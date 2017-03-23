В Украине похоронили Дениса Вороненкова, застреленного посреди Киева несколько дней назад. Блогеры продолжают обсуждать версии убийства бывшего депутата Госдумы, вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, уехавшего из России.
Неисповедимы пути Господни - еще не так давно депутата Вороненкова за мракобесие и дегенератские инициативы проклинали едва ли не все цивилизованные люди, а сегодня ему уже без пяти минут стихи с песнями посвящают и дифирамбы поют. А потребовалось для этого всего ничего - помереть.
Не то, чтобы исправляюсь за вчерашнее, но интересно. Похоже киллер действительно из "Азова", значит с большой вероятностью ультраправый.
Тут дальше много разных вариантов, но конечно версия, что это собственная инициатива вполне может быть в числе основных. Ну или заказуха именно через правых. Хотя как раз "заказ" больше похож на конспирологию, чем убийство по убеждениям.
А по Вороненкову у меня весь день сегодня еще вот какой вопрос. Ну он же богатый человек, почему не уехал в какой-нибудь Лондон и без политических заявлений.
Ну то есть серьезно. Да, понятно, что уголовное дело. Неужели так высоки были риски выдачи? Или все же репутационные издержки участия в прошлой Госдуме были настолько велики? Ну фиг знает, может кто объяснит, я не очень понимаю
сыну Максаковой и Вороненкова еще нет года, в апреле отмечали бы. Но отец убит. (Мне понравилось месячной давности ее большое интервью, из которого было ясно, что она самоотверженно защищала мужа, пыталась его спасти в Москве от посадки, обращаясь ко всем влиятельным друзьям. И прокляла в этом интервью всю эту "систему", сказав, что те, кто сажают ее мужа - им никто не указ, управы на этих людей нет. И она поддержала его бегство из страны, пошла с ним. Потом был большой материал о "подругах жены Суркова", о том, как скромно, патриотично съездят по грибы на джипах, отдыхают на валдайских озерах - и дружат, - искренне, весело, и Маша Максакова была в этом клубе...
В окружении семьи Марии Максаковой считают, что к смерти её мужа — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — причастен бывший гражданский муж певицы — вор в законе Владимир Тюрин. По словам продюсера Владимира Сергеева, который хорошо знаком с семьёй Максаковой, Тюрин воспользовался связями в криминальном мире, чтобы избавиться от Вороненкова и вернуть Максакову в Россию, так как она оставила в Санкт-Петербурге их общих детей: сына Илью и дочь Людмилу
По убийству Дениса Вороненкова. Мне страшно смотреть на фотографии Марии Максаковой с места убийства и страшно читать то, что пишут у нее сейчас в комментариях.
Я не знаю, с чем связано убийство. Самый первый и очевидный мотив — показания по делу о госизмене Януковича. Тут есть прямой интерес России — вспомните путаницу с письмом экс-президента о вводе войск. То возникало, то пропадало, то было, то не было. Российские власти изоврались, значит, сюжет был для них важен.
Киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).
Вот вам и гэбуха, СПЕЦИАЛИСТЫ
Политическое убийство происходит не на фоне ситуации с Евровидением, как многим кажется и даже не на фоне каких-то протестных историй в России. Прошу вас не забывайте про предприятия Донбасса, дележ которых сейчас идет между самыми разными силами, от олигархов и бандитов, до суровых ребят за стеной.
Путин сегодня посетит спектакль «Последняя жертва» в Малом театре, передает «Дождь». В прошлый раз он собирался его посетить, но в тот день убили посла России в Турции. А ещё сегодня 4 года со дня смерти Березовского.
Хинштейн унавоживал почву за месяц:
"Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, который вместе с женой-певицей сбежал в Украину, представляет для этой страны угрозу. Не исключено, что украинские спецслужбы попытаются его убрать.
В двадцатых числах февраля я написал в ФБ, чем закончится история с Максаковой и её мужем.
История еще не закончилась. Максакову сейчас используют в антироссийском и антипутинском пиаре, а потом отправят либо к мужу, либо она бесследно исчезнет...
И вот по поводу новости из Киева: теперь оно как полагается в приличном обществе – скорбеть или злорадоствовать? Дети осиротели, опять же межфракционный Иван Денисович. Хотя на папаше-то, говоря откровенно, клейма ставить негде было. Что там нынче велят правила хорошего тона? Грустную аватарку, как по Чуркину? Или наоборот?
Не удивлюсь, если сейчас они задвинут тему, что это была такая сакральная жертва перед 26 марта.
Отель принадлежит Бабакову, а шел на встречу с Пономаревым. Казалось бы, откуда покушавшиеся могли знать о том, когда и куда он пойдет?
Звонили мне сейчас с канала 112 Украина, предлагали в эфире покомментировать. Я сказал, что не готов, потому что кто убил и так понятно, но говорить об этом по украинскому тв сидя в России я не готов, страшновато.
"судя по этому чуваку из роскосмоса и вороненкову, элиту как то совсем жестко дисциплинируют"- пишет мне один умный человек. А я думаю, что это хорошо и правильно. Никакая революция невозможна без усталости элит. Люди на улицах могут что угодно вытворять, но для того чтоб режим рухнул, его должны предать свои. Часть элиты в решающий момент должна или бездействовать или прямо помогать революции. Так что все к лучшему, пусть илитка обосрется от страха и еще раз поймет, какому монстру прислуживает.