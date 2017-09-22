Никогда не давал советов питерским, и вот, после истории с Бинбанком, сподобился: вам бы сейчас самое время поставить на ЦБ Сечина. Говорю это на полном серьезе, без тени иронии. Ну или почти без тени))
Попробуем описать вкратце историю этой игры в кошки-мышки между «бизнесом» и «государством» в ее динамике и развитии.
Если посмотреть на список активов ФПГ «Сафмар» (собственника БИН-банка), то он впечатляет и удивляет одновременно.
Что можно написать про ебучий Бинбанк? Мы предсказывали его санацию, это пример того, как небольшой по размерам банк пытались искусственно накачать активами и сделать его одним из крупнейших в стране. При этом у руля оставались родственники Гуцериева, которые могли хорошо управлять только небольшим банчком. Здесь по знакомству делали все – нанимали людей, в большинстве своем конченых бездарей, даже Квартет И снимался в рекламе из-за личной дружбы с владельцем. Топ-менеджеры жаловались, что решения принимаются месяцами, а бюрократия стимулирует только одно желание – сидеть на жопе ровно и получать зарплату.
Самая злая версия следующая: Шишханов просто списдил эти бабки, Гуцериев закрывал глаза. Якобы почти 550 млрд были отправлены на оздоровление банка Шишханова. Опять-таки, в публичном доступе нет вообще никакой информации об оздоровлении «Рост банка», поэтому злые языки заговорили, что на самом деле многомиллиардный кредит в 545,8 млрд. рублей – ни больше, ни меньше, как вывод денег из БИНбанка без надежды на возврат. То-есть старики-разбойники, возможно, просто кушанули на половинку триллиона кинув вкладчиков.
В офисах Бина творится анархия. Толпы клиентов пытаются снять деньги, сотрудники денег дать не могут, предзаказ только на пятницу - вторая половина дня, а это сокращенный раб день и деньги никто не заберет. Если не будет санации боюсь представить масштабы трагедии. Гуцериев и Шишханов не смогли договориться, просто два старых истерика испортивших настроение миллионам россиян. Гуцериев настолько же куевый банкир, как и поэт.
[In reply to Мысли-НеМысли]
Микаил Шишханов в ночном интервью РБК заявил, что еще в начале 2017 года у него было понимание, что «Бинбанку» потребуется помощь ЦБ. И в то же время он заявляет, что «недобросовестные» информационные вбросы в конце июля (https://t.me/mislinemisli/1347) стали причиной проблем у банка. А я всегда думал, что банкам без проблем не нужна помощь.
Шредеры наготове!
#изчата Меня почему-то не удивляет, что размер финансовой дыры в «Бинбанке» может оказаться существенно больше всех самых смелых предположений. А еще, я почему-то уверен, сотрудники ЦБ не смогут найти существенную часть средств, которые были выведены за последние несколько месяцев, как и договоры займа.
Для прояснения событий с БИН-банком самые интересные тезисы за день. Специально для вас. 👇
Ведомости пишут, что в ближайшие дни будет объявлено о введении временной администрации в Бинбанке с последующей его передачей в Фонд консолидации банковского сектора. (https://goo.gl/5eZwrH)