Только что на выходе из отеля "Премьер-Палац" был расстрелян бывший депутат Государственной Думы России, гражданин Украины - Денис Вороненков.

Киллер был ранен телохранителем Вороненкова и задержан.

Телохранитель также ранен. Врачи борются за их жизни.

Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат.

Он был убит в отместку за то, что он и его супруга дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс.

Убийство Дениса Вороненкова становится теперь в один ряд с убийствами Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Павла Шеремета.

КГБ СССР также убило немало лучших сынов России и Украины. Но и это не удержало Советский Союз от развала.

Приношу свои искренние соболезнования его супруге, родным и близким.

ВНИМАНИЕ!

просьба к водителям авто, у которых есть видеорегистраторы и проезжавшим мимо гостиница "Премьер Палац" около 11:00 - 11:25 по ул. Пушкинской и бульвару Шевченко срочно сохранить видео со своих видеорегистраторов. И передать его в полицию.

Контактный телефон - 063 585 61 78.

Аналогичная просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, у кого этом районе установлены камеры видеонаблюдения - поступить аналогичным образом.

Это необходимо для полного восстановления картины преступления.