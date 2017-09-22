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Вот пришел конец и БИНам…
Вот пришел конец и БИНам… 22.09 10:06 число просмотров 686
Sergey Vasiliev
 

Попробуем описать вкратце историю этой игры в кошки-мышки между «бизнесом» и «государством» в ее динамике и развитии.

Если посмотреть на список активов ФПГ «Сафмар» (собственника БИН-банка), то он впечатляет и удивляет одновременно.
Список промышленных активов не столь велик, тут сравнительно небольшие нефтедобывающие компании «Русснефть» и «Нефтис», а так же компании «Русский уголь» и «Славкалий». Этим бизнесом Гуцериев и Шишханов занимаются уже давно и это не удивляет.

Но далее идёт длинный список активов из девелопмента, коммерческой недвижимости и розничной торговли, которые они скупали сравнительно недавно и этот список впечатляет.
Одних только 5-ти звёздочных гостиниц – 9 штук: «Интерконтинеталь на Тверской», «Марриот Гранд отель», «Марриот Ройял Аврора», «Марриот Тверская», «Хилтон на Ленинском», отели в Минске и Астане, и т.д..

Но и это не всё.

За последние несколько лет «Сафмар» скупила ведущие компании по розничной торговле бытовой техники и электроники: «Техносила», «Эльдорадо», а в этом году еще и «М. Видео». Кроме того Гуцериев с Шишхановым поглотили еще и кучу застройщиков с земельным банком, став одним из ведущих девелоперов в московском регионе, были скуплены «Моспромстрой», «Интеко» и другие.

Сразу возникает вопрос – откуда были взяты деньги на все эти приобретения?

Гуцириев с Шишхановым сами не строили эти гостиницы, они купили их уже готовыми, так же как они не создавал и розничные торговые сети «Эльдорадо», созданные другими. Причем, в большинстве своем, у всех этих бизнесов имеются не малые кредиты, привлеченные ранее на их запуск, а значит «Сафмар» привлекал деньги на эти покупки откуда то из другого источника, а не за счет купленных бизнесов.

Анализируя структуру финансовых активов группы, понимаешь, это – «пенсия».

Основной источник капитальных вложений для этих агрессивных скупок были … пенсионные накопления граждан. У Гуцириева и Шишханова не было иностранных инвесторов в акционерах, не было других богатых партнеров. Единственный источник их «длинных» денег – пенсионных накопления граждан. НПФ «Европейский», который был куплен и переименован в НПФ «Сафмар» и стал источником таких «длинных» денег. За недолгие пять-семь лет через агентские сети этот НПФ собрал с рынка около 300 млрд. рублей пенсионных накоплений от 4 миллионов граждан. Эти деньги и использовала группа для своих агрессивных приобретений, скупая отели, девелоперов и розничных торговцев.

Схема была проста.

Группа выпускала облигации, которые получали рейтинг от различных российских рейтинговых агентств. Это было не столь сложно, ну действительно, за «Сафмаром» же стоят серьёзные крутые акционеры, значит им можно поставить высший рейтинг! Далее, основываясь на этом рейтинге, Московская биржа включала эти облигации в высший котировальный список, что позволяло пенсионным фондам покупать бумаги из этого списка в «пенсионные накопления».
Само это требование, "покупка на деньги пенсионных накоплений только бумаг из высшего котировального уровня" – вроде бы жесткая мера контроля со стороны ЦБ. Но на практике, оказалось, что эту «меру», довольно легко можно было обойти.

Выпускаешь облигации, рейтингуешь их, включашь в первый список биржи и тут же сам покупаешь их на деньги из своих же пенсионных фондов.

Эта игра в "кошки-мышки" на нашем рынке продолжалось много лет, пока ЦБ решил не положить этому конец. В принципе, он мог остановить это давно, простым свои Приказом или отзывом лицензии, ведь он все это видел и наблюдал.
Но наш ЦБ – игрок либеральных устоев и взглядов, он не приемлет «ручного» управления. Поэтому он стал запрещать не сами сделки, он решил поступить системно и пошел от самого начала, он инициировал создания абсолютно нового… рейтингового агентства (АКРА).

ЦБ тогда чётко дал понять всем другим рейтинговым агентствам:
- Я вам не доверяю, вы подстраиваетесь под клиента и рисуете им липовые рейтинги. Мы создадим новое полу-государственное агентство, которое будет прозрачно, неангажированно и непредвзято рейтинговать всех! И государственные и частные компании, всех!

Начало жесткой чистки стартовало в январе этого года (2017-го).

Московская биржа объявила, что исключает из своего высшего котировального списка бумаги, почти на четверть триллиона рублей, если те не получат рейтинг от АКРА.
В список тех бумаг, тогда как раз попали бумаги группы «Открытие» и «Сафмар». Список жертв определился.

Выход из котировального списка означал, что тем НПФ и Банкам, которые за ними стояли, нужно было в короткий срок найти на рынке свежие деньги, чтобы влить их обратно в свои НПФ.

Но откуда их взять? Ведь эти пенсионные деньги были единственные «длинные» деньги на рынке.

Если кому-то сегодня кажется, что ЦБ чего-то не понимал и не догадывался – они ошибаются. ЦБ всё понимал еще год назад и сам, своими же действиями (через ужесточение рейтингования) и начал этот процесс расчистки банковской и пенсионной поляны.

И сейчас во всей этой истории остается только один вопрос, точнее два.

Первое.
Если ЦБ начнет санировать БИН-банк и закроет своими деньгами дыру в пенсионных фондах группы «Сафмар», то заберёт ли он назад у их владельцев все эти «Гранд Марриоты», «Интерконтинентали», «Хилтоны», «Интеко», «Эльдорадо» и т.д. и т.п., купленные как раз на эти «пенсионные» деньги?

И второй вопрос.
Если ЦБ заберет у Шишханова с Гуцириевым хотя бы часть из этих активов, что они будут с ними делать? Мне с трудом представляется картинка, когда «либерально-рыночный» ЦБ управляет гостиницей «Марриот Аврора» или продает электронику через сеть «Эльдорадо».

А значит опять, по новому кругу… приватизация, залоговые аукционы и т.д..

В интересное время мы живем, господа…
 
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