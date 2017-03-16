Евгения Чудновец:

"Система может отреагировать неадекватно. Мы хотим помочь системе исправить ошибки и самой смениться. И я прошу систему разрешить мне стать посредником между ней и людьми: мы не хотим вас бояться, мы хотим вас уважать...В отличие от «Руси сидящей» мы планируем сотрудничать с судебной системой. То есть мы хотим идти не против, а рядом. Не бороться, а помогать исправиться"



Ольга Севастиди:

"Не думаю, что он [Путин] ответственен за приговоры. Про Сталина тоже говорили — смотрите, что при нем творилось. А Сталин ведь не знал обо всех приговорах...После всего этого я так же люблю своего президента Путина. У него всегда широкие жесты — он помогает Украине и Сирии...Он спас меня и жизнь моей мамы. Я бы хотела с ним познакомиться, поблагодарить его"



Приветствуем новый призыв "нераскачивающих" правозащитников: "делаем общее дело, а не зарабатываем политические очки!"