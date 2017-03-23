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Посты по теме
Организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ
Организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ
blogЮрий Бутусов
23.03 15:35 |  число просмотров 1772
Вороненков находился под круглосуточной охраной СБУ, его место жительства было секретом. вычислить маршрут его движения было очень непросто.
 
Это заказное политическое убийство
Это заказное политическое убийство
blogAnton Gerashchenko
23.03 15:08 |  число просмотров 1018
Он был убит в отместку за то, что он и его супруга дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс
 
Вороненков и Максакова это бычок и тёлка на заклании
Вороненков и Максакова это бычок и тёлка на заклании
www.facebook.com
23.03 14:56 |  число просмотров 1486
В двадцатых числах февраля я написал в ФБ, чем закончится история с Максаковой и её мужем. История еще не закончилась
 
Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа
Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа
blogIlya Ponomarev
23.03 14:33 |  число просмотров 779
Он шёл на встречу со мной. Нет слов.
 
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Беглый Вороненков
Беглый Вороненков
16.02 11:31 | число просмотров 3554 число постов 10
В сети обсуждают интервью экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который эмигрировал в Украину и получил украинское гражданство. "Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера", — откровенничает Вороненков
 
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Убийство Дениса Вороненкова <код для ЖЖ>
Убийство Дениса Вороненкова

