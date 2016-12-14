|попытка уничтожить Европейский университет очень рифмуется с тем, что происходит вокруг Гоголь центра
Есть в этом общий злой умысел или нет, но попытка уничтожить Европейский университет очень рифмуется с тем, что происходит вокруг Гоголь центра. Два передовых института. В области образования и культуры. Прекрасные свободные люди, которые щедро делятся этой свободой. И эта щедрость - преступление. За которым следует наказание. И это чудовищно.
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|Я никогда не учился в Европейском университете, но меня связывает с ним многое
Я никогда не учился в Европейском университете, но меня связывает с ним многое. Во-первых, впервые в здании на Гагаринской,3 я оказался еще школьником, когда мне было 14 лет. Я тогда очень интересовался историей и мой знакомый историк взял меня с собой на конференцию "Власть и наука.Наука и власть". Как помню, я тогда весь день провел в Белом Зале ЕУ и слушал доклады настоящих ученых со всего мира.
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|14 декабря
|Ну, это разбираться надо, что за университет такой
|Ну, это разбираться надо, что за университет такой. ВШЭ вон тоже "школа", а кого и чему учит?
|13 декабря
|Это мы уже проходили в 90-х, когда закрывали детские сады
|Это мы уже проходили в 90-х, когда закрывали детские сады. Но детский сад вновь открыть проще, чем восстановить научные школы. Государство должно одуматься и прекратить выбрасывать на помойку свой научный потенциал и высоко образованных людей оставлять без работы. Рособрнадзор, организация, которой поставили задачу сокращать и закрывать. Контроля над ними нет. Видят там только цифры и %, за выполнение которых положена премия, больше ничего.
|М.б. это очередная попытка завладеть помещением?
|Европейский университет в Санкт-Петербурге - действительно уникальный для России замечательный университет. Помнится, его уже пытались когда-то с помощью пожарных претензий атаковать. Помещение на Гагаринской еще Собчак помог получить. М.б. это очередная попытка завладеть помещением? Этот университет - достояние Питера, нельзя допустить его закрытия.
|Комбинация разыграна, цыкнули хорошо, как надо цыкнули
|Комбинация разыграна, цыкнули хорошо, как надо цыкнули. Интересно, как все-таки будут дальше трясти и растаскивать ЕУ. Так не оставят. Тем не менее, бросилась в глаза потешная фраза в конце материала — в порядке общего нагнетания обстановки: "Прием новых учащихся был прекращен еще в сентябре" ))) Это как если бы о наступлении вечерней темноты писали как о тревожном событии, предвраяющем крупные неприятности - ночь... И вот это жаль. Потому что угрозы ЕУ - еще не трагедия, но наезд на всех нас. Крайне изнурительный и деморализующий. Этот наезд - предупреждение, кем и в каком качестве надзорные органы видят любые якобы им поднадзорные учреждения. Порядочек такой они устроили.
|Хархордину остается только заявить, что он выдвигается в президенты РФ в 2018 году
|Европейский университет, как пишет Б.Грозовский, все-таки взялись закрывать плотно. Видимо, Хархордину остается только заявить, что он выдвигается в президенты РФ в 2018 году. Как это сделал Навальный. Хотя спастись нельзя, но можно хоть какое-то публичное напряжение создать вокруг своей посадки, закрытия и т.д.
|Это позор и последовательная политика
|Это позор и последовательная политика: опустить население России ниже плинтуса и окончательно ввергнуть в варварство. И действительно, зачем гражданам России европейское образование? Пусть изучают библию, ислам , молятся богам, небесным и земным, ведь дети наших российских богов обучаются за рубежом а остальные - перебьются. И зачем нам нам Конституционный суд, в нём что, все в анабиозе? Не стыдно, или совсем совесть потеряли? Просто слов нет"
|Алексей Леонидович, респект
Алексей Леонидович, респект. Недаром это был единственный российский начальник который вступился за своего арестованного сотрудника - и отбил его, и обратно на работу взял.
https://www.facebook.com/dmitry.butrin/posts/1290805324308913
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|Моск арб суд приостановил отзыв лицензии. Это временная передышка
Вернулся из ЕУ СПб, написал слону-репаблик очень злое. Прогноз плохой. Всех в ЕУ люблю очень.
АПД. Моск арб суд приостановил отзыв лицензии. Это временная передышка. Дальше будет снова очень много бюрократической работы. И новые атаки. И намеки -- а не попросите ли приумолкнуть вот этого товарища.. И ещё вот этого.. Долгий-долгий торг. Мужества и стойкости!!
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|Такие центры надо беречь, а не гнобить бесконечными проверками
|Европейский университет в СПб - один из лучших учебных и научных центров в России, да и в мире. Такие центры надо беречь, а не гнобить бесконечными проверками. Интересно, кто заказчик этого подлого действа?
|Это альма-матер
|Это альма-матер. И меня не удивляет, что у них регулярно возникают проблемы такого рода. У нас у всего живого и осмысленного почему-то регулярно именно такие проблемы возникают.
|Отзыв лицензии у этого учреждения – варварство
1. Европейский Университет один из самых важных образовательных проектов, который появился в области гуманитарного образования в России.
2. Отзыв лицензии у этого учреждения – варварство по отношению к людям, которые этот ВУЗ создавали и делали его на протяжении его существования.
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|12 декабря
|Хочется поддержать деятельно
Смотришь на небо, а оно в основном белое или голубое. В Петербурге, конечно, самое красивое - где-нибудь на набережной, на пересечении с Гагаринской, безгранично синее и не поймешь, где здесь вода, а где собственно небо.
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|Реформаторское дежа вю
Реформаторское дежа вю, или Операция прикрытия
Инстанция повелела завершить подготовку проекта реформ не к лету, а досрочно. Нужен, мол, прорывной документ, способный послужить манифестом нового президентского срока.
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|В России уже забывают, что именно наука для университета первична
|Это единственное место в Санкт-Петербурге, ради которого я готов был бы без ропота терпеть прямую противоположность северным белым ночам — соответствующие северные черные дни. В общем, в России есть совершенно настоящий университет — и это не МГУ, а частное заведение с 70-ю профессорами и двумя сотнями магистрантов и аспирантов. Что критически важно — ЕУ, пожалуй, единственный гуманитарный университет, интересный более своей научной, а не образовательной деятельностью. В России уже забывают, что именно наука для университета первична, а образование вторично, поскольку без научной деятельности образовательная бессмысленна, хотя и является основой занятий большей части российских государственных университетов. В ЕУ это даже не обсуждается, что совершенно нормально — это действительно европейский университет. Такой же, как в Берлине, в Хельсинки, в Риме, в Лондоне, да где угодно
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|Хотел и старался быть "легальным"
|Европейский университет, в котором искали "нелегальных мигрантов", сам оказался в позиции такого вот "нелегального мигранта". Хотел бы и старался быть "легальным", но правил и всяких инструкций так много, что быть "легальным" можно только до тех пор, пока чиновник (полицейский) не особенно хочет копаться во всех твоих бумагах и готов закрыть глаза на какие-то пункты этих правил/инструкций, иногда из милости, иногда получив штраф (взятку). Но как только у чиновника (полицейского) почему-либо появляется особый интерес к мигранту, то он тут же становится "нелегалом"
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