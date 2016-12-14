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О профессорах пещерных наук, или немного антропологии
О профессорах пещерных наук, или немного антропологии 12.10 00:47 число просмотров 329
Viktor Kaploun
 
Все-таки стоит уточнить, что за силы хотят уничтожить Европейский университет в СПб. Эксперты Рособрнадзора – кто они?
ШИРОКОРАД ИРИНА ИВАНОВНА проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», доктор исторических наук, профессор. В своем заключении по результатам проверки ЕУСПб эксперт отметила, что новое здание ЕУСПб недостаточно приспособлено для обучения людей с ограниченными возможностями, что материально-техническая база для ведения занятий по социальным и гуманитарным дисциплинам не соответствует и что какая-то программа дисциплины тоже.
Коллегами уже было отмечено, что в своих научных публикациях профессор успешно раскрывает научную необходимость борьбы с «мировой закулисой». Но стоит посмотреть не только на публикации уважаемого профессора, но и на нее саму.
Из CV проф. Широкорад, размещенного на официальном интернет-портале ГУЗа:
«1979-1984 гг. - лаборант кафедры истории КПСС и политэкономии Московского института инженеров землеустройства.
1984-1990 гг. - ассистент кафедры истории КПСС и марксистской-ленинской философии Московского института инженеров землеустройства.
1990-1998 гг. - старший преподаватель кафедры истории КПСС и марксистско-ленинской философии Московского института инженеров землеустройства.
1998-2002 гг. - доцент кафедры социально-гуманитарных наук Государственного университета по землеустройству.
2002-2007 гг. - декан юридического факультета Государственного университета по землеустройству.
2007 г.-н/вр. - проректор по учебной работе Государственного университета по землеустройству.»
Там же, на официальном портале ГУЗа, говорится, что профессор Широкорад по настоящее время является заведующей кафедрой социально-правовых и гуманитарных дисциплин, на которой работает с 1984г.
У профессора Широкорад образцово-показательная биография позднесоветской эпохи. Перебравшись из г. Грозный в Москву, она всю свою взрослую жизнь проработала на одной и той же родной кафедре истории КПСС и марксистко-ленинской философии технического ВУЗа. Прошла, как говорили в те времена, весь трудовой путь от простого лаборанта до заведующего кафедрой. В молодые брежневско-андроповские годы учебу в МГУ совмещала с работой лаборанта на кафедре - значит, училась на вечернем или заочном. Вышла в люди. Позже, в нелегкое переходное время, смогла уберечь родную кафедру и провести ее под другим названием через все перипетии судьбы. Заслуженный работник идеологического фронта и тыла, она и сегодня на трудовом посту. В разделе «Учебная работа» на личной странице профессора на портале ГУЗа под вполне гумбольтовским заголовком «Философия образования» значится: «Воспитание у студентов патриотического и гражданского сознания, любви и уважения к России, способности понимать и с патриотических позиций оценивать её внутреннее и международное положение, быть патриотом и защищать интересы своей Родины от её внутренних и внешних врагов…».
Это - не авторские статьи в экзотических печатных изданиях. Это – официальная интернет-страница проректора по учебной работе и заведующего кафедрой российского университета, эксперта Рособрнадзора. Там, в недрах Государственного университета по землепользованию, несмотря на все тектонические изменения в мире, сохранилась кафедра, где ученые, высокие профессионалы своего дела, преподают студентам-землепользователям главную социально-правовую и гуманитарную науку – «как надо Родину любить». Ну, и про врагов.
По поводу материально-технической базы преподавания социальных и гуманитарных дисциплин. Кроме рубрики «Философия образования», в разделе «Учебная работа» на странице профессора Широкорад есть рубрика «Инновационные методики обучения». Профессор не делает секрета из своих технологических инноваций: «Лекционные занятия проводятся с применением компьютерного проектора, историко-географических карт. На семинарских занятиях обсуждаются доклады по особо важным темам, проводится тестирование (используется электронная база тестов)».
Из материально-технического тут, конечно, главное – «доклады по особо важным темам». Ясно, что материально-техническая база, увиденная профессором Широкорад в ЕУСПб, не соответствует.
И, конечно, что говорить о международных публикациях, об участии в международных конференциях, о стажировках в авторитетных университетах и научных центрах – обо всем, из чего состоит институциональная сторона современной науки. Профессор Широкорад счастливо избегла всех этих ловушек мировой закулисы.

А теперь – серьезно. Как могут существовать сегодня в государственном университете такие вещи? Почему не реагирует на них Рособрнадзор? Почему РОН, наоборот, держит профессора пещерных наук Широкорад в экспертах и посылает ее (и других таких же «экспертов») уничтожать настоящие современные российские университеты?
Это – не риторические вопросы. Это вопросы о том, что такое сегодня РОН, и кто отдает приказы официальному регулятору российского образования.

P.S. Возможно, стоит обратить внимание на состав кафедры профессора Широкорад. Люди там разные, есть очень интересные. Вот один пример (по данным портала ГУЗа и Министерства обороны РФ):
Кондаков Анатолий Михайлович, полковник (1987), кандидат философских наук (1978), профессор (1996), действительный член Академии педагогических и социальных наук, член-корреспондент Академии военных наук, действительный член Академии безопасности, обороны и правопорядка, заслуженный работник высшей школы РФ. В Вооруженных Силах с 1965. Окончил Рижское ВКИКУ (1970), адъюнктуру Военно-политической академии имени В. И. Ленина (1977). После окончания адъюнктуры служил в Рижском высшем военно-политическом Краснознаменном училище имени Маршала Бирюзова старшим преподавателем, начальником кафедры научного коммунизма. С 1992 по 2005 гг. начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. С 2006 г. на кафедре профессора Широкорад. На сайте Министерства обороны РФ также сообщается, что профессор Кондаков – «специалист в области политологии… Активно работает в рамках одного из новых направлений отечественного и мирового наукознания – акмеологии и психологии развития личности (военная проблематика), а также в области политической психологии».
Есть на кафедре и другие, не менее интересные коллеги. Можно предположить, что, когда речь идет о специальных вопросах, кафедра профессора Широкорад, минуя Министерство образования, сотрудничает напрямую с более высокими инстанциями в области социально-правовых и гуманитарных дисциплин.
 
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