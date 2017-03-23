сыну Максаковой и Вороненкова еще нет года, в апреле отмечали бы. Но отец убит. (Мне понравилось месячной давности ее большое интервью, из которого было ясно, что она самоотверженно защищала мужа, пыталась его спасти в Москве от посадки, обращаясь ко всем влиятельным друзьям. И прокляла в этом интервью всю эту "систему", сказав, что те, кто сажают ее мужа - им никто не указ, управы на этих людей нет. И она поддержала его бегство из страны, пошла с ним. Потом был большой материал о "подругах жены Суркова", о том, как скромно, патриотично съездят по грибы на джипах, отдыхают на валдайских озерах - и дружат, - искренне, весело, и Маша Максакова была в этом клубе... развернуть>>