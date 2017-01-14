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Я снова верю в то, что сила в правде
Я снова верю в то, что сила в правде 14.01 12:22 число просмотров 280
Valery Solovei
 
Декабрьское письмо Евгении Чудновец, осужденной за репост трехсекундного видео, к которому девушка пыталась привлечь внимание общественности. Это письмо Женя написала Andrey Myasnikov, еще сидя в СИЗО. Cегодня она отправилась "по этапу", в колонию.
***
Дорогой Андрюша!
Я наконец-то поняла, зачем я здесь сижу. Видимо, должна была пройти этот путь, чтобы окончательно понять свое предназначение. Я благодарна тебе за то, что что ты, сам того не зная, навел меня на мысль, которая конкретизировала мои искания в этом мире. Произошло это следующим образом. На свидании ты рассказал мне о печальной статистике, которая говорит о том, что суды в нашей стране, по факту, выполняют задачу судебной системы, а именно — дать наказание. Не восстановить справедливость, а именно наказать!
Я долго думала об этой трагедии России, об этой бесчеловечной системе — машине, которая работает не для человека, а против него. Поняла, что общество не уважает суд, потому что Правосудия в их процессах настолько мало, что даже страшно. Общество создало само такую систему и дало ей такую силу, которой противостоять практически невозможно. И не надо говорить, что судебная система только начинает совершенствоваться — это не правда, а лишь прикрытие, чтобы ее не ломали и не исправляли. Я теперь знаю, как сделать эту систему людской, то есть, чтобы справедливость восторжествовала. Я проснулась от этой мысли, от этой идеи. И загорелась ею, как никогда не горела ничем!
Описать ее в письме не представляется возможным, просто из страха, что оно не дойдет до тебя. Просто знаю это, и воплотить ее в силу смогу только я и сторонники правды как великой силы, те кто верит, что истина — это свет, который делает наш мир безопаснее и дает уверенность в завтрашнем дне. Нести службу правде — это очень сложный путь, требующий от человека огромной самоотдачи, силы духа, безусловной веры в людей, смелости и любви к стране!
Думала раньше, вот освобожусь и слиняю в другую страну, начну новую и спокойную жизнь где-нибудь у моря. Отдых мне, безусловно, необходим, чтобы восстановить здоровье и силу духа. Но так как я человек деятельный, то не смогу я просто жариться на солнце, когда в родной стране везде и всюду происходит несправедливость! Мысли все мои о судьбах других несправедливо осужденных и о том, как предотвратить это все.
Благодаря твоим письмам и откликам других людей, я вновь стала верить, что все еще можно изменить, стала доверять этому миру снова и верить в то, что сила в правде.
Пусть некоторые люди говорят, что против системы не попрешь, что лучше молчать и не высовываться, чтобы не попасть под этот жернов беспощадный. Они так говорят не из побуждений добра и не от желания оградить меня от возможной опасности, а потому лишь, что боятся сами. Одному бояться как-то стремно, вот и тащат они других в это болото, лишь бы самим трусами не казаться. Призываю этих комментаторов заглянуть внутрь себя и понять, что путь молчания и невмешательства — это путь растения, которое легче всего уничтожить, так как оно не в силах противостоять даже ветру.
В каждом человеке живет жажда к жизни, любви и свободе. Вспомните, какими вы пришли в этот мир: светлыми, добрыми, с мечтами и надеждами, наивными и романтичными. Вы, не боясь, изучали этот мир, создавали его и мир отвечал вам теплом! Сейчас эти качества, пусть и детские, очень нужны вам, чтобы мир опять изменился и стал светлее, безопаснее, добрее и теплее. Сейчас не время молчать. Интернет подарил вам гласность, силу общества, силу, благодаря которой можно узнать правду и уже исходя из нее действовать. Силу, способную противостоять машине, судебной системе, у которой мы сейчас в заложниках.
Хватит пугать нас тюремным заключением и неадекватными сроками. Люди не боятся совершать преступления не потому, что суд их осудит, а потому, что деваться им некуда. К сожалению, ситуация в стране такая, что люди загнаны в угол, и когда их зажимают высокими ценами на еду, нищими зарплатами, неадекватными требованиями со стороны чиновников и так далее, они начинают вести себя как звери, и ничто людское ими уже не управляет. Получается, они идут на преступление от того, что не хотят повиноваться этим несправедливым и неадекватным законам и правительству, которое не заботится о них, как следует, а лишь требует и управляет.
Обращаюсь к руководству страны! Ваша идея с взращиванием патриотизма в стране не работает должным образом! Проповедовать безусловную любовь к стране — это как надеть розовые очки на население. Да, у нас огромная площадь и большой потенциал, широкая русская душа и тысячи гениальных людей. Но мы хотим уважать свою страну, доверять руководству страны, а не бояться его! Хотим жить в безопасной стране, а безопасность прежде всего складывается из доверия! А как доверять правительству, если оно затыкает рот неадекватными сроками?
Женя.
***
 
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