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Организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ
Организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ
Юрий Бутусов
23.03 15:35 |  число просмотров 659

Диверсионная группа противника в центре Киева совершила нападение на объявленного в розыск в России бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, получившего гражданство Украины. Это произошло недалеко от гостиницы "Премьер-палас" на бульваре Шевченко.

Вороненков погиб на месте. Офицер СБУ, который был в охране Вороненкова также был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера.

Вороненков старался передвигаться скрытно, по телефону старался не говорить. Как бывший сотрудник спецслужб прекрасно осознавал опасность, и принимал меры предосторожности. Он находился под круглосуточной охраной СБУ, его место жительства было секретом. вычислить маршрут его движения было очень непросто.

Вполне вероятно, что его выманили на встречу.

Очевидно, что организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ.

Убили Дениса Вороненкова исключительно из-за его политических взглядов и дачи показаний против режима Путина по делу Януковича. Бизнес-конфликтов у него в РФ не было. Я сделал первое его политическое интервью в Украине, в котором он разоблачал режим Путина, после которого его официальные власти РФ стали поносить и шельмовать, объявляли врагом народа, предателем. Он знал их всех он был человеком из системы. Не на высоком уровне, но в Госдуме он иногда общался и с нынешним главой Службы внешней разведки РФ Нарышкиным, и с помощником президента Путина Владиславом Сурковым, куратором "украинского вопроса".

Вороненков выступил свидетелем Генеральной прокуратуры в деле против Януковича, его показания имели большую ценность, его выступление на открытом процессе, который готовит Главная военная прокуратура стали бы событием:

"- Вы дали показания Генеральной прокуратуре Украины. Расскажите, о чем именно.

- Я бы не хотел рассказывать материалы предварительного следствия, но вкратце… Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом, помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Ранее судимого уголовника, предавшего свой народ, бежавшего и обратившегося с просьбой ввести войска другого государства для уничтожения своих граждан. Мое твердое убеждение, что все эти слова и действия нужно переводить в юридическую плоскость. И давать им правовую оценку. Янукович - марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным. Вначале это обращение вообще писал крымский Аксенов. В России все секрет, но ничего не тайна. Потом в Кремле посчитали - кто такой Аксенов, если Янукович в России. И вот он пишет письмо президенту РФ о введении войск".

http://censor.net.ua/…/eksdeputat_gosdumy_denis_voronenkov_…

Он знал, что его могут убить за его интервью. Я сразу его об этом спросил.

"- В Киеве был совершен теракт, был убит бывший российский журналист Павел Шеремет, обстоятельства говорят, что он мог стать жертвой российских спецслужб. Вы не боитесь, что вы также сейчас являетесь потенциальной мишенью для российских террористов, и за вами могут устроить охоту?

- Нельзя недооценивать любые риски. Но я тоже подготовленный человек. И риск есть. Но риск в Киеве для меня не выше, чем в Москве. Я готов к риску.

- Чем бы Вы хотели заниматься в Украине?

- В первую очередь, конечно, я бы хотел быть полезным стране, со всем багажом знаний, который у меня имеется. В России сегодня такие, как я, не нужны. Я сейчас нахожусь в стадии переговоров. Сначала я получил гражданство, потому что не будучи гражданином страны, сложно претендовать на занятие каких-либо государственных должностей. Мне не нужны привилегии, я буду стараться найти свое место в жизни, как все. Понимаю, что будет тяжело, непросто. Но это и есть свобода. Человек всегда сам может сделать свой выбор. Я свой выбор сделал.

Хотел бы процитировать В. Маяковского:

"Я хотел быть понят своей страной,

А не буду понят – что ж …..

Над родной страной я пройду стороной,

Как проходит косой дождь…"

Денис Вороненков погиб, будучи гражданином Украины с 6 декабря 2016 года. Его поступок и его показания против Януковича имели важное значение для нашей страны. Незадолго до гибели мы говорили с Денисом, он благодарил за интервью, сказал, что не ожидал такого резонанса, а я ему сказал, чтобы он был осторожен, и не говорил ни с кем по телефону, потому что он сам еще недооценивает ту угрозу, которую его откровения - откровения человека из системы, представляют для путинского режима.
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