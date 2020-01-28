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Посты по теме
Я, безусловно, против насилия в семье
Я, безусловно, против насилия в семье
blogTamara Eidelman
28.01 12:27 |  число просмотров 897
Это ужасно, омерзительно, унизительно и преступно. А еще я знаю, что места "исполнения наказаний" в нашей стране еще более ужасны, омерзительны, унизительны и преступны
 
Что же делать и как быть
Что же делать и как быть
www.facebook.com
28.01 12:24 |  число просмотров 788
Декриминализация побоев в стране, где нет вообще никаких механизмов профилактики домашнего насилия, это очень хреново. Мы лишились последних более или менее нормальных возможностей защитить потерпевших
 
Статьи по теме
Госдума окончательно одобрила декриминализацию семейных побоев
Госдума окончательно одобрила декриминализацию семейных побоев
Вера Холмогорова
28.01 12:36 |  число просмотров 0
В соответствии с принятым документом из ст.116 УК исключается возможность тюремного наказания (до двух лет) за побои близких
 
Связанные сюжеты
Домострой
Домострой
6.07 10:55 | число просмотров 1320 число постов 7
РПЦ заявила, что принятая Госдумой поправка об уголовном наказании за побои родственников противоречит учению церкви. Физические наказания детей, по мнению православных, являются "неотъемлемой части установленных самим богом прав родителей". Блогеры шутят, что скоро РПЦ разрешит бить не только детей, но и жён
 
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Декриминализация побоев <код для ЖЖ>
Декриминализация побоев
Госдума за две недели приняла поправки, декриминализирующие семейные побои. Из УК исключены побои близких, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Блогеры разделились на сторонников и противников идеи, но оба лагеря считают, что закон вряд ли улучшит ситуацию с домашним насилием
Создан: 28.01.2017 11:49, обновлен: 28.01.2017 13:12
Просмотров: 823
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28 января
Кто будет кормить жену и ребенка? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dmitry.gololobov/blogDmitry Gololobov
28.01. 11:29
Мышление у людей, критикующих закон об условной «декриминализации» домашних побоев – ровно как у золотой рыбки в аквариуме. Абсолютно одношаговое. Ну хорошо, предположим, за избиение (разовое) жены или ребенка будут давать без раздумий «десяточку». Прямо «строгача». И кто от этого счастливей станет, с учетом, что в основной бьют жен и детей по райцентрам и разным деревням? Семья, оставшаяся пусть и без плохенького, но основного кормильца? Кто будет кормить жену и ребенка? Полиция или гражданские активисты во главе с Навальным? Жена, если она хочет посадить мужа, посадит его за вторые или третьи побои, что по сути ничего не изменит. А если она не хочет сажать мужа, то хоть оппишись и обпринимайся законов – она все равно будет в суде рассказывать, что случайно с лестницы упала. Не решаются семейные проблемы с помощью уголовного права – и все тут.
Куда теперь бить бабу?ссылка на данный пост
http://miss-tramell.livejournal.com/blogmiss-tramell
28.01. 11:00
 Я специально отложила до выходных этот пост, потому что большинство из вас сейчас дома. Казалось бы, ведь это прекрасно -- нет злого начальника, тупых подчинённых, раздражающих коллег и пробок по пути и обратно в офис.
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Слишком жирный и явный случай так называемого враньяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mad.kukumber/blogКонстантин Бубон
28.01. 07:46
 Долг юриста... (с тяжёлым вздохом). Опять, ещё раз, об побои: Законопроект, да, сомнительный. Да, очень плохо, что его принимали без широкого общественного обсуждения. Однако есть принципиальная разница между сомнительным, спорным законом и "преступлением кровавого режима". В конце концов, он спорный - в обе стороны, там спорные и "за" и "против". Так вообще нередко бывает с законами.
