Вот сижу я сегодня и целый день читаю о том, какой ужасающий закон приняла дума, "декриминализировав побои". И как-то немножко удивляюсь... Сейчас объясню. Я, безусловно, против насилия в семье. Это ужасно, омерзительно, унизительно и преступно. А еще я знаю, что места "исполнения наказаний" в нашей стране еще более ужасны, омерзительны, унизительны и преступны. Они никого не исправляют, а только ломают людей, добивают их окончательно и делают даже из тех, кто раз оступился, настоящих преступников.

И поэтому я приветствую любое предложение, направленное на смягчение нашей зверской системы наказаний. И не подписываю никаких петиций с предложением ужесточить наказание - неважно для кого - для тех сволочей, которые нападают на врачей, или для тех гадов, которые издеваются над животными. И даже для тех подонков, которые бьют своих жен и детей. Давайте сначала добьемся изменений в системе наказаний, а потом будем с чистой совестью отправлять туда людей.

И давайте подумаем еще вот о чем. Декриминализированы не все побои, а те, которые совершены в первый раз, и без нанесения тяжелого вреда члену семьи. И скажите мне теперь, много ли среди читающих сейчас этот пост людей, кто никогда, НИКОГДА - не шлепал по попе своего ребенка? Это очень плохое дело, и все мы знаем, что лучше обойтись без этого. Но всем ли удавалось удержаться? И у всех ли ссоры между мужем и женой проходили "в рамках приличий"?

И мне кажется, что идея о том, что человека, первый раз оступившегося и не совершившего при этом преступление, не надо отправлять за решетку, - совершенно правильная. Другое дело, что эта идея должна реализовываться параллельно с массой других вещей. Например,должны быть социальные службы, которые будут работать с этими, "оступившимися", и должны быть психологи, и убежища для женщин, и много всего другого. И в полиции должны сразу по первой жалобе принимать заявление и разбираться.

А в тюрьму.... Вы про Сегежскую колонию читали? А про Мордовские лагеря? Может, все-таки, сначала попытаться исправить отношения в семье? И как всеобщее возмущение новым законом сочетается с не менее всеобщим возмущением службами, отнявшими детей у Светланы Дель?

Давайте, все-таки, считать тюрьму очень тяжелым наказанием, которое надо применять как можно меньше, в крайнем случае.

(Да, и мне наплевать, что по этому поводу думает Мизулина).