Когда более двадцати лет назад я окончательно переехал из Нижегородской области в Москву, денег у меня не было. Ну, почти: была сумма, эквивалентная двадцати долларам, что от щедрот отсыпал мне дядя-дальнобойщик, который, собственно, и доставил меня тогда в город на вусмерть раздолбанном, полумёртвом, груженном какими-то дровами КАМАЗе. Высадив меня в лютом феврале у метро Авиамоторная, он неловко всучил мне эти мятые гроши, которые, — я знал это доподлинно, — были у него последней заначкой от жены, и, пряча глаза, сурово пробубнил: «Ну, живи, племянничек. Если совсем худо будет, то звони, следующим рейсом заберу обратно». Я вышел из грузовика, поднял ворот куртёнки и, сгорбившись, сжимая в руках пакет с консервой, буханкой хлеба и зубной пастой, устремился в метро. Была ещё пара аудиокассет с «Лунной» и «Аппассионатой» Бетховена, Гилельс играл, как сейчас помню, но их-то я вообще никогда из виду не выпускал. В Москве у меня тогда не было ни единого знакомого. развернуть>>