Главное, что надо решить раз и навсегда: не бывает хороших спойлеров и нет никаких причин голосовать за них. Спойлера подбирают именно с таким рассчетом, чтоб его было хорошо мочить, а сам он не мог набрать больше нескольких процентов. В этом смысле Собчак - идеальный вариант: даже если наймут ей какую-то тусовку кагбе либералов, которые будут говорить "ну раз нет Навального, надо за нее!", а потом в это поверит сколько-то нормальных людей и еще кто-то решит голоснуть за нее по приколу - она все равно получит стандартные спойлерские проценты и ничего больше. А также я хочу понять: неужели ей самой непонятно, что три месяца вся эта шпана будет плясать джигу на ее генеалогии и гинекологии, вытащат всех ее бывших мужиков и вывалят все ее прошлые похождения? развернуть>>