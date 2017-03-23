В двадцатых числах февраля я написал в ФБ, чем закончится история с Максаковой и её мужем.

История еще не закончилась. Максакову сейчас используют в антироссийском и антипутинском пиаре, а потом отправят либо к мужу, либо она бесследно исчезнет...

Вот та публикация:

Вороненков и Максакова это бычок и тёлка на заклании. СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению.

Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства на Украину. Причем Максакова идёт первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой...

После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и англосакские СМИ. Первые несколько дней их делают узнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разными байками об этих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоу и интервью с участием Вороненкова и Максаковой.

Создается нужный образ сакральной жертвы.