  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
Дорогой Лёша!
Дорогой Лёша!
blogКсения Собчак
24.09 10:34 |  число просмотров 1137
Мы все объединились ради одной важной цели. А теперь ты говоришь мне, условно: "Твое место в шоу-бизнесе, зачем лезть в политику?"
 
Я сама решу: как и что мне делать
Я сама решу: как и что мне делать
blogKsenia Sobchak
2.09 20:56 |  число просмотров 2747
Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне
 
Тексты дня по теме
Дамы, на выход!
Дамы, на выход!
27.09 20:52 | число просмотров 131
blogLilia Shevtsova
Наталья Поклонская и Ксения Собчак. Такие разные! И вот ведь какая судьба: обе оказались в одной лодке, став средством политической манипуляции.
Самое читаемое
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 3424 число записей 10
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 2850 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 2123 число записей 11
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 1975 число записей 9
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1727 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Кандидат Собчак <код для ЖЖ>
Кандидат Собчак
Блогеры обсуждают возможность участия Ксении Собчак в выборах президента в следующем году. Ее обвиняют в том, что в случае участия она будет "спойлером Навального", а так же - "Прохоровым в юбке"
Создан: 23.09.2017 21:16, обновлен: 26.09.2017 09:39
Просмотров: 1318
Теги:
Дорогой Лёша!
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/ blogКсения Собчак
23.09. 23:12
Дорогой Лёша! Очень неприятно мне, что приходится тебе публично отвечать, потому как ты прекрасно знаешь, что я уважаю ту огромную работу, которую ты ведешь, много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках, и считаю несправедливым тот факт, что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования. Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях, почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно (и ты не можешь, как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были-дискредитировать и «утопить» на старте?
развернуть>>
26 сентября
Пусть Собчак идёт на выборы. Чего вы?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000712037223blogальфред кох
26.09. 09:37
Пусть Собчак идёт на выборы. Чего вы? Только обязательно чтобы ещё Явлинский шёл. И чтобы обоих - допустили. Только так я согласен. Только в паре. Хочу посмотреть как Ксюша Гришу зажарит. А больше в этой предвыборной компании ничего интересного не будет.
развернуть>>
Если Ксения Собчак выдвигается, то она может выдвигаться только "вместо Кудрина"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
26.09. 08:32
Если Ксения Собчак выдвигается, то она может выдвигаться только "вместо Кудрина", т.е. с его повесткой, т.е. реформы, благотворительность, гражданские дела, все хорошее и т.д. Теперь встает вопрос, кто должен выдвинуться "вместо Навального".
развернуть>>
25 сентября
Собчак пойдет на выборы президента после консультации с Путинымссылка на данный пост
https://varlamov.ru/blogИлья Варламов
25.09. 16:18
Журналист Ксения Собчак, которая, по данным "Варламов.ру", действительно планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году, как ожидается, объявит о своем решении после личной консультации с президентом Владимиром Путиным. Как рассказали "Варламов.ру" сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, в скором времени Собчак должна встретиться с Путиным и именно после этого она примет окончательное решение.
развернуть>>
С некоторым дискомфортом прочитал заочную дискуссию Собчак с Навальным. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mbk313373/www.facebook.com
25.09. 08:52
С некоторым дискомфортом прочитал заочную дискуссию Собчак с Навальным. Алексей обвинил Ксению в желании попиариться на выборах, в «людоедских взглядах» и в сотрудничестве с администрацией президента.
развернуть>>
23 сентября
повсеместно путают два понятия: «спойлер» и «спарринг-партнер»ссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
23.09. 22:04
Заметил, что повсеместно путают два понятия: «спойлер» и «спарринг-партнер». Вот и новоизбранный губернатор Свердловской области Куйвашев говорит: — Все те, кто хотел пройти муниципальный фильтр, его прошли. Посмотрите на результаты моих оппонентов. Разве их можно назвать спойлерами? Участвовали все парламентские партии.
развернуть>>
Настоящая кампания не может начаться без штаба. ссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
23.09. 22:03
То, что многим казалось шуткой, обретает реальные черты. Ксения Собчак действительно собирается в президенты. Ну как собирается... Кто-то умный поведал Ксении Анатольевне, что настоящая кампания не может начаться без штаба. Теперь, когда известные московские журналисты и пиарщики, часть которых работала на Прохорова в 2012, встречаются на кофе, первым вопросом идет "Ну что, тебе тоже предложили ее штаб возглавить?"
развернуть>>
Потом она получит 5 процентов и профитссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
23.09. 22:01
Если Собчак согласится стать спойлером Путина, то повторится  ситуация, которая была у нас на выборах: Навального не пустят, а единороссы и Собчак будут говорить, что обязательно надо идти на выборы и голосовать, а Навальный сам виноват. И многие купятся. Потом она получит 5 процентов и профит. Увы, но реалистичный сценарий.
развернуть>>
В чем угроза для АП?ссылка на данный пост
https://t.me/aavst55/blogВенедиктов
23.09. 21:59
Хм.. судя по тому, как "источники в администрации президента" упорно, раз за разом, сливают возможность Ксении Собчак идти кандидатом в президенты, причем сливают репутационным  СМИ - Ведомостям и Бибиси - кто-то там серьезно этим обеспокоился и пытается Ксению заранее вывести из игры, демеджировав ее возможные намерения.
развернуть>>
Главное, что надо решить раз и навсегда: не бывает хороших спойлеров и нет никаких причин голосовать за них.ссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
23.09. 21:59
Главное, что надо решить раз и навсегда: не бывает хороших спойлеров и нет никаких причин голосовать за них. Спойлера подбирают именно с таким рассчетом, чтоб его было хорошо мочить, а сам он не мог набрать больше нескольких процентов. В этом смысле Собчак - идеальный вариант: даже если наймут ей какую-то тусовку кагбе либералов, которые будут говорить "ну раз нет Навального, надо за нее!", а потом в это поверит сколько-то нормальных людей и еще кто-то решит голоснуть за нее по приколу - она все равно получит стандартные спойлерские проценты и ничего больше. А также я хочу понять: неужели ей самой непонятно, что три месяца вся эта шпана будет плясать джигу на ее генеалогии и гинекологии, вытащат всех ее бывших мужиков и вывалят все ее прошлые похождения?
развернуть>>
тут конечно конечно хотелось от всех баб выдать оплеуху товарищуссылка на данный пост
https://t.me/Baronova/blogBaronova
23.09. 21:57
Ахахаха! Алексей Анатольевич тут прыгали на Ксению Анатольевну, что она играет в "омерзительную игру" и изображает "либеральное посмешище". Я вообще редко по-настоящему злюсь так чтобы ваще, но тут конечно конечно хотелось от всех баб выдать оплеуху товарищу. Потому что натурально уже достал гнобить и натравливать своих поклонников на женщин.
развернуть>>
Ну скорее вообще достала привычка самого главного оппозиционного политика страны - гнобитьссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
23.09. 21:56
Ну скорее вообще достала привычка самого главного оппозиционного политика страны - гнобить. И женщин, и мужчин. Потому что оферта: "Или ты со мной, или я тебя загноблю, сделаю из тебя врага народа и посмешище" не имеет ничего общего с Россией после Путина. Это - мерзкое обычное проявление России нынешней, когда одним можно все, другим нельзя ничего.
развернуть>>
Весь балаган с Собчак на выборах - результат действий тех, кто включал её в список возможных выступающих на митингах 2011-12ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/osovtsovaa/blogAlexander Osovtsov
23.09. 21:27
Весь балаган с Собчак на выборах - результат действий тех, кто включал её в список возможных выступающих на митингах 2011-12, кто голосовал за то, чтобы давать ей там слово, кто приглашал её участвовать в подготовке митингов, кто выбирал её в координационный совет оппозиции, в общем, кто готов был принимать как своих всякую путинскую шелупонь, вплоть до Кудрина. Теперь Навальный реагирует правильно, в отличие от его поведения по отношению к Гудкову, но разбираться с этим псевдооппозиционным Големом ему и иже с ним теперь придётся именно как с делом рук своих.
Участие в президентских выборах, само собой, убьет репутацию Собчакссылка на данный пост
https://www.facebook.com/timofeevsky/blogAlexander Timofeevsky
23.09. 21:27
Участие в президентских выборах, само собой, убьет репутацию Собчак, и она, не будучи дурой, отлично понимает это, отсюда метания. Проблема Собчак как кандидата на выборах в том, что ее личный имидж не совпадает с политическим, она цепляет не либералов, чьим мнением дорожит, а избирателя Жирика, здравомыслящего и краснорожего, в трениках, он (конечно, при движении к нему навстречу) за нее, может быть, и проголосует - тогда Собчак получит гораздо больше голосов, чем получает обычно либеральный кандидат. Проголосует ли этот в трениках за Навального, я, кстати, не уверен, Навальный для него слишком левый и оппозиционный, у более правой и институциональной Собчак тут лучше перспективы. Понятно, что пощупать своих избирателей для Собчак соблазнительно. Но делает карьеру она не среди них, а среди либералов, в аудитории Дождя, которая не простит ей этих выборов. Все понимают, что Собчак с рождения связана с Путиным, а значит, у нее есть роман и с Админочкой, но игра строится на том, что такие отношения для независимого журналиста (не говоря уж о политике) исключены в принципе. Понятно, что никакой независимости нет, но вуаль должна быть накинута, куда без нее? Соглашаясь участвовать в выборах, Собчак срывает вуаль, рвет ее и топчет в пыли. Зачем? Скажу еще проще: можно сосать уй, это хорошее дело, дарующее наслаждение, взаимное, прекрасное, кто осудит? Но писать на лбу "сосу уй" приличной девушке не следует, она из-за этого становится неприличной.
Моё участие в президентских выборахссылка на данный пост
https://maxkatz.livejournal.com/blogmaxkatz
23.09. 21:26
Вчера с интересом узнал, что, оказывается, мне предлагали стать начальником штаба Ксении Собчак, а я отказался. Эту новость каким-то инсайдом получил Varlamov.ru, почему-то не спросив меня. Мне никто не предлагал этой должности. Однако до меня доходили слухи, что такое предложение может поступить.
развернуть>>
1 сентября
Я прочитала Ведомости и РБК про то, что Путину нужна женщина. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sob4ak/blogKsenia Sobchak
01.09. 22:06
Сегодня я прочитала Ведомости и РБК про то, что Путину нужна женщина. Сразу вспомнился "ДРАКОН" Шварца. Захотелось оправдаться: мол, не такая я, уж и хорошая, и вообще, посмотрите на других, вон, у вас там и Мизулина, и Яровая под боком. Поклонская, на худой конец. Правда, она любит другого, но вам же не для любви, а для выборов. Съедите и забудете.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Видео
    Навальный: Путин баллотирует Собчак на выборы
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012