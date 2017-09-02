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Дорогой Лёша!
Дорогой Лёша!
Ксения Собчак
24.09 10:34 |  число просмотров 657


Дорогой Лёша!
Очень неприятно мне,что приходится тебе публично отвечать,потому как ты прекрасно знаешь,что я уважаю ту огромную работу,которую ты ведешь ,много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках , и считаю несправедливым тот факт,что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования.Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях , почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня ,иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно(и ты не можешь,как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были-дискредитировать и "утопить" на старте?
С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали "людоедскими"? И с чего ты взял,что я считаю,что наши граждане ни на что не способны кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное😳? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи,которые я никогда не высказывала,или искажать смысл тех,которые разделяю?
Но более всего меня расстроило другое. Когда я ездила с тобой в Астрахань,когда ты убеждал меня в необходимости вхождения в Координационный Совет Оппозиции ты не говорил мне ,что:"место Ксении в шоубизнесе и я бы хотел,чтобы она там и оставалась" . Мы все обьединились ради одной важной цели-мы требовали справедливости и свободы, и я ,и Таня и Миша Шацы,и Дима Быков и другие потеряли работу на ТВ и карьеру из-за этих взглядов. А теперь ты говоришь мне , условно,: " Твое место в шоубизнесе, зачем лезть в политику?". Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал!
Еще раз, ты большой молодец ,и делаешь много важного для нашей страны,и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников , как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции -это неправильно,и это вождизм. Не написать вначале ни строчки про Диму Гудкова,который блестяще провел муниципальную кампанию, наговорить много несправедливого про меня в своем обращении,изначально исходя из того,что любой мой политический шаг это почему-то шаг несамостоятельный - все это грустные признаки того,что ты считаешь ,что обладаешь монополией на оппозиционность. "Все кто не с нами-против нас":(((
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