтажки. Пространная формулировка открывает властям широкие возможности.

И наконец, а будут ли спрашивать жителей домов? – Подзаконными актами будет установлен «порядок, случаи и формы выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы, в том числе в целях принятия решении о реновации». Что в условиях нынешней Москвы означает «учет мнений», говорить, думаю, не нужно, раз его даже не нашли нужным прописать в законе.