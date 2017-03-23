Друг Солопов ошибается, никто про убийство Вороненкова не забыл, просто когда нет ничего нового, то и писать не о чем.



Расследование же, как я понимаю, уперлось в довольно забавный тупик. Украинским националистам бывший депутат был, конечно, совсем не нужен, да и не слышали они о нем. Но когда имена киллера и его помощника вскрылись, естественно начали разбираться: что это за люди? И пришли к грустному выводу, что оба были давным-давно внедренными в эту среду осведомителями.



Тут выходят аваковские менты во главе с депутатом Геращенко и начинают рассказывать о "руке Москвы" и ее агентах, убивших Вороненкова.



Но следом уже СБУ говорит, что нет, никаких доказательств завербованности этих ребят российскими спецслужбами у них нет. Почему так говорит СБУ? Потому что иначе им придется признать, что до 2014 года никакого СБУ не было, а был филиал ФСБ РФ. Что вся агентура, завербованная СБУ до 2014 года, это теперь черт знает чья агентура. А если развивать эту мысль дальше, то картина совсем неприятная получится.



Так что расследование убийства Вороненкова, похоже, зайдет в ожидаемый тупик. И хотя я совсем не сторонник версий от депутата Геращенко, но и в украинских националистов, которые за убийством якобы стоят, совсем не верю.

