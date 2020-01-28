Дума смягчила наказания за побои в семье, переведя их из уголовного в административное. Мне особенно неприятно это, так как сам в молодости считал возможным наказывать детей. Конечно, это были не побои, но шлепки и даже ремень. Каюсь в этом. Давно мне стыдно за это и с каждым годом всё стыдней. Смотрю, как мои дети воспитывают внуков без тени рукоприкладства и вижу, что так во всех отношениях лучше. Воздействие убеждением, родительским авторитетом оставляет в конечно счете намного больше в душе, чем забитость. Да, я знаю, что мне будут приводить и ветхозаветные рекомендации и слова апостола Павла. Но весь мой педагогический опыт говорит мне, что я ошибался, допуская телесные наказания в отношении детей. В конце концов Писание не выступает и против смертной казни, а мне она отвратительна морально и богословски я считаю ее невозможной. развернуть>>