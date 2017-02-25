Сергей Собянин получил от Владимира Путина наказ тотально уничтожить московские хрущёвки. До сих пор около 1,5 миллионов москвичей живут в домах, построенных в середине прошлого века на 20-30 лет. Блогеры выдвигают всё новые и новые версии реальных мотивов такого решения
Сейчас порядка 1,5 млн. москвичей живут в хрущевках. Если построить жилья хотя бы 1 к 3, то получится дополнительные квадраты примерно на 3 млн.чел. И кто эти квадраты будет покупать, когда и сейчас есть проблемы с продажей нового жилья? И откуда вдруг возьмутся эти 3 млн.чел? Из Узбекистана и Таджикистана, кто смог, давно уже переехал.
Хрущевки, бедные хрущевки, за что им столько ненависти. Я не буду, пожалуй, излагать тут неубедительную (хотя верную) точку зрения про удачность планировок. Просто по самому большому счету это было самое человечное, что Хрущев сделал - после упразднения культа Сталина. Он вместо какого-то всеобщего и безразличного к каждому в отдельности абстрактного
Я ни разу не москвич и становиться им явно не спешу. Но по простой причине осведомленности о пагубном влиянии советского жилья я хочу высказать свои пять копеек касательно сноса хрущёвок Собяниным.
Почему я за:
Встретились Владимир Владимирович с Сергеем Семёновичем, присели и решили за жизнь московскую покалякать.
-А чего бы Вам "хрущёвки" под ноль не снести? Порадовали бы москвичей просторными апартаментами, хватит уж им жопами толкаться на шестиметровых кухнях.
Сергей Семенович Собянин, распрастав свои могучие кожистые крылья, стоял на крыше здания на Новом Арбате 36, которое в народе называлось "книжкой", а исторически принадлежало Совету экономической взаимопомощи, и меланхолично обозревал окрестности. Легкий морозец, накрывший 22 февраля Третий Рим, конечно, доставлял ему дискомфорт. В родной ему Преисподней обычно было несколько теплее, хотя и не сильно. Успокаивало то, что в Ханты-Мансийске или, прости господи, Когалыме, было сейчас куда холоднее. Начальник ада поморщился от неприятных воспоминаний: угораздило же его проторчать столько лет в той дыре. Зато с "книжки" открывался умопомрачительный вид на бывшую гостиницу "Украина", мимо которой мощным потоком машины уносили горожан домой. В спальные районы. В хрущёвки.
Когда более двадцати лет назад я окончательно переехал из Нижегородской области в Москву, денег у меня не было. Ну, почти: была сумма, эквивалентная двадцати долларам, что от щедрот отсыпал мне дядя-дальнобойщик, который, собственно, и доставил меня тогда в город на вусмерть раздолбанном, полумёртвом, груженном какими-то дровами КАМАЗе. Высадив меня в лютом феврале у метро Авиамоторная, он неловко всучил мне эти мятые гроши, которые, — я знал это доподлинно, — были у него последней заначкой от жены, и, пряча глаза, сурово пробубнил: «Ну, живи, племянничек. Если совсем худо будет, то звони, следующим рейсом заберу обратно». Я вышел из грузовика, поднял ворот куртёнки и, сгорбившись, сжимая в руках пакет с консервой, буханкой хлеба и зубной пастой, устремился в метро. Была ещё пара аудиокассет с «Лунной» и «Аппассионатой» Бетховена, Гилельс играл, как сейчас помню, но их-то я вообще никогда из виду не выпускал. В Москве у меня тогда не было ни единого знакомого.
В общем - пятиэтажки едва ли не последний бастион на пути уничтожения города. Последнее, что было напланировано цивилизованно, хоть и не делалось. Многоэтажные монстры на месте всех пятиэтажек - это смерть города. Разве нет?
В связи со вчерашней новостью о том, что Путин поручил Собянину сносить хрущевки в Москве, а также в связи с сегодняшней новостью о том, что Собянин уже выдал распоряжение подготовить перспективные территории под новую программу имею сказать следующее.
Очень плохие новости для москвичей: эта тема станет одной из ведущих в ближайшие годы в столице и на мэрской кампании.
Здесь будет много букв, но каждая из них важна.
Вчера в Кремле Собянин разговаривал с Путиным о сносе пятиэтажек. Вот выборочные цитаты из этого разговора:
История со сносом в Москве пятиэтажек мне знакома, что называется, лично.
Я сам всю жизнь живу в кирпичной хрущевке, которая вообще для современного города просто нонсенс. И для несовременного тоже. Слухи, что нас будут сносить, были еще в советское время. Бабушка моя покойная узнавала и пробивала этот вопрос еще при Андропове. Стоят до сих пор... Были мысли при Лужкове, но кирпичные хрущевки в сносимые серии не попали.
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Собянин намерен завершить снос «хрущевок» в 2018 году