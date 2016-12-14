В России уже забывают, что именно наука для университета первична Max Trudolubov 12.12. 21:51 Это единственное место в Санкт-Петербурге, ради которого я готов был бы без ропота терпеть прямую противоположность северным белым ночам — соответствующие северные черные дни. В общем, в России есть совершенно настоящий университет — и это не МГУ, а частное заведение с 70-ю профессорами и двумя сотнями магистрантов и аспирантов. Что критически важно — ЕУ, пожалуй, единственный гуманитарный университет, интересный более своей научной, а не образовательной деятельностью. В России уже забывают, что именно наука для университета первична, а образование вторично, поскольку без научной деятельности образовательная бессмысленна, хотя и является основой занятий большей части российских государственных университетов. В ЕУ это даже не обсуждается, что совершенно нормально — это действительно европейский университет. Такой же, как в Берлине, в Хельсинки, в Риме, в Лондоне, да где угодно Хотел и старался быть "легальным" Sergey Abashin 12.12. 14:33 Европейский университет, в котором искали "нелегальных мигрантов", сам оказался в позиции такого вот "нелегального мигранта". Хотел бы и старался быть "легальным", но правил и всяких инструкций так много, что быть "легальным" можно только до тех пор, пока чиновник (полицейский) не особенно хочет копаться во всех твоих бумагах и готов закрыть глаза на какие-то пункты этих правил/инструкций, иногда из милости, иногда получив штраф (взятку). Но как только у чиновника (полицейского) почему-либо появляется особый интерес к мигранту, то он тут же становится "нелегалом" Страницы: 1

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