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Давайте движ, что ли. Ведь дальше будет хужессылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.kostyuchenko.7/blogElena Kostyuchenko
28.01. 01:58
 Про Мизулину, Милонова и прочих. Которые вчера окончательно решили, что нас можно бить. Законодательно решили. Я не люблю вот это "я говорила", но блин. Сначала государство выбирает себе ЛГБТ как мишень, как внутренних врагов, и все такие "уф, пронесло", "ну что поделаешь, они правда фрики, если честно", "10% россиян - это немного, потом закон все равно отменят". Потом законодательное творчество доходит до каждого второго (каждой второй, точнее) - и все такие: ой мля, откуда такая напасть? Ну оттуда, х*ле. Ваша целостность, ваша свобода, ваша личность не защищается государством. Более того - это разменная монета, и она не у вас в руках.
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27 января
Одичание тоже требует гармонии, симметрииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/bstolyarov/blogБулат Столяров
27.01. 23:39
Одичание тоже требует гармонии, симметрии. Одичав в одном, для красоты нужно подтягивать остальное до нового достигнутого уровня дикости, чтобы эклектика не резала взгляд. Ехать в прошлое могут только все компоненты поезда, частями некрасиво. Прекрасна книга Мишеля Фуко "Надзирать и наказывать", там в средневековых главах любители красоты, симметрии и гармонии достигали расчудеснейших вершин.
Надо остыть и любя отшлёпатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/chizhik1980/www.facebook.com
27.01. 21:21
Всё-таки удивительно и печально, с какой энергией в православной среде отстаивается сама идея правомерности телесных наказаний. То, что за побои без причинения вреда здоровью (а именно их нынче декриминализовали) теперь по первому разу никто не сядет в тюрьму - это хорошо. Отнимать детей из семьи за шлепки по попе - это нехорошо, говорю как поротый пару раз. Но вот провозглашать, как тётенька И. Медведева, что порка - это нормальный инструмент воспитания... Мммда. На эту тему у нас был спор с одной подругой, кстати. Она неодобрительно отнеслась к моему высказыванию, что я понимаю, что могут быть случаи, когда "в сердцах шлепнешь". Нет, сказала она, вот так как раз нельзя, это плохо, это опасно, нельзя срываться на ребёнке. Надо остыть и любя отшлёпать. А для меня (ну, я не родитель ещё, конечно) вот это как раз неприемлемо, потому что эта вот хладнокровность, с приготовлениями, с высчитыванием ударов, с ранжированием наказаний (за это рукой пару раз, за это ремнем выпороть) - это для меня абсолютная какая-то дикость.
Я даже не знаю, что еще можно добавитьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilyashestopalov177/www.facebook.com
27.01. 20:01
 В Российском Парламенте на рассмотрение депутатам Государственной Думы довольно часто вносятся абсолютно абсурдные законопроекты, порой они напрямую ущемляют права и свободы российских граждан, но следует признать, далеко не все из них принимаются. Федеральный Закон от 03.07.2016 №326-ФЗ один из таких абсурдных законов. Я хочу отметить, что до последнего момента у общественности была надежда, что здравый рассудок возобладает и данный закон не будет принят. Суть законопроекта в одной из основных своих частей сводится к тому, что побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений. Таким образом, исходя из логики законодателя, это способствует укреплению семейных ценностей. Я даже не знаю, что еще можно добавить к этому. Безусловно я, как и многие граждане, до крайней степени возмущен принятием в третьем чтении столь абсурдного законопроекта, поэтому я решил присоединиться к недавно запущенному в сети флешмобу
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97% дел, связанных с домашним насилием, не доходит до судассылка на данный пост
https://www.facebook.com/varlamov/blogVarlamov
27.01. 15:16
В 2014 году более 25% зафиксированных в России убийств были совершены в семье, тогда же было зарегистрировано почти 42 тысячи преступлений в отношении членов семьи. В среднем из-за домашнего насилия в России гибнет более 10 000 человек в год (в последние годы 12-14 тысяч, большинство из них - женщины).
