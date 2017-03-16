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Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3831 число записей 47
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2832 число записей 20
 
Обыск в музее Рериха
8.03 число просмотров 791 число записей 4
 
Мост Немцова закроют
7.03 число просмотров 688 число записей 7
 
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22.02 число просмотров 2182 число записей 19
 
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Приветствуем новый призыв "нераскачивающих" правозащитников
Приветствуем новый призыв "нераскачивающих" правозащитников
Методичка
16.03 11:51 |  число просмотров 407
Евгения Чудновец:
"Система может отреагировать неадекватно. Мы хотим помочь системе исправить ошибки и самой смениться. И я прошу систему разрешить мне стать посредником между ней и людьми: мы не хотим вас бояться, мы хотим вас уважать...В отличие от «Руси сидящей» мы планируем сотрудничать с судебной системой. То есть мы хотим идти не против, а рядом. Не бороться, а помогать исправиться"

Ольга Севастиди:
"Не думаю, что он [Путин] ответственен за приговоры. Про Сталина тоже говорили — смотрите, что при нем творилось. А Сталин ведь не знал обо всех приговорах...После всего этого я так же люблю своего президента Путина. У него всегда широкие жесты — он помогает Украине и Сирии...Он спас меня и жизнь моей мамы. Я бы хотела с ним познакомиться, поблагодарить его"

Приветствуем новый призыв "нераскачивающих" правозащитников: "делаем общее дело, а не зарабатываем политические очки!"
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Раз молчат, надо выходить на митинг Дмитрий Киселёв вообще — мощный источник вдохновения для политической борьбы, а в воскресенье мне кинули ссылку на его сюжет и я понял — без митинга мы не обойдёмся. Надо выходить на улицу
 
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В богатого любовника верю слабо, а вот в папу вполне Дроков Александр Павлович - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов города Тамбова. В начале 80-х был секретарем комитета ВЛКСМ на Байконуре
 
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Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
 
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blogvarlamov    13.03 18:23 |  число просмотров 1599
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
 
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" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
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" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
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blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
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blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
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blog Sandy_mustache
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Александр Морозов  16.03 14:36 |  число просмотров 78
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23.02 |  число просмотров 1282
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Кино
"Слишком свободный человек"
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"Слишком свободный человек"
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Музыка
Party Like A Russian
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Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Новогодний сексизм
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В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Ноб Дилан
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Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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