|О профессорах пещерных наук, или немного антропологии
|12.10 00:47
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|Viktor Kaploun
|Все-таки стоит уточнить, что за силы хотят уничтожить Европейский университет в СПб. Эксперты Рособрнадзора – кто они?
ШИРОКОРАД ИРИНА ИВАНОВНА проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», доктор исторических наук, профессор. В своем заключении по результатам проверки ЕУСПб эксперт отметила, что новое здание ЕУСПб недостаточно приспособлено для обучения людей с ограниченными возможностями, что материально-техническая база для ведения занятий по социальным и гуманитарным дисциплинам не соответствует и что какая-то программа дисциплины тоже.
Коллегами уже было отмечено, что в своих научных публикациях профессор успешно раскрывает научную необходимость борьбы с «мировой закулисой». Но стоит посмотреть не только на публикации уважаемого профессора, но и на нее саму.
Из CV проф. Широкорад, размещенного на официальном интернет-портале ГУЗа:
«1979-1984 гг. - лаборант кафедры истории КПСС и политэкономии Московского института инженеров землеустройства.
1984-1990 гг. - ассистент кафедры истории КПСС и марксистской-ленинской философии Московского института инженеров землеустройства.
1990-1998 гг. - старший преподаватель кафедры истории КПСС и марксистско-ленинской философии Московского института инженеров землеустройства.
1998-2002 гг. - доцент кафедры социально-гуманитарных наук Государственного университета по землеустройству.
2002-2007 гг. - декан юридического факультета Государственного университета по землеустройству.
2007 г.-н/вр. - проректор по учебной работе Государственного университета по землеустройству.»
Там же, на официальном портале ГУЗа, говорится, что профессор Широкорад по настоящее время является заведующей кафедрой социально-правовых и гуманитарных дисциплин, на которой работает с 1984г.
У профессора Широкорад образцово-показательная биография позднесоветской эпохи. Перебравшись из г. Грозный в Москву, она всю свою взрослую жизнь проработала на одной и той же родной кафедре истории КПСС и марксистко-ленинской философии технического ВУЗа. Прошла, как говорили в те времена, весь трудовой путь от простого лаборанта до заведующего кафедрой. В молодые брежневско-андроповские годы учебу в МГУ совмещала с работой лаборанта на кафедре - значит, училась на вечернем или заочном. Вышла в люди. Позже, в нелегкое переходное время, смогла уберечь родную кафедру и провести ее под другим названием через все перипетии судьбы. Заслуженный работник идеологического фронта и тыла, она и сегодня на трудовом посту. В разделе «Учебная работа» на личной странице профессора на портале ГУЗа под вполне гумбольтовским заголовком «Философия образования» значится: «Воспитание у студентов патриотического и гражданского сознания, любви и уважения к России, способности понимать и с патриотических позиций оценивать её внутреннее и международное положение, быть патриотом и защищать интересы своей Родины от её внутренних и внешних врагов…».
Это - не авторские статьи в экзотических печатных изданиях. Это – официальная интернет-страница проректора по учебной работе и заведующего кафедрой российского университета, эксперта Рособрнадзора. Там, в недрах Государственного университета по землепользованию, несмотря на все тектонические изменения в мире, сохранилась кафедра, где ученые, высокие профессионалы своего дела, преподают студентам-землепользователям главную социально-правовую и гуманитарную науку – «как надо Родину любить». Ну, и про врагов.
По поводу материально-технической базы преподавания социальных и гуманитарных дисциплин. Кроме рубрики «Философия образования», в разделе «Учебная работа» на странице профессора Широкорад есть рубрика «Инновационные методики обучения». Профессор не делает секрета из своих технологических инноваций: «Лекционные занятия проводятся с применением компьютерного проектора, историко-географических карт. На семинарских занятиях обсуждаются доклады по особо важным темам, проводится тестирование (используется электронная база тестов)».
Из материально-технического тут, конечно, главное – «доклады по особо важным темам». Ясно, что материально-техническая база, увиденная профессором Широкорад в ЕУСПб, не соответствует.
И, конечно, что говорить о международных публикациях, об участии в международных конференциях, о стажировках в авторитетных университетах и научных центрах – обо всем, из чего состоит институциональная сторона современной науки. Профессор Широкорад счастливо избегла всех этих ловушек мировой закулисы.
А теперь – серьезно. Как могут существовать сегодня в государственном университете такие вещи? Почему не реагирует на них Рособрнадзор? Почему РОН, наоборот, держит профессора пещерных наук Широкорад в экспертах и посылает ее (и других таких же «экспертов») уничтожать настоящие современные российские университеты?
P.S. Возможно, стоит обратить внимание на состав кафедры профессора Широкорад. Люди там разные, есть очень интересные. Вот один пример (по данным портала ГУЗа и Министерства обороны РФ):
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Нелицензированная Европа