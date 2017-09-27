



Алексей, обращаюсь к тебе лично, по-прежнему как твой соратник,и человек,которому не все равно на происходящее. Вчера ты собрал в Оренбурге меньше тысячи человек, а позавчера в Нижнем Новгороде вообще по факту послал людей на несанкционированный митинг. Ты выступаешь от имени всех несогласных ,ты считаешь что любая конкуренция сейчас "размывает" единого кандидата(тебя) , фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей,хотя понятно,что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно, мы можем больше,если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много! Вспомни,когда мы вместе летали в Астрахань-сколько десятков тысяч людей вышло против несправедливости властей? Почему же сейчас,когда так важно показать как нас много, ты , например, не обьединишься со мной, со многими другими чтобы стать сильнее? Как это было раньше,когда никто никому "не мешал"? Я езжу на коммерческие выступления,где продаются билеты-и собираю полные залы. Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться чтобы потом обьединиться" ,кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий ? И вместе быть сильнее? Но в итоге ты призываешь людей к несогласованным акциям, фактически посылаешь их в огонь, хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь. Алексей, обращаюсь к тебе лично, по-прежнему как твой соратник,и человек,которому не все равно на происходящее. Вчера ты собрал в Оренбурге меньше тысячи человек, а позавчера в Нижнем Новгороде вообще по факту послал людей на несанкционированный митинг. Ты выступаешь от имени всех несогласных ,ты считаешь что любая конкуренция сейчас "размывает" единого кандидата(тебя) , фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей,хотя понятно,что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно, мы можем больше,если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много! Вспомни,когда мы вместе летали в Астрахань-сколько десятков тысяч людей вышло против несправедливости властей? Почему же сейчас,когда так важно показать как нас много, ты , например, не обьединишься со мной, со многими другими чтобы стать сильнее? Как это было раньше,когда никто никому "не мешал"? Я езжу на коммерческие выступления,где продаются билеты-и собираю полные залы. Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться чтобы потом обьединиться" ,кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий ? И вместе быть сильнее? Но в итоге ты призываешь людей к несогласованным акциям, фактически посылаешь их в огонь, хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь.

Ты ведь знаешь, что твоё задержание в пятницу - уже третье за последние полгода - это неизбежно уголовный срок. Да,все несправедливо,да,власть-тебя незаслуженно давит. Но ты-то что делаешь? Твой соратник Волков, задержанный в Нижнем и отпущенный, ещё когда акция была в самом разгаре, даже не поехал на акцию, а сразу улетел в Москву - почему? Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось,она в том,чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране ,а не в том,чтобы тебя посадили за несанкционированные,а остальных разогнали... не понимаю,объясни пожалуйста.