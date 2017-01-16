О чём ты думаешь, Слава, спрашивает фейсбук? И в самом деле, о чём?.. Тут такое дело, пока мы все носимся с 15 сутками ШИЗО для Евгении # Чудновец (что возмутительно и пр.), мы совсем как-то упустили из виду, куда она сейчас приехала. Так вот этапировали её в нижнетагильскую ИК-6, где пытки считаются нормой. Почему я так считаю? Ну, есть определение Свердловского областного суда о незаконности сорокадневной пытки осужденной Ольги Минаковой, которую держали прикованной к решётке в ШИЗО. И самое страшное даже не это, а то что начальника ИК-6, который публично взял на себя ответственность за это, никто так и не наказал. ГУФСИН сказал, что раз нет уголовки, то и наказывать не будем, а решение суда... так это гражданский суд был, а не уголовный, ну, признал суд незаконность действий администрации ИК-6, подавитесь и будьте этим довольны.

Вот куда везут Евгению Чудновец. И неотбытое наказание в ШИЗО Шадринска ей там припомнят, такова эта система. Спокойной ночи страна, вот вам рисунки Ольги Минаковой, как её пытали в ШИЗО ИК-6.













