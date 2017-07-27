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Я сама решу: как и что мне делать
Я сама решу: как и что мне делать
Ksenia Sobchak
2.09 20:56 |  число просмотров 589
Сегодня я прочитала Ведомости и РБК про то, что Путину нужна женщина. Сразу вспомнился "ДРАКОН" Шварца. Захотелось оправдаться: мол, не такая я, уж и хорошая, и вообще, посмотрите на других, вон, у вас там и Мизулина, и Яровая под боком. Поклонская, на худой конец. Правда, она любит другого, но вам же не для любви, а для выборов. Съедите и забудете.
Но тут проснулись, потревоженные выдумками о том, что я проект администрации президента, мои гордость и независимость.
В течение многих лет я долго думала что надо заниматься если не политикой, которую всю выжгли - то точно общественной работой. Все это я начала делать не вчера, а 6 лет назад. Я всегда прямо и открыто, не спрашивая разрешения ни у кого, высказывала свою позицию по многим острым общественно-политическим вопросам. Я была на Болотной и Сахарова, я выступала на митингах, была наблюдателем на выборах, участвовала в координационном совете оппозиции, задавала неудобные вопросы президенту про Чечню на прессконференции и делала, и продолжаю делать общественно-политические программы на телеканале «Дождь».
Мне 36 лет. Я взрослый человек. Я думаю и беспокоюсь о муже Максиме и сыне Платоне. Ему жить в пост Путинской России. Какой она будет - зависит и от меня тоже. Я могу сделать больше чем я делала все эти годы. И, недавно, когда отмечали 80 лет папы, я поняла, что не просто могу, но что должна что-то сделать. Я могу вести всю жизнь телепередачи и меня даже, наверное, когда-нибудь вернут в эфир
Федеральных каналов. Но я всегда буду чувствовать, что не сделала все что могла.
Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне, но и миллионам русских людей, которые подумывают бросить все и уехать или просто уже сидят в тюрьме по наветам и лжи, как мой друг Кирилл Серебренников.
И какой она (Россия) будет: закрытой, отчужденной, архаичной, душащей инакомыслие, уравнивающей своих граждан под одну гребенку и рубящей ради этого головы своим же соотечественникам или свободномыслящей, современной, побуждающей к развитию собственных идей и бизнеса страной - зависит от всех нас и от меня в том числе...
Сегодняшние публикации меня поставили в очень тяжелое положение: мало того, что я еще никуда не иду - меня уже пытаются выставить марионеткой администрации президента. Это ложь. У меня не было и не могло быть ни прямых, ни косвенных контактов с администрацией президента на эту тему. Мне не нужно их благословение. Я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решу или решусь вы узнаете это от меня лично.
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Посты дня
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blogДмитрий Ольшанский    2.09 21:18 |  число просмотров 571
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www.facebook.com    2.09 18:22 |  число просмотров 538
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13 лет прошло. Никто не наказан Весь спортзал с утра был заполнен людьми в гражданском- сотрудниками различных правоохранительных органов, готовыми напасть на матерей погибших, опасаясь акции протеста
 
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blogИван Шаблов    2.09 17:29 |  число просмотров 339
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Инфантилизм просто потрясающий
blogАркадий Бабченко    30.08 16:32 |  число просмотров 2585
Инфантилизм просто потрясающий Чулпан Хаматова впервые прокомментировала арест Кирилла Серебренникова на церемонии вручения ей знака почетного гражданина Казани
 
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" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
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