Регистрация пройдена. Это хорошо. Следующий этап - жеребьевка на бесплатное и платное время, а также на рекламу в газетах. Самое главное - теперь можно перестать быть белым и пушистым, кампания началась.



По пунктам:



1. Ситуация не просто плохая, но очень плохая. Это понятно всем. Муниципальный фильтр - зло. И что? Сидеть в уютном кабинете и стонать или что-то делать? Я предпочитаю пытаться. Ша нсы были не равные, но шансы были у всех. И какой бы плохой ни была ситуация, нужно использовать любой шанс. Все, надоело об этом говорить и выглядеть оправдывающимся.



2. Идти или нет на выборы? Хотите застройки Городского пруда - сидите дома. Хотите отдать церкви здания трех колледжей - бойкотируйте. Желаете, чтобы Екатеринбург лишился пусть кастрированных, но прямых выборов мэра, - плачьте о том, что «мой голос ни на что не влияет». С восторгом смОтрите на то, как новый тротуар меняют на новый - портьте бюллетень.



3. Или спасем пруд? Остановим клерикальную экспроприацию имущества? Хотим прямых выборов? Тогда не просто идите на выборы, а приводите всех, кого можно. Идите и агитируйте. И если за спасение пруда, за образование, за иные проекты проголосует 60, 40 или 30 процентов, то значит, шанс есть. Если три процента, то его не будет. Шансы уменьшаются на глазах.



После выборов я скажу, что сделал все, что мог. Также может сказать каждый, кто на выборы придет.



4. Противно участвовать в выборах, когда идут лотереи, когда административный ресурс? Да, ничего хорошего. Можно остаться в стороне. Но тогда моральное право оценить оставшихся в стороне будет у тех, кто не побоялся бороться за идеологию, за пруд, за выборы, за образование.



5. Отдаю ли себе отчет в том, какие шансы? Да. Хотите второй тур? Идите и голосуйте.



6. Обратите внимание, что выводы ура-патриотов и некоторых демократов и либералов "о неголосовании" вдруг начали совпадать. Дело в том, ура-патриоты работают тоже в логике бойкота, к чему призывают некоторые демократы, но иными технологиями. Для них ясно, что чем выше градус ненависти, грязи, слухов и сплетен, тем ниже, «суше» явка.



7. Кто-то говорит о легитимности. На первый взгляд кажется, что верные слова. Но на деле они ничего не стоят. Дело в том, что плевала власть на легитимность. Ей безразлично, что два или пять процентов вдруг посчитали выборы не совсем конкурентными и справедливыми. При любом исходе выборов, эти два или пять процентов итак посчитают выборы не теми, которые им бы хотелось.



8. Лотерея, которая будет уже точно, на явку повлияет. Но нужно объяснять, что участие в лотерее и выбор - разные вещи. Можно голосовать за любого, а потом тянуть лотерейный билет. И это нужно разъяснять. Нужно наблюдение. Нужно предотвращать подкуп. Ведь очевидно, что если лотерея не сработает, то в дальнейшем от нее откажутся. Если же она окажется успешной, то ждите лотереи на каждые выборы.



9. Есть шанс на общую стратегию всех здравомыслящих. И перед выборами президента, и перед выборами в гордуму в 2018 г. Хотите использовать? Или опять все по разные стороны?



10. Итак, позиция изложена. Можно критиковать или соглашаться. Но лучше конкретные предложения, проекты. И по Екатеринбургу, и по другим муниципалитетам.