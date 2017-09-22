Что можно написать про ебучий Бинбанк? Мы предсказывали его санацию, это пример того, как небольшой по размерам банк пытались искусственно накачать активами и сделать его одним из крупнейших в стране. При этом у руля оставались родственники Гуцериева, которые могли хорошо управлять только небольшим банчком. Здесь по знакомству делали все – нанимали людей, в большинстве своем конченых бездарей, даже Квартет И снимался в рекламе из-за личной дружбы с владельцем. Топ-менеджеры жаловались, что решения принимаются месяцами, а бюрократия стимулирует только одно желание – сидеть на жопе ровно и получать зарплату. развернуть>>