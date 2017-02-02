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Что же делать и как быть
Что же делать и как быть
www.facebook.com
28.01 12:24 |  число просмотров 903
 Сегодня Госдума, как и ожидалось, приняла проект о декриминализации побоев близких лиц в третьем чтении. Шансов на то, что Совет Федерации или Президент проект отклонит практически нет. Меня спрашивают, что же делать и как быть, поэтому отвечу по пунктам.

? Это вообще плохо или хорошо?
Декриминализация побоев в стране, где нет вообще никаких механизмов профилактики домашнего насилия, это очень хреново. Мы лишились последних более или менее нормальных возможностей защитить потерпевших. Но тут, как говориться , не жили богато и нефиг начинать. Пока нет специального закона против домашнего насилия, реальная защита потерпевших очень затруднена.

? Можно ли хоть как-то скорректировать ситуацию после принятия этого проекта? 
Можно минимизировать вред – перевести статью 116.1 Уголовного кодекса РФ (повторные побои) и статью 115 УК РФ (легкий вред здоровью) из категории частного обвинения в категорию частно-публичного обвинения. Тем самым с потерпевших будет снята непосильная для них обязанность расследовать самим преступление, совершенное против себя. Тогда этими делами будет заниматься полиция по заявлению потерпевшего. Если же это все останется частным обвинением, то мы получим то, что всегда получали – абсолютное большинство потерпевших не будут обращаться в суд, так как не смогут осилить всю эту бюрократическую процедуру. А значит даже если агрессор и будет наказан в административном порядке, то фактически получит индульгенцию бить повторно: повторно к административной ответственности привлечь нельзя, а к уголовной нельзя будет привлечь, так как потерпевшие реально не могут справиться с процедурой частного обвинения.

? А давайте мы всех агрессоров вылечим! ?
Нет, не давайте, они не больны. Программы работы с агрессорами должны быть обязательно, но не в таком виде, как предлагают сегодня. Никакие ЛТП и прочие полузоновские методы никого не делали лучше. Тем более в КоАП РФ нет вообще никаких возможностей направить принудительно на такую программу, механизм в принципе не предусмотрен. В уголовном судопроизводстве сегодня есть схожие механизмы, но не по этим делам, вот туда можно было вставить соответствующую статью. НО! Эффективно это сможет работать только при надлежащем правовом регулировании самих таких программ, и это одна из причин необходимости принятия специального закона против домашнего насилия.

? Что же делать?
1) В первую очередь, нужно бороться за перевод 116.1 и 115 УК РФ в категорию дел частно-публичного обвинения.
2) Принимать специальный закон против домашнего насилия, который будет предусматривать:
нормальный понятийный аппарат 
межведомственный механизм взаимодействия госорганов в ситуации домашнего насилия
меры защиты и поддержки потерпевших (охранные предписания (ордера), сеть убежищ, бесплатная юридическая, социальная, психологическая помощь)
порядок организации и проведения специализированных программ для агрессоров
государственный надзор и общественный контроль за исполнением данного закона. 
Проект такой уже давно готов и даже вносился в прошлом году, но его даже на чтение выносить не стали – http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)
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