В Украине похоронили Дениса Вороненкова, застреленного посреди Киева несколько дней назад. Блогеры продолжают обсуждать версии убийства бывшего депутата Госдумы, вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, уехавшего из России.
Создан: 23.03.2017 14:24, обновлен: 26.03.2017 12:22
Просмотров: 3986
Теги:
25 марта
Неисповедимы пути Господниссылка на данный пост
https://www.facebook.com/syntheticat/blogAlex Zalewski
25.03. 10:42
Неисповедимы пути Господни - еще не так давно депутата Вороненкова за мракобесие и дегенератские инициативы проклинали едва ли не все цивилизованные люди, а сегодня ему уже без пяти минут стихи с песнями посвящают и дифирамбы поют. А потребовалось для этого всего ничего - помереть.
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24 марта
Похоже киллер действительно из "Азова", значит с большой вероятностью ультраправыйссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
24.03. 12:08
Не то, чтобы исправляюсь за вчерашнее, но интересно. Похоже киллер действительно из "Азова", значит с большой вероятностью ультраправый. Тут дальше много разных вариантов, но конечно версия, что это собственная инициатива вполне может быть в числе основных. Ну или заказуха именно через правых. Хотя как раз "заказ" больше похож на конспирологию, чем убийство по убеждениям.
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Почему он не уехал в какой-нибудь Лондон и без политических заявлений? ссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
24.03. 10:53
А по Вороненкову у меня весь день сегодня еще вот какой вопрос. Ну он же богатый человек, почему не уехал в какой-нибудь Лондон и без политических заявлений. Ну то есть серьезно. Да, понятно, что уголовное дело. Неужели так высоки были риски выдачи? Или все же репутационные издержки участия в прошлой Госдуме были настолько велики? Ну фиг знает, может кто объяснит, я не очень понимаю
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Красные ботинки. Убийца в красных ботинках. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kononenko.3/blogMaxim Kononenko
24.03. 00:32
1. Красные ботинки. Убийца в красных ботинках. Убийца, одетый так, как профессиональный убийца оделся бы в последнюю очередь. 2. Убийца с документами при себе.
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23 марта
сыну Максаковой и Вороненкова еще нет годассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
23.03. 20:11
сыну Максаковой и Вороненкова еще нет года, в апреле отмечали бы. Но отец убит. (Мне понравилось месячной давности ее большое интервью, из которого было ясно, что она самоотверженно защищала мужа, пыталась его спасти в Москве от посадки, обращаясь ко всем влиятельным друзьям. И прокляла в этом интервью всю эту "систему", сказав, что те, кто сажают ее мужа - им никто не указ, управы на этих людей нет. И она поддержала его бегство из страны, пошла с ним. Потом был большой материал о "подругах жены Суркова", о том, как скромно, патриотично съездят по грибы на джипах, отдыхают на валдайских озерах - и дружат, - искренне, весело, и Маша Максакова была в этом клубе...
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Тюрин воспользовался связями в криминальном мире, чтобы избавиться от Вороненкова и вернуть Максакову в Россиюссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kashin/blogOleg Kashin
23.03. 17:11
В окружении семьи Марии Максаковой считают, что к смерти её мужа — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — причастен бывший гражданский муж певицы — вор в законе Владимир Тюрин. По словам продюсера Владимира Сергеева, который хорошо знаком с семьёй Максаковой, Тюрин воспользовался связями в криминальном мире, чтобы избавиться от Вороненкова и вернуть Максакову в Россию, так как она оставила в Санкт-Петербурге их общих детей: сына Илью и дочь Людмилу
Самый первый и очевидный мотив — показания по делу о госизмене Януковичассылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
23.03. 16:58
По убийству Дениса Вороненкова. Мне страшно смотреть на фотографии Марии Максаковой с места убийства и страшно читать то, что пишут у нее сейчас в комментариях. Я не знаю, с чем связано убийство. Самый первый и очевидный мотив — показания по делу о госизмене Януковича. Тут есть прямой интерес России — вспомните путаницу с письмом экс-президента о вводе войск. То возникало, то пропадало, то было, то не было. Российские власти изоврались, значит, сюжет был для них важен.
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Киллер 1988 года рождения.ссылка на данный пост
https://t.me/kononenkome/blogМаксим Кононенко
23.03. 16:46
Киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).   Вот вам и гэбуха, СПЕЦИАЛИСТЫ
Если кто-то скажет, что Вороненкова убили спецслужбы России, я за такой поклеп и намек на непрофессионализм тут же забаню! ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000507009523blogКричевский Никита
23.03. 15:46
Если кто-то скажет, что Вороненкова убили спецслужбы России, я за такой поклеп и намек на непрофессионализм тут же забаню! Окститесь, черви
Политическое убийство происходит не на фоне ситуации с Евровидением, как многим кажетсяссылка на данный пост
https://t.me/postposttruth/blogПостправда
23.03. 15:42
Политическое убийство происходит не на фоне ситуации с Евровидением, как многим кажется и даже не на фоне каких-то протестных историй в России. Прошу вас не забывайте про предприятия Донбасса, дележ которых сейчас идет между самыми разными силами, от олигархов и бандитов, до суровых ребят за стеной.
А ещё сегодня 4 года со дня смерти Березовского.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/blogОльга Романова
23.03. 15:13
Путин сегодня посетит спектакль «Последняя жертва» в Малом театре, передает «Дождь». В прошлый раз он собирался его посетить, но в тот день убили посла России в Турции. А ещё сегодня 4 года со дня смерти Березовского.
Хинштейн унавоживал почву за месяцссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/blogОльга Романова
23.03. 14:59
Хинштейн унавоживал почву за месяц: "Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, который вместе с женой-певицей сбежал в Украину, представляет для этой страны угрозу. Не исключено, что украинские спецслужбы попытаются его убрать.
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Создается нужный образ сакральной жертвыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexandr.zhilin.77/www.facebook.com
23.03. 14:55
В двадцатых числах февраля я написал в ФБ, чем закончится история с Максаковой и её мужем. История еще не закончилась. Максакову сейчас используют в антироссийском и антипутинском пиаре, а потом отправят либо к мужу, либо она бесследно исчезнет...
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Самая очевидная версия в итоге и оказывается вернойссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
23.03. 14:50
Скоро начнут высказывать разные версии убийства Вороненкова. Будет много конспирологии.
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Мария Максакова беременна сейчас четвертым ребенкомссылка на данный пост
https://t.me/kpotupchik/543blogКристина Потупчик
23.03. 14:47
Мария Максакова беременна сейчас четвертым ребенком. Вороненкова не жалко, а вот ее - очень.
Все станет понятно по реакции Марии Максаковой и речь не о том, что она будет говоритьссылка на данный пост
https://t.me/postposttruth/blogПостправда
23.03. 14:45
Все станет понятно по реакции Марии Максаковой и речь не о том, что она будет говорить. Если покинет Киев, то это будет доказательством, что Россия не имеет отношения к устранению Вороненкова.
Скорбеть или злорадоствовать? ссылка на данный пост
https://t.me/maxifednews/blogПрикладная социопатия
23.03. 14:37
И вот по поводу новости из Киева: теперь оно как полагается в приличном обществе – скорбеть или злорадоствовать? Дети осиротели, опять же межфракционный Иван Денисович. Хотя на папаше-то, говоря откровенно, клейма ставить негде было. Что там нынче велят правила хорошего тона? Грустную аватарку, как по Чуркину? Или наоборот?
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Не удивлюсь, если сейчас они задвинут тему, что это была такая сакральная жертва перед 26 марта.ссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
23.03. 14:36
Не удивлюсь, если сейчас они задвинут тему, что это была такая сакральная жертва перед 26 марта.   Отель принадлежит Бабакову, а шел на встречу с Пономаревым. Казалось бы, откуда покушавшиеся могли знать о том, когда и куда он пойдет?   Звонили мне сейчас с канала 112 Украина, предлагали в эфире покомментировать. Я сказал, что не готов, потому что кто убил и так понятно, но говорить об этом по украинскому тв сидя в России я не готов, страшновато.   "судя по этому чуваку из роскосмоса и вороненкову, элиту как то совсем жестко дисциплинируют"- пишет мне один умный человек. А я думаю, что это хорошо и правильно. Никакая революция невозможна без усталости элит. Люди на улицах могут что угодно вытворять, но для того чтоб режим рухнул, его должны предать свои. Часть элиты в решающий момент должна или бездействовать или прямо помогать революции. Так что все к лучшему, пусть илитка обосрется от страха и еще раз поймет, какому монстру прислуживает.
Тот случай, когда стоит безоговорочно подозревать гэбуху.ссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
23.03. 14:31
Тот случай, когда стоит безоговорочно подозревать гэбуху. Всякое вот это "хохлы убили и свалили на Путина" и в других ситуациях крайне неубедительно, а тут совсем отстой. Гэбуха, гэбуха.
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