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Хорошо, конечно. Но риторика в поддержку закона совершенно дикаяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/michael.pojarsky/blogMichael Pojarsky
27.01. 15:13
Ну вот и приняли. Хорошо, конечно. Но риторика в поддержку закона совершенно дикая: "чтобы не было побоев, вступайте в брак по любви, и рожайте тех, кого не будете бить". Ну кэп!
Помню на четвертом-пятом курсе свою работу в челюстно-лицевой хирургииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexey.pehov.7/www.facebook.com
27.01. 14:53
С одной стороны солдаты вернувшиеся из Чечни с пулевыми и осколочными в голову. С другой стороны много тихих женщин со сломанными челюстями, свернутыми носами, выбитыми зубами, лопнувшими скулами, заплывшими глазами. И все, как одна, упали с лестницы.
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За то что б бить безнаказанно - 380, против - 3ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anna.narinskaya/blogAnna Narinskaya
27.01. 14:11
За то что б бить безнаказанно - 380, против -- 3. И это тот случай, кажется, когда дума действительно представляет общество
Символическое переопределило юридическоессылка на данный пост
https://www.facebook.com/mestr81/blogAndrey Teslya
27.01. 13:33
в поправках, принятых ГД в УК РФ о "семейных побоях", как это называют сейчас в сети, и которые почти гарантировано утвердит СФ и подпишет Президент -  - плохо не то, что они "разрешают семейные побои" - ничего подобного они не разрешают, более того, летом 2016 г., когда осуществлялась частичная декриминализация ряда деяний (которые переводились из уголовных преступлений в административные правонарушения), об этом уже шла речь, но тогда было решено, отменив уголовное наказание за побои, оставить его относительно тех же действий, причиненных близкими родственниками - в случае неоднократного совершения (рецидив) уголовная ответственность сохранена и сейчас -
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Давно мне стыдно за это и с каждым годом всё стыднейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrei.b.zubov/blogAndrey Zubov
27.01. 13:26
 Дума смягчила наказания за побои в семье, переведя их из уголовного в административное. Мне особенно неприятно это, так как сам в молодости считал возможным наказывать детей. Конечно, это были не побои, но шлепки и даже ремень. Каюсь в этом. Давно мне стыдно за это и с каждым годом всё стыдней. Смотрю, как мои дети воспитывают внуков без тени рукоприкладства и вижу, что так во всех отношениях лучше. Воздействие убеждением, родительским авторитетом оставляет в конечно счете намного больше в душе, чем забитость. Да, я знаю, что мне будут приводить и ветхозаветные рекомендации и слова апостола Павла. Но весь мой педагогический опыт говорит мне, что я ошибался, допуская телесные наказания в отношении детей. В конце концов Писание не выступает и против смертной казни, а мне она отвратительна морально и богословски я считаю ее невозможной.
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Сейчас Госдума голосует за декриминализацию побоевссылка на данный пост
https://www.facebook.com/popova.alyona/blogAlena Popova
27.01. 10:52
Сейчас Госдума голосует за декриминализацию побоев. Бей-плати штраф. Из семейного бюджета. Я как налогоплательщик требую, чтобы моё государство не к насильнику "гуманно" относилось, а защищало жертву! И чтобы Россия, моя страна, где по Конституции, народ-единственный источник власти, - была не страной, где одобряют побои "в первый раз", а страной, которая не пропагандирует насилие среди населения.
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26 января
Минутка детской педагогики и родительской любвиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001433979358www.facebook.com
26.01. 20:02
 Минутка детской педагогики и родительской любви. Тут вот на лайфе показали детского психолога Ирину Медведеву, которая говорит например так: "Или как должна действовать мать, которая раз за разом застаёт своего сына-школьника за просмотром порнофильма. Что она должна делать? Ещё один раз сказать, что она лишит его конфетки? Это смешно. Для него порнофильм дороже конфетки. И, если она даст ему ремня, плохого в этом ничего не будет. Разве это побои? Нет, это воспитание. Разве лучше, если он пристрастится к порнофильмам? А потом на практике попытается подражать тому, чего он беспрепятственно насмотрелся? Это будет менее жёстко?".
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