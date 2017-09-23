Дорогой Лёша! Очень неприятно мне, что приходится тебе публично отвечать, потому как ты прекрасно знаешь, что я уважаю ту огромную работу, которую ты ведешь, много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках, и считаю несправедливым тот факт, что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования. Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях, почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно (и ты не можешь, как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были-дискредитировать и «утопить» на старте?
Пусть Собчак идёт на выборы. Чего вы? Только обязательно чтобы ещё Явлинский шёл. И чтобы обоих - допустили. Только так я согласен. Только в паре. Хочу посмотреть как Ксюша Гришу зажарит. А больше в этой предвыборной компании ничего интересного не будет.
Если Ксения Собчак выдвигается, то она может выдвигаться только "вместо Кудрина", т.е. с его повесткой, т.е. реформы, благотворительность, гражданские дела, все хорошее и т.д. Теперь встает вопрос, кто должен выдвинуться "вместо Навального".
Журналист Ксения Собчак, которая, по данным "Варламов.ру", действительно планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году, как ожидается, объявит о своем решении после личной консультации с президентом Владимиром Путиным. Как рассказали "Варламов.ру" сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, в скором времени Собчак должна встретиться с Путиным и именно после этого она примет окончательное решение.
Заметил, что повсеместно путают два понятия: «спойлер» и «спарринг-партнер». Вот и новоизбранный губернатор Свердловской области Куйвашев говорит:
— Все те, кто хотел пройти муниципальный фильтр, его прошли. Посмотрите на результаты моих оппонентов. Разве их можно назвать спойлерами? Участвовали все парламентские партии.
То, что многим казалось шуткой, обретает реальные черты. Ксения Собчак действительно собирается в президенты. Ну как собирается...
Кто-то умный поведал Ксении Анатольевне, что настоящая кампания не может начаться без штаба. Теперь, когда известные московские журналисты и пиарщики, часть которых работала на Прохорова в 2012, встречаются на кофе, первым вопросом идет "Ну что, тебе тоже предложили ее штаб возглавить?"
Если Собчак согласится стать спойлером Путина, то повторится ситуация, которая была у нас на выборах: Навального не пустят, а единороссы и Собчак будут говорить, что обязательно надо идти на выборы и голосовать, а Навальный сам виноват. И многие купятся. Потом она получит 5 процентов и профит. Увы, но реалистичный сценарий.
Хм.. судя по тому, как "источники в администрации президента" упорно, раз за разом, сливают возможность Ксении Собчак идти кандидатом в президенты, причем сливают репутационным СМИ - Ведомостям и Бибиси - кто-то там серьезно этим обеспокоился и пытается Ксению заранее вывести из игры, демеджировав ее возможные намерения.
Главное, что надо решить раз и навсегда: не бывает хороших спойлеров и нет никаких причин голосовать за них. Спойлера подбирают именно с таким рассчетом, чтоб его было хорошо мочить, а сам он не мог набрать больше нескольких процентов. В этом смысле Собчак - идеальный вариант: даже если наймут ей какую-то тусовку кагбе либералов, которые будут говорить "ну раз нет Навального, надо за нее!", а потом в это поверит сколько-то нормальных людей и еще кто-то решит голоснуть за нее по приколу - она все равно получит стандартные спойлерские проценты и ничего больше. А также я хочу понять: неужели ей самой непонятно, что три месяца вся эта шпана будет плясать джигу на ее генеалогии и гинекологии, вытащат всех ее бывших мужиков и вывалят все ее прошлые похождения?
Ахахаха! Алексей Анатольевич тут прыгали на Ксению Анатольевну, что она играет в "омерзительную игру" и изображает "либеральное посмешище".
Я вообще редко по-настоящему злюсь так чтобы ваще, но тут конечно конечно хотелось от всех баб выдать оплеуху товарищу. Потому что натурально уже достал гнобить и натравливать своих поклонников на женщин.
Ну скорее вообще достала привычка самого главного оппозиционного политика страны - гнобить. И женщин, и мужчин.
Потому что оферта:
"Или ты со мной, или я тебя загноблю, сделаю из тебя врага народа и посмешище" не имеет ничего общего с Россией после Путина. Это - мерзкое обычное проявление России нынешней, когда одним можно все, другим нельзя ничего.
Весь балаган с Собчак на выборах - результат действий тех, кто включал её в список возможных выступающих на митингах 2011-12, кто голосовал за то, чтобы давать ей там слово, кто приглашал её участвовать в подготовке митингов, кто выбирал её в координационный совет оппозиции, в общем, кто готов был принимать как своих всякую путинскую шелупонь, вплоть до Кудрина. Теперь Навальный реагирует правильно, в отличие от его поведения по отношению к Гудкову, но разбираться с этим псевдооппозиционным Големом ему и иже с ним теперь придётся именно как с делом рук своих.
Участие в президентских выборах, само собой, убьет репутацию Собчак, и она, не будучи дурой, отлично понимает это, отсюда метания. Проблема Собчак как кандидата на выборах в том, что ее личный имидж не совпадает с политическим, она цепляет не либералов, чьим мнением дорожит, а избирателя Жирика, здравомыслящего и краснорожего, в трениках, он (конечно, при движении к нему навстречу) за нее, может быть, и проголосует - тогда Собчак получит гораздо больше голосов, чем получает обычно либеральный кандидат. Проголосует ли этот в трениках за Навального, я, кстати, не уверен, Навальный для него слишком левый и оппозиционный, у более правой и институциональной Собчак тут лучше перспективы. Понятно, что пощупать своих избирателей для Собчак соблазнительно. Но делает карьеру она не среди них, а среди либералов, в аудитории Дождя, которая не простит ей этих выборов. Все понимают, что Собчак с рождения связана с Путиным, а значит, у нее есть роман и с Админочкой, но игра строится на том, что такие отношения для независимого журналиста (не говоря уж о политике) исключены в принципе. Понятно, что никакой независимости нет, но вуаль должна быть накинута, куда без нее? Соглашаясь участвовать в выборах, Собчак срывает вуаль, рвет ее и топчет в пыли. Зачем? Скажу еще проще: можно сосать уй, это хорошее дело, дарующее наслаждение, взаимное, прекрасное, кто осудит? Но писать на лбу "сосу уй" приличной девушке не следует, она из-за этого становится неприличной.
Вчера с интересом узнал, что, оказывается, мне предлагали стать начальником штаба Ксении Собчак, а я отказался. Эту новость каким-то инсайдом получил Varlamov.ru, почему-то не спросив меня.
Мне никто не предлагал этой должности. Однако до меня доходили слухи, что такое предложение может поступить.
Сегодня я прочитала Ведомости и РБК про то, что Путину нужна женщина. Сразу вспомнился "ДРАКОН" Шварца. Захотелось оправдаться: мол, не такая я, уж и хорошая, и вообще, посмотрите на других, вон, у вас там и Мизулина, и Яровая под боком. Поклонская, на худой конец. Правда, она любит другого, но вам же не для любви, а для выборов. Съедите и забудете.