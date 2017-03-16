...к вопросу о любви к Путину. Звонит мне в 6 утра Анна Левченко, известный борец с педофилами, 10 лет в движении Наши. И правильно делает, что звонит. И мы с ней час обсуждаем ситуацию с Чудновец и ее ребёнком. Трёхлетнего ребёнка, который, как оказалось, практически всю жизнь жил с отцом, надо спасать. Он тяжело болен, и им надо заниматься - о чем и хлопочет Анна Левченко, приютившая поначалу семью Чудновец. Что она со всем этим пережила - читайте на ее странице. А сегодня ночью ей начали угрожать. И это уже совсем всерьёз. Свидетель всему этому - адвокат СталИна Гуревич (мы с ней познакомились, когда она была защитником в деле о нападении на химкинского журналиста Бекетова), и ещё 8 человек. И вот что я хочу в связи с этим сказать. Женя Чудновец проделывает все свои кунштюки вовсе не из любви к Путину, власти, прокуратуре или к черту лысому. Это такая российская порода, преимущественно женская, которая рождена с халой на голове. Она по молодости будет хлопать ресницами, топя котят, а потом отрастит халу и будет походя откусывать головы: соперницам, родственницам, бывшим мужьям, подругам... а чё такого? Чё зенки-то вылупила? Надо будет помянуть при этом Путина, или прокуратуру, или черта лысого - помянет. Надо Риббентропа - не сомневайтесь. Везде, конечно, такие есть. Но вот сейчас меня чрезвычайно беспокоит то, что она начала угрожать людям, ее приютившим. И этот как раз тот случай, когда Путин совсем ни при чем. Встретите Чудновец - бегите.