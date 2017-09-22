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Вот пришел конец и БИНам…
Вот пришел конец и БИНам…
22.09 10:06 | число просмотров 910
blogSergey Vasiliev
Попробуем описать вкратце историю этой игры в кошки-мышки между «бизнесом» и «государством» в ее динамике и развитии.
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Санация Бинбанка <код для ЖЖ>
Санация Бинбанка
Центробанк России принял решение о санации Бинбанка, занимающего 12-е место по размеру активов. Санация банка пройдет по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора
Создан: 22.09.2017 09:41, обновлен: 23.09.2017 09:23
Просмотров: 808
Теги:
23 сентября
Никогда не давал советов питерским, и вот, после истории с Бинбанком, сподобилсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009283010891www.facebook.com
23.09. 09:22
Никогда не давал советов питерским, и вот, после истории с Бинбанком, сподобился: вам бы сейчас самое время поставить на ЦБ Сечина. Говорю это на полном серьезе, без тени иронии. Ну или почти без тени))
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22 сентября
1,5 года назад владельцы Бинбанка сыграли свадьбу за 10 млн.евро, а теперь попросили ЦБ о помощиссылка на данный пост
https://twitter.com/aanechaev/blogaanechaev
22.09. 11:14
1,5 года назад владельцы Бинбанка сыграли свадьбу за 10 млн.евро, а теперь попросили ЦБ о помощи. И ЦБ ее окажет
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Ну… вот пришел конец и БИНам…ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.vasiliev.106/blogSergey Vasiliev
22.09. 10:01
Попробуем описать вкратце историю этой игры в кошки-мышки между «бизнесом» и «государством» в ее динамике и развитии. Если посмотреть на список активов ФПГ «Сафмар» (собственника БИН-банка), то он впечатляет и удивляет одновременно.
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Бинбанк отправился на свалку истории ссылка на данный пост
https://t.me/boilerroomchannel/blogБойлерная
22.09. 09:58
Что можно написать про ебучий Бинбанк? Мы предсказывали его санацию, это пример того, как небольшой по размерам банк пытались искусственно накачать активами и сделать его одним из крупнейших в стране. При этом у руля оставались родственники Гуцериева, которые могли хорошо управлять только небольшим банчком. Здесь по знакомству делали все – нанимали людей, в большинстве своем конченых бездарей, даже Квартет И снимался в рекламе из-за личной дружбы с владельцем. Топ-менеджеры жаловались, что решения принимаются месяцами, а бюрократия стимулирует только одно желание – сидеть на жопе ровно и получать зарплату.
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Стандартный поход в "Бинбанк" сегодняссылка на данный пост
https://t.me/mislinemisli/blogМысли-НеМысли
22.09. 09:57
Стандартный поход в "Бинбанк" сегодня: - Я хочу снять деньги с вклада. - Сколько? - Все.
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Самая злая версия следующаяссылка на данный пост
https://t.me/mediatech/blogМедиатехнолог
22.09. 09:56
Самая злая версия следующая: Шишханов просто списдил эти бабки, Гуцериев закрывал глаза. Якобы почти 550 млрд были отправлены на оздоровление банка Шишханова. Опять-таки, в публичном доступе нет вообще никакой информации об оздоровлении «Рост банка», поэтому злые языки заговорили, что на самом деле многомиллиардный кредит в 545,8 млрд. рублей – ни больше, ни меньше, как вывод денег из БИНбанка без надежды на возврат. То-есть старики-разбойники, возможно, просто кушанули на половинку триллиона кинув вкладчиков.
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В офисах Бина творится анархия. ссылка на данный пост
https://t.me/mediatech/blogМедиатехнолог
22.09. 09:55
В офисах Бина творится анархия. Толпы клиентов пытаются снять деньги, сотрудники денег дать не могут, предзаказ только на пятницу - вторая половина дня, а это сокращенный раб день и деньги никто не заберет. Если не будет санации боюсь представить масштабы трагедии. Гуцериев и Шишханов не смогли договориться, просто два старых истерика испортивших настроение миллионам россиян. Гуцериев настолько же куевый банкир, как и поэт.
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если бы в июле о проблемах в «Бинбанке» не писали, он бы смог потянуть время и обратиться за помощью к ЦБ чуть позже?ссылка на данный пост
https://t.me/mislinemisli/blogМысли-НеМысли
22.09. 09:54
[In reply to Мысли-НеМысли] Микаил Шишханов в ночном интервью РБК заявил, что еще в начале 2017 года у него было понимание, что «Бинбанку» потребуется помощь ЦБ. И в то же время он заявляет, что «недобросовестные» информационные вбросы в конце июля (https://t.me/mislinemisli/1347) стали причиной проблем у банка. А я всегда думал, что банкам без проблем не нужна помощь.
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Шредеры наготове!ссылка на данный пост
https://t.me/mislinemisli/blogМысли-НеМысли
22.09. 09:51
Шредеры наготове! #изчата Меня почему-то не удивляет, что размер финансовой дыры в «Бинбанке» может оказаться существенно больше всех самых смелых предположений. А еще, я почему-то уверен, сотрудники ЦБ не смогут найти существенную часть средств, которые были выведены за последние несколько месяцев, как и договоры займа.
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Для прояснения событий с БИН-банком самые интересные тезисы за деньссылка на данный пост
https://t.me/ConTrust24/blogConTrust
22.09. 09:44
Для прояснения событий с БИН-банком самые интересные тезисы за день. Специально для вас. 👇 Ведомости пишут, что в ближайшие дни будет объявлено о введении временной администрации в Бинбанке с последующей его передачей в Фонд консолидации банковского сектора. (https://goo.gl/5eZwrH)
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