Мне кажется, они её подвергают пыткам, чтобы скрыть свой стыд. Ну знаете, такая вот извращенная реакция. Чтоб никто не подумал, что они сомневаются в своём решении, ещё нарочито мучают человека.

Воспитателя детского сада Чудновец посадили не просто ни за что (таких у нас уже сотни и тысячи), а как-то даже по нынешним временам беспредельно.

Она увидела во вконтакте пост об издевательстве над ребёнком и написала свой возмущенный комментарий. Так как все мы пишем: нажимаем на кнопку «репост» и добавляем от себя всё, что хотим сказать.

Идиот следователь с идиотом прокурором решили заработать «палку» и возбудили против неё дело за распространение ролика об издевательствах. Вроде с самого начала было понятно, что глупость и ошибка, но человек сел в реальную тюрьму.

Здесь вся история описана подробно.

О случае знают многие и все возмущаются. Вроде бы, в интересах власти дело замять. Понятно, что сволочи своей преступной ошибки никогда не признают, но можно ж её быстро перекинуть на облегченный режим, потом сократить срок, потом выпустить по УДО.

Но так это не работает. Как я уже много раз писал, Левиафан уже не может не жрать людей. Раз можно — надо жрать.

И им теперь надо бравировать этим. Не просто публично спорить, крича «Правильно мы посадили воспитателя Чудновец», ещё и показать: мы настолько вообще уверены в своей правоте, что вот сейчас демонстративно её в карцер запихнём.

Она у нас будет не просто зэком, а зэком под прессом и пытками. Это чтоб вы понимали — мы правы, судебных ошибок у нас нет.

Сказано, сделано: воспитатель Чудновец получает 10 суток карцера за то, что прикрыла ноги одеялом. А потом ещё 5 суток за то, что спросила не слишком ли это строгое наказание.

Администрация СИЗО-2 города Шадринска поместила в карцер воспитательницу детского сада Евгению Чудновец за то, что она прикрыла ноги одеялом. Об этом женщина рассказала члену общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергею Зыкову.



По словам Зыкова, сперва Чудновец решили посадить в штрафной изолятор на десять суток. Когда она спросила, не является ли это наказание слишком суровым, ей добавили еще пять суток.



Женщина провела в карцере всего сутки. После этого ее этапировали в СИЗО-5 Екатеринбурга, откуда она отправится в колонию.

https://meduza.io/news/2017/01...

Много СМИ об этом написало и много в соцсетях пишут, но я бы хотел напомнить, что такое этот карцер (аналог ШИЗО). Это реально пыточные условия. 15 суток мучений.

Вот, его описывает Олег, который сам не вылезает из ШИЗО, куда его регулярно отправляют за такие проступки как «в 5 утра лежал на кровати» и «представился не по форме»:

ШИЗО это такая маленькая комната с туалетом и раковиной, дверью и окошком (и на двери, и на окошке — решетка, естественно, это же тюрьма). В орловском ШИЗО деревянные полы, что гораздо лучше бетонных.



Поднимают в 4.30, укладывают спать в 20.30.



Вы могли бы спросить, а где же в ШИЗО кровать? А кровать в ШИЗО пристегивается к стене на период с 4.30 до 20.30. Зато есть маленький стульчик и стол, поэтому в течение дня можно спать в смешных позах, сидя за столом, или в любой позе, лежа на полу, со средним риском застудить почки, потому что полы деревянные.



Как я попал в ШИЗО и что это такое.

В дополнение к этому в ШИЗО ты получаешь пониженную норму питания и там почти всегда очень холодно. Сейчас в январе, думаю, особенно.

Попробуйте даже в своей тёплой квартире нормального размера с нормальным питанием провести на ногах несколько часов. А теперь представьте, что вас заперли в вашей ванной и можно только стоять или сидеть на краешке. А теперь — что в ванной выключили отопление и вы там будете 15 дней почти без еды. Вам будут разрешать поспать на полу, но только до 4-30 утра. Это пытка. Давайте называть вещи своими именами.

Этой пытке государство подвергает воспитателя детского сада только за то, что она написала в сети пост против издевательства над детьми.

https://2018.navalny